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Кабмин выделил из резервного фонда 500 млн грн на обустройство учебных полигонов и стрельб для МВД

мвс,кордон

Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел 500 млн грн на обустройство учебных полигонов и стрельбищ.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов (общегосударственные расходы и кредитование) на 2024 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов путем уменьшения объема расходов потребления по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" на 500 млн гривен и увеличение объема расходов по государственной программе "Резервный фонд" на 500 млн гривен", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для посещения пограничной зоны военнообязанные мужчины должны иметь военно-учетный документ, - Кабмин

Как отмечается, на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел выделено 500 млн гривен для осуществления мероприятий по укреплению обороноспособности государства, связанных с обустройством учебных полигонов и стрельбищ.

В частности:

  • для Национальной гвардии предусмотрено 266 млн 425 тыс. гривен,
  • для Администрации Государственной пограничной службы - 114 млн 86 тыс. гривен,
  • для Национальной полиции - 119 млн 489 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин расширил перечень приоритетных расходов во время военного положения

Автор: 

бюджет (4834) Кабмин (14025) МВД (9316) Мельничук Тарас (44)


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Топ комментарии
+16
Коли Кабмін призве до ЗСУ 300 000 дармоїдів, мусарів, які на пенсію пішли в 35-40 років ?!
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06.08.2024 18:23
+14
Немає куди гроші витратити...??? 3.14здець повний!
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06.08.2024 18:21
+10
Вони ж не навчені в окопах сидіти. Інша справа слюсарі, штукатури, електрики, трактористи.)
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06.08.2024 18:34
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Правила форума Совет форумчан
Немає куди гроші витратити...??? 3.14здець повний!
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06.08.2024 18:21 Ответить
Ви же в курсі, що 12 бригада Нацгвардії "Азов" - це МВС?
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06.08.2024 18:25 Ответить
Їм потрібний окремий полігон?

стрільбищ не вистачає?

ОДна бригада - а грошей як на армію потрібно???
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06.08.2024 18:27 Ответить
Ви в курсі чи ні?
А скільки ще є бригад НГУ?
А прикордонники (ті що воюють)?

Кому "їм окремий полігон"? Що то за генератор маячні?
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06.08.2024 18:31 Ответить
"сам дурак" (КФ "12 стільців")
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06.08.2024 18:32 Ответить
Та я так й подумав, коли отримав купу запитань у відповідь на одне.
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06.08.2024 18:37 Ответить
Звичайний 95 шапіторій
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07.08.2024 11:35 Ответить
Що саме - "шапіторій", у чому це він в цієї статті?
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07.08.2024 11:52 Ответить
ви же в курсі, що саме цих там і не буде?
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06.08.2024 18:28 Ответить
Ви точно в курсі що я не Бабця Ванга.
А навчальних центрів треба багато і невеликих, щоби не збирати людей до купи підставляючи під удари кацапів.
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06.08.2024 18:35 Ответить
спірне твердження, що не Ванга (дотепно пишете і плюсую регулярно), але однозначно, що не бабця.
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06.08.2024 18:37 Ответить
Привіт, свіженький кацапе.
Статтю прочитали, чи не спромоглися?
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06.08.2024 18:46 Ответить
не читав. Подумав - так дійсно - чому б не прочитати.
прочитав... вроді як криміналу то і нема...
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06.08.2024 19:25 Ответить
500 мільйонів - ділимо на 5000 (чисельність бригади), отримуємо 100 тис. 100 тис на місяць - стільки отримує воїн на нулі. Тобто - одна бригада і один її місяць на нулі це і є 500 млн лише на зарплатню (звичайно це грубо та з нюансами).
Тобто, якщо ті гроші використають на корисну справу (навчання тих хто воює з кацапами), то (на мою думку) хай буде.
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06.08.2024 19:40 Ответить
Коли Кабмін призве до ЗСУ 300 000 дармоїдів, мусарів, які на пенсію пішли в 35-40 років ?!
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06.08.2024 18:23 Ответить
не на часі....
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06.08.2024 18:28 Ответить
Вони ж не навчені в окопах сидіти. Інша справа слюсарі, штукатури, електрики, трактористи.)
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06.08.2024 18:34 Ответить
Оце дно...!

Такі гроші на "облаштування" стрільбищ для тих хто має бронь..?! А сенс..?!
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06.08.2024 18:23 Ответить
Будуть навчати до вуличних боїв.
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06.08.2024 18:45 Ответить
О, нова хвиля крадівництва. А де ж вони до цього тренувалися?
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06.08.2024 18:27 Ответить
в Дніпрі стріляли по водіях... на вулиці...
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06.08.2024 18:29 Ответить
100%
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06.08.2024 18:41 Ответить
https://zaxid.net/zabudovnik_profinansuye_pidgotovchi_roboti_z_budivnitstva_strilbishha_u_velikih_gribovichah_n1588714 Забудовник профінансує підготовчі роботи з будівництва стрільбища у Великих Грибовичах Під будівництво тиру передбачили ділянку 20 га біля закритого Грибовицького сміттєзвалища

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Нахрена, коли під Львовом 20 гектарів стрільбища будують ?!
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06.08.2024 18:35 Ответить
анрий Задовий вміє міські бабки мити собі в кишеню!
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06.08.2024 18:38 Ответить
стрільбі по кому? вуличної стрільби? по безоружним? по протестувальникам з дерев'яними щитами?
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06.08.2024 18:36 Ответить
Для чого організовувати,він є на 0.Ласкаво просим.
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06.08.2024 18:36 Ответить
Коли вже там водомети почнуть закупляти?
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06.08.2024 18:47 Ответить
кадайнки, тайзери вже закупили. Готуються падлюки.
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06.08.2024 19:00 Ответить
Я так розумію, що "нєгодованиє" тут висловлюють виключно ухилянти !

Хлопці з МВС готуються і відправляються на фронт - і це факт !!!
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06.08.2024 19:33 Ответить
Сколько от общего количества? 5%?
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06.08.2024 19:39 Ответить
Правильно, баклажанов нужно тренировать и держать восле себя, чтобы было кому защищать зеленое шобло когда придет время
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06.08.2024 19:38 Ответить
Черговий розпил бабла, велике крадівницьтво. Мусора ж не хочуть йти йти на війну, то будуть вчити вбивати цивільних українців?
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07.08.2024 00:43 Ответить
 
 