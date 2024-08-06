Спецпредставитель Украины Субх о разрыве дипотношений со стороны Мали: Не следует преувеличивать последствия. Общий фон сотрудничества с Африкой не пострадает

Общий фон сотрудничества Украины с Африкой не пострадает вследствие решения Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в этом заверил специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх.

"Не следует преувеличивать действия, которые предпринимает Мали в отношении Украины. Общий фон нашего сотрудничества с Африкой не пострадает", - сказал Субх.

Он напомнил, что сейчас продолжается уже четвертое африканское турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, а вчера еще одна африканская страна - Ботсвана - присоединилась к итоговому коммюнике первого Саммита мира.

"Процесс продолжается, мы работаем, и есть положительные результаты", - подчеркнул спецпредставитель.

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По его словам, активность Украины мешает России и пророссийским сателлитам в Африке, поэтому противодействие этому является ожидаемым. Возможно, одним из его проявлений является вчерашнее решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В связи с этим он отметил, что в коммюнике Переходного правительства Мали использовались "стопроцентно пропагандистские российские клише" о неонацистском режиме в Киеве и обвинения Украины в поддержке международного терроризма.

"То есть мы понимаем, что это коммюнике было напечатано в Кремле или под диктовку Кремля... Но я хотел бы еще раз сказать, что не следует преувеличивать возможное негативное влияние такого решения на планы и перспективы выхода Украины на Африканский континент", - резюмировал Субх.

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Напомним, ранее Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром. 1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что, кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

В МИД Украины назвали решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной недальновидным и поспешным.