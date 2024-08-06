Задания по строительству фортификаций в Николаевской области выполнены на 100%, - ОВА

В Николаевской области задачи по строительству и обустройству фортификационных сооружений выполнены на 100%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Николаевской ОГА во время совещания с участием первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

Как отмечается, заместитель начальника Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи во время совещания проинформировал о состоянии строительства, обустройства и содержания инженерных фортификационных сооружений.

В частности, по его словам, задача по строительству фортификационных сооружений выполнена на 100%.

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"Более того, Николаевщина стала первой областью, которая подала пакет документов по соответствующим фортификационным сооружениям на утверждение. Сейчас мы завершаем их оформление", - сказал он.

В свою очередь начальник Николаевской ОГА Виталий Ким добавил, что сейчас еще продолжаются проверки подрядчиков на добропорядочность.

Напомним, 30 мая издание "Наши деньги" опубликовало материал о завышении цен на строительстве фортификационных сооружений. В частности, в нем отмечалось, что в фортификационных сметах Николаевской ОВА стоимость сосновых бревен втрое выше рыночных цен и составляет 11 400 грн за кубометр без стоимости доставки.