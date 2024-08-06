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В Харькове будут судить студента, который за деньги "сливал" спецслужбам РФ геолокации ВСУ

У Харкові судитимуть студента, який за гроші «зливав» спецслужбам РФ геолокації ЗСУ

В Харькове правоохранители разоблачили парня, который за деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, студент первого курса одного из харьковских вузов сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Через мессенджер Telegram он наладил контакт с представителем ФСБ РФ и согласился на сотрудничество.

Выполняя задание российского куратора, обвиняемый собирал информацию о расположении личного состава Сил обороны, а также военной техники на территории Харькова. Собранную информацию предатель присылал работнику российской спецслужбы в виде фото и видео, ставя необходимые отметки на Google-картах.

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Парня удалось задержать во время его очередной "рабочей смены", когда он пытался скрыто заснять месторасположение транспортных средств украинских защитников.

Суда подозреваемый ожидает, находясь под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

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Автор: 

суд (25077) Харьковщина (5577) государственная измена (1532)


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Топ комментарии
+25
Нахрена оно надо ? Отведите его туда , куда сегодня прилёт был . И расскажите людям о его "творчестве " , и отвернитесь.
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06.08.2024 18:14
+11
Кастрація - замість довічного.....
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06.08.2024 18:12
+9
Секта "какаяразніца"
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06.08.2024 18:11
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Секта "какаяразніца"
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06.08.2024 18:11 Ответить
Кастрація - замість довічного.....
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06.08.2024 18:12 Ответить
Гнид тре нищити!!))
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06.08.2024 18:15 Ответить
Щоб не множилися !!!
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06.08.2024 18:16 Ответить
Іншого способа боротьби з гнидами нема!!))
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06.08.2024 18:18 Ответить
Разом з рАдітєлямі!(,
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06.08.2024 18:16 Ответить
Нізя. Це ж недоторканний генофонд!
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06.08.2024 18:31 Ответить
і йдемо в Європу....
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06.08.2024 18:34 Ответить
Нищити,на місьці затримання,за спробу втечі!!))
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06.08.2024 18:14 Ответить
Нахрена оно надо ? Отведите его туда , куда сегодня прилёт был . И расскажите людям о его "творчестве " , и отвернитесь.
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06.08.2024 18:14 Ответить
Або ж:

1. запхати у дупу смортфона (нехай завжди залишається в інеті на зв*язку з кацапським куратором);

2. на природу дихати чистим свіжим повітрям (розмінування).
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06.08.2024 18:32 Ответить
Згоден. Але як у дупу ще й зарядку для смартфона пхати?
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06.08.2024 19:47 Ответить
дебіл та зрадник - страшна суміш. Хєрово батьки виховували
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06.08.2024 18:14 Ответить
Батьки інакші ?
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06.08.2024 18:17 Ответить
За такі злочини треба лоба зеленкою мазати.
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06.08.2024 18:18 Ответить
"куля в лоб так куля в лоб" (Яценюк)
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06.08.2024 18:25 Ответить
насправді їх тисячі, просто частина ще не впіймані, а частине ще не встигла завербуватись.
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06.08.2024 18:30 Ответить
Увы, Урс, и не тысячи, много больше и кроме дебило́в и халявщиков есть и "идейные", особенно старшее поколение
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06.08.2024 19:34 Ответить
Чому Цензор називає цю продажну наволоч хлопцем ?
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06.08.2024 18:34 Ответить
А головна фсбешна акула як там, добре плеває по ОПі?
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06.08.2024 18:37 Ответить
студент... геолокації ЗСУ... полігонів та стрільбищ для МВС ...

звідки, 17 річний переляканий шлепер, знає локації зсу?

як, тонесенько готують общєствєнноє мнєніє.
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06.08.2024 18:41 Ответить
Ну який же воно "хлопець" -- це суцільний хробак , що сере прям під себе й на голови тих , хто його породив й не розуміючи , що у московитів крім відносно точних "Калібрів" усе інше лайно б"йоть по квадратах й не факт , воно саме (або його батьки) не потрапляють у ці квадрати . Тобто тут требо проводити псіхіатричну експертизу ...
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06.08.2024 19:35 Ответить
На самосуд харьковчанам отдайте. Уверен мокрого места не останется
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06.08.2024 19:40 Ответить
Ви думаєте в Херсоні їх меньше
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06.08.2024 23:26 Ответить
 
 