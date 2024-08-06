РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11683 посетителя онлайн
Новости
16 015 37

Задания по строительству фортификаций в Николаевской области выполнены на 100%, - ОВА

зеленський і кім

В Николаевской области задачи по строительству и обустройству фортификационных сооружений выполнены на 100%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Николаевской ОГА во время совещания с участием первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

Как отмечается, заместитель начальника Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи во время совещания проинформировал о состоянии строительства, обустройства и содержания инженерных фортификационных сооружений.

В частности, по его словам, задача по строительству фортификационных сооружений выполнена на 100%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сметах Николаевской ОГА завышены цены на почти все стройматериалы, которые использовались для фортификаций, - Николов

"Более того, Николаевщина стала первой областью, которая подала пакет документов по соответствующим фортификационным сооружениям на утверждение. Сейчас мы завершаем их оформление", - сказал он.

В свою очередь начальник Николаевской ОГА Виталий Ким добавил, что сейчас еще продолжаются проверки подрядчиков на добропорядочность.

Напомним, 30 мая издание "Наши деньги" опубликовало материал о завышении цен на строительстве фортификационных сооружений. В частности, в нем отмечалось, что в фортификационных сметах Николаевской ОВА стоимость сосновых бревен втрое выше рыночных цен и составляет 11 400 грн за кубометр без стоимости доставки.

Автор: 

Николаевская область (2109) фортификации (118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
А про втричі дорожчу деревину для фортифікацій наш атєчєствєнний Кім Чен Ин розповів атєчєствєннаму Наполеону?
показать весь комментарий
06.08.2024 17:29
+10
Перед Покровськом наскільки виконано? Покидьки.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:30
+9
На Харкiвщинi
показать весь комментарий
06.08.2024 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мені цікаво, у тих державах де багато людей з такими прізвищами, багато Українців на керівних посадах?
показать весь комментарий
06.08.2024 17:13 Ответить
Ти про Кіма, чи про Зеленського? Хоча, ніякої різниці, бо відповідь буде в обох випадках та ж сама.
показать весь комментарий
06.08.2024 19:19 Ответить
Я про зама та начальника.
показать весь комментарий
06.08.2024 19:22 Ответить
200%
показать весь комментарий
06.08.2024 17:14 Ответить
А на Закарпатті план будівнитсва фортифікацій виконали?
показать весь комментарий
06.08.2024 17:15 Ответить
Та там ще будувати й будувати, роботи непочатий край. Знаєте, скільки матеріалів йде на один котедж... ой, на один бліндаж!
показать весь комментарий
06.08.2024 17:34 Ответить
P.S. Доречі, один бліндаж у них мабуть так і коштує, по ціні котеджу...
показать весь комментарий
06.08.2024 17:37 Ответить
Та це ж вже було!
показать весь комментарий
06.08.2024 17:15 Ответить
На Харкiвщинi
показать весь комментарий
06.08.2024 17:17 Ответить
І на донеччині
показать весь комментарий
06.08.2024 17:22 Ответить
Наскільки зрозуміло з тексту, опудала "верховного головнокомандувача" Зеленського на нараді не було. Нащо тоді його морду вчергове виставили?
показать весь комментарий
06.08.2024 17:17 Ответить
Кім додав, що наразі ще тривають перевірки підрядників на доброчесність. (с)

мені здається шо перевіряти треба ДО, а не ПІСЛЯ
показать весь комментарий
06.08.2024 17:21 Ответить
то ставте нові завдання - фортифікацій забагато не буває
показать весь комментарий
06.08.2024 17:23 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2024 17:25 Ответить
тобто ВЖЕ готові на 100% всі споруди, але документи на будівництво тільки тепер подали на затвердження??? знову куй знає де понабудовували???
показать весь комментарий
06.08.2024 17:27 Ответить
А про втричі дорожчу деревину для фортифікацій наш атєчєствєнний Кім Чен Ин розповів атєчєствєннаму Наполеону?
показать весь комментарий
06.08.2024 17:29 Ответить
Попробував би він оцьому вішати лапшу на вуха...

показать весь комментарий
06.08.2024 17:47 Ответить
Мабуть на думку Кіма та ЗЄ-ОВА трохи бельгійського паркету неструганих соснових дошок за ціною паркету у траншеях тільки додасть домашнього затишку.
показать весь комментарий
06.08.2024 19:26 Ответить
не тільки розповів а й поділився
показать весь комментарий
06.08.2024 23:11 Ответить
Перед Покровськом наскільки виконано? Покидьки.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:30 Ответить
Гірше, слуги народа!
показать весь комментарий
06.08.2024 21:30 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2024 17:42 Ответить
а чому ЗЕ не взяв з собою подивитись свого дружка баканова???

чи той і Монако генеральську пенсію зливає::
показать весь комментарий
06.08.2024 17:47 Ответить
Старшого лейтенанта!))
показать весь комментарий
07.08.2024 07:56 Ответить
Так покажите хоть ОДНО бетонное укрепление , а не канавы .
показать весь комментарий
06.08.2024 17:49 Ответить
Шо, опять?
показать весь комментарий
06.08.2024 17:56 Ответить
Хотя по тексту всё правильно , не придерёшься - ЗАДАНИЕ выполнено на сто процентов . Не строительство необходимого количества сооружений , нужного качества , а - ЗАДАНИЕ . Ну а какое было задание никто не докопается .
показать весь комментарий
06.08.2024 17:57 Ответить
І знову локшина...
показать весь комментарий
06.08.2024 18:01 Ответить
Чого ця зелена 🤡 потвора вештається по миколаївщині ...шукає можливість як Чонгар здати ...? Русня шось в актив поперла ...
показать весь комментарий
06.08.2024 18:12 Ответить
Ауууу, ЖУРНАЛИСТИ!

А слабо оприлюднити супутникові знімки ціх "фортифікацій"?

І не потрібно волати "зрада" - Рашка ці знімки кожного дня отримує, як власні, так і західні комерційні.

показать весь комментарий
06.08.2024 18:16 Ответить
Ага. А хто прийомщик? Найвеличніший Янєлох? Я бачів ті споруди, тупо в полях. Ніхто в здоровому глузді там сидіти не буде. Це самогубство.
показать весь комментарий
06.08.2024 18:22 Ответить
В них є відповідна кваліфікація, щоб називати споруди фортифікаціями?
показать весь комментарий
06.08.2024 22:32 Ответить
Мене такі інспекції в стилі брєжнєвських часів насторожують. Пам'ятаю про Херсонську інспекцію перед вторгненням, потім Харківські перед нападом кацапів на Вовчанськ, а зараз Миколївська область. Хоча те все, що написано про Миколаївщину не відповідає дійсності на 60%. Мало того, що все дорого і на тяп ляп, так ще і не там де потрібно.
показать весь комментарий
06.08.2024 22:46 Ответить
Не думаю що цапи підуть десантом на Миколаївщину, але , нажаль тривожить, шо негативний досвід є - всі ці "розведення", "розмежування" та "розмінування" при Гундосі погано закінчуються... паршива дуже прикмета... 💩🐸💩🐸💩🐸
показать весь комментарий
06.08.2024 23:40 Ответить
Слава Гундосу і Підгундоснику "Кіму".

А чого не в Донецькій та Запорізькій ??

Там вже всіх цапів зажмурили???
показать весь комментарий
06.08.2024 23:38 Ответить
Кім лизнув смачно, з кислинкою! Їм вірити, себе не поважати!!!
показать весь комментарий
07.08.2024 07:53 Ответить
Пускай проверят рядом с Виноградним селом.

Все халтурно и на от**ись.

Денег отмыли огромные суммы. Подрядные фирмы-это местные жители за 800-1000гр день.

Все сделано для вида.
показать весь комментарий
07.08.2024 22:47 Ответить
 
 