Кабмин выделил из резервного фонда 500 млн грн на обустройство учебных полигонов и стрельб для МВД

Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел 500 млн грн на обустройство учебных полигонов и стрельбищ.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов (общегосударственные расходы и кредитование) на 2024 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов путем уменьшения объема расходов потребления по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" на 500 млн гривен и увеличение объема расходов по государственной программе "Резервный фонд" на 500 млн гривен", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел выделено 500 млн гривен для осуществления мероприятий по укреплению обороноспособности государства, связанных с обустройством учебных полигонов и стрельбищ.

В частности:

для Национальной гвардии предусмотрено 266 млн 425 тыс. гривен,

для Администрации Государственной пограничной службы - 114 млн 86 тыс. гривен,

для Национальной полиции - 119 млн 489 тыс. гривен.

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