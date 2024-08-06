Жители Донецкой, Сумской и Харьковской областей будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи, - Шмыгаль

Для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах в качестве гуманитарной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По результатам выездных заседаний в прифронтовые громады мы собрали значительный объем проблематики. Теперь системно работаем над решением этих проблем.

Сегодня делаем два важных шага", - говорится в сообщении.

Как отметил премьер, первым шагом является обеспечение людей сжиженным газом. Он сообщил, что для жителей Донецкой, Сумской и Харьковской областей будет действовать экспериментальный проект, благодаря которому они будут получать газ в баллонах как гуманитарную помощь.

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Вторым шагом является расширение перечня приоритетных расходов, которые государство финансирует в первую очередь.

Как пояснил Шмыгаль, это предусматривает финансирование строительства укрытий, энергетических программ "Фонда декарбонизации", а также будет повышена приоритетность финансирования государственным казначейством проекта зубопротезирования для украинских защитников.

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