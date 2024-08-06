Кабмин выделил из резервного фонда 500 млн грн на обустройство учебных полигонов и стрельб для МВД
Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел 500 млн грн на обустройство учебных полигонов и стрельбищ.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов (общегосударственные расходы и кредитование) на 2024 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов путем уменьшения объема расходов потребления по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга" на 500 млн гривен и увеличение объема расходов по государственной программе "Резервный фонд" на 500 млн гривен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Министерству внутренних дел выделено 500 млн гривен для осуществления мероприятий по укреплению обороноспособности государства, связанных с обустройством учебных полигонов и стрельбищ.
В частности:
- для Национальной гвардии предусмотрено 266 млн 425 тыс. гривен,
- для Администрации Государственной пограничной службы - 114 млн 86 тыс. гривен,
- для Национальной полиции - 119 млн 489 тыс. гривен.
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стрільбищ не вистачає?
ОДна бригада - а грошей як на армію потрібно???
А скільки ще є бригад НГУ?
А прикордонники (ті що воюють)?
Кому "їм окремий полігон"? Що то за генератор маячні?
А навчальних центрів треба багато і невеликих, щоби не збирати людей до купи підставляючи під удари кацапів.
Статтю прочитали, чи не спромоглися?
прочитав... вроді як криміналу то і нема...
Тобто, якщо ті гроші використають на корисну справу (навчання тих хто воює з кацапами), то (на мою думку) хай буде.
Такі гроші на "облаштування" стрільбищ для тих хто має бронь..?! А сенс..?!
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Нахрена, коли під Львовом 20 гектарів стрільбища будують ?!
Хлопці з МВС готуються і відправляються на фронт - і це факт !!!