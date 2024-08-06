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Спецпредставитель Украины Субх о разрыве дипотношений со стороны Мали: Не следует преувеличивать последствия. Общий фон сотрудничества с Африкой не пострадает

Спецпредставник України Максим Субх

Общий фон сотрудничества Украины с Африкой не пострадает вследствие решения Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в этом заверил специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх.

"Не следует преувеличивать действия, которые предпринимает Мали в отношении Украины. Общий фон нашего сотрудничества с Африкой не пострадает", - сказал Субх.

Он напомнил, что сейчас продолжается уже четвертое африканское турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, а вчера еще одна африканская страна - Ботсвана - присоединилась к итоговому коммюнике первого Саммита мира.

"Процесс продолжается, мы работаем, и есть положительные результаты", - подчеркнул спецпредставитель.

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По его словам, активность Украины мешает России и пророссийским сателлитам в Африке, поэтому противодействие этому является ожидаемым. Возможно, одним из его проявлений является вчерашнее решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В связи с этим он отметил, что в коммюнике Переходного правительства Мали использовались "стопроцентно пропагандистские российские клише" о неонацистском режиме в Киеве и обвинения Украины в поддержке международного терроризма.

"То есть мы понимаем, что это коммюнике было напечатано в Кремле или под диктовку Кремля... Но я хотел бы еще раз сказать, что не следует преувеличивать возможное негативное влияние такого решения на планы и перспективы выхода Украины на Африканский континент", - резюмировал Субх.

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Напомним, ранее Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром. 1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что, кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

В МИД Украины назвали решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной недальновидным и поспешным.

Автор: 

Африка (277) дипломатия (1462) Мали (44) Субх Максим (3)


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Топ комментарии
+5
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06.08.2024 19:05
+4
"Шухер" навколо розгрому колони вагнерівців - це добре. Ті, кому не подобаються кацапи, які без мила лізуть куди не просаять, будуть знати, до кого треба звертатись по допомогу.
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06.08.2024 19:28
+3
Ішаку треба терміново летіти та цілувати мавпу в дупу, бо вона не приїде на черговий ішаківський "саміт". Для ішака то є велика трагедія.
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06.08.2024 20:25
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06.08.2024 19:05 Ответить
В Малі мабуть і пальми не ростуть. Де ж проходять засідання їхнього кабміну? Головне, що допомогаємо США. Наші хлопці пашуть за ЦРУ.
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06.08.2024 19:13 Ответить
при правлінні дєрмозеки, перспективи виходу України на рівень деяких країн африканського континенту маловідомих в світі є досить таки високими.
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06.08.2024 19:09 Ответить
"Шухер" навколо розгрому колони вагнерівців - це добре. Ті, кому не подобаються кацапи, які без мила лізуть куди не просаять, будуть знати, до кого треба звертатись по допомогу.
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06.08.2024 19:28 Ответить
Проголосували за підармена, а він привів підармасовку з веселими анонсами і афротурне!
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06.08.2024 19:18 Ответить
Заява Юсова поки що викликає нерозуміння.
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06.08.2024 19:44 Ответить
Сім год мак в Малі не родив і голоду в Україні не було.
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06.08.2024 20:13 Ответить
Год не уроди кока в Сальвадоре, в Украине голода не будет, но проблем будет выше крыши
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06.08.2024 21:09 Ответить
Ішаку треба терміново летіти та цілувати мавпу в дупу, бо вона не приїде на черговий ішаківський "саміт". Для ішака то є велика трагедія.
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06.08.2024 20:25 Ответить
Цього брехливого субха послухати, так можна і трампа нахєр послати--демократи ж не образяться; або байдена--республіканці не образяться.
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06.08.2024 22:30 Ответить
 
 