В ВСУ будут созданы штатные подразделения службы патронации для взаимодействия с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных, - Генштаб
В Вооруженных Силах Украины создается единая система по работе с членами семей погибших (умерших), пропавших без вести, пленных военнослужащих - службы сопровождения (патронации).
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил Концепцию внедрения социального сопровождения военнослужащих и членов их семей в системе гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Дорожную карту. Главная цель создания такой системы - забота о семьях военнослужащих и их общее информирование, сопровождение раненых в учреждениях здравоохранения, координация и связь с семьями пленных, пропавших без вести, погибших (умерших).
Соответствующие подразделения будут развернуты в составе уже действующих штатных подразделений гражданско-военного сотрудничества ВСУ, которые имеют отдельную структуру и вертикаль на всех уровнях военного управления. Первоначально службы социального сопровождения будут комплектоваться военнослужащими, освобожденными из плена, и военнослужащими, которые из-за ранения или состояния здоровья не могут участвовать в боевых действиях.
Согласно совместной Директиве министра обороны и Главнокомандующего ВСУ вскоре службы патронации станут штатными подразделениями в Вооруженных Силах Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль