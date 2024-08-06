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Новости Война
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В ВСУ будут созданы штатные подразделения службы патронации для взаимодействия с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных, - Генштаб

похорон,корд

В Вооруженных Силах Украины создается единая система по работе с членами семей погибших (умерших), пропавших без вести, пленных военнослужащих - службы сопровождения (патронации).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил Концепцию внедрения социального сопровождения военнослужащих и членов их семей в системе гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Дорожную карту. Главная цель создания такой системы - забота о семьях военнослужащих и их общее информирование, сопровождение раненых в учреждениях здравоохранения, координация и связь с семьями пленных, пропавших без вести, погибших (умерших).

Соответствующие подразделения будут развернуты в составе уже действующих штатных подразделений гражданско-военного сотрудничества ВСУ, которые имеют отдельную структуру и вертикаль на всех уровнях военного управления. Первоначально службы социального сопровождения будут комплектоваться военнослужащими, освобожденными из плена, и военнослужащими, которые из-за ранения или состояния здоровья не могут участвовать в боевых действиях.

Согласно совместной Директиве министра обороны и Главнокомандующего ВСУ вскоре службы патронации станут штатными подразделениями в Вооруженных Силах Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия на фронте имеет втрое выше потери чем Украина, а на некоторых направлениях даже больше, - Сырский

Автор: 

Генштаб ВС (6198) потери (4371) ВСУ (6547)


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Потрібна справа. Але важливо, щоб там працювали професіонали, а не блатні.
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06.08.2024 16:56 Ответить
О! З'явилися підрозділи для мажористих мобілізантів. Наче і військові, але безпечні.
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06.08.2024 16:58 Ответить
Служба здорових,мордатих дармоїдів.
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06.08.2024 17:07 Ответить
там мають працювати або служити жінки...або каліки, або люди старші за 50 років...інакше це ухилянтство
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06.08.2024 17:25 Ответить
Чергове тцк
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06.08.2024 18:00 Ответить
Макарони будуть роздавати ? Ага , знаємо , від якогось фонду прийдуть , дадуть кілька пачок макаронів , гидотного румунського паштету , лахів вживаних з секонд хенду , а потім підпишіть акт передачі . А воно їм тре, то приниження ? За них піклуються побратими і їх родини , спілки ветеранів --забезпечують без актів передач .
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06.08.2024 18:11 Ответить
Чергові посади зі званнями аж до генеральської, височенними окладами та астрономічною пенсією з 40-ка років та можливістю «протирати штани» в тилу далі, аж поки не винесуть вперед ногами?
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06.08.2024 18:17 Ответить
чого це ТерЦентрКоррупции и Соціальної Підтримки не вгодив, это их парафия. Продавали ловко месяцами безвести пропавших. Потом и с похоронных у родственников за поиск брали, не так ли? Эта контора продаст и живых и мёртвых
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06.08.2024 19:09 Ответить
 
 