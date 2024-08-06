В Харькове будут судить студента, который за деньги "сливал" спецслужбам РФ геолокации ВСУ

В Харькове правоохранители разоблачили парня, который за деньги "сливал" российским спецслужбам сведения об украинских защитниках.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, студент первого курса одного из харьковских вузов сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Через мессенджер Telegram он наладил контакт с представителем ФСБ РФ и согласился на сотрудничество.

Выполняя задание российского куратора, обвиняемый собирал информацию о расположении личного состава Сил обороны, а также военной техники на территории Харькова. Собранную информацию предатель присылал работнику российской спецслужбы в виде фото и видео, ставя необходимые отметки на Google-картах.

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Парня удалось задержать во время его очередной "рабочей смены", когда он пытался скрыто заснять месторасположение транспортных средств украинских защитников.

Суда подозреваемый ожидает, находясь под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

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