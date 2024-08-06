В ВСУ будут созданы штатные подразделения службы патронации для взаимодействия с членами семей погибших, пропавших без вести и пленных, - Генштаб

В Вооруженных Силах Украины создается единая система по работе с членами семей погибших (умерших), пропавших без вести, пленных военнослужащих - службы сопровождения (патронации).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил Концепцию внедрения социального сопровождения военнослужащих и членов их семей в системе гражданско-военного сотрудничества ВСУ и Дорожную карту. Главная цель создания такой системы - забота о семьях военнослужащих и их общее информирование, сопровождение раненых в учреждениях здравоохранения, координация и связь с семьями пленных, пропавших без вести, погибших (умерших).

Соответствующие подразделения будут развернуты в составе уже действующих штатных подразделений гражданско-военного сотрудничества ВСУ, которые имеют отдельную структуру и вертикаль на всех уровнях военного управления. Первоначально службы социального сопровождения будут комплектоваться военнослужащими, освобожденными из плена, и военнослужащими, которые из-за ранения или состояния здоровья не могут участвовать в боевых действиях.

Согласно совместной Директиве министра обороны и Главнокомандующего ВСУ вскоре службы патронации станут штатными подразделениями в Вооруженных Силах Украины.

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