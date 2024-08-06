Россияне взяли в рабство гражданского журналиста Ильченко, - Центр стратегических коммуникаций

Россияне взяли в рабство украинского гражданского журналиста Евгения Ильченко, который основал Telegram-канал об оккупированном Мелитополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Центра стратегических коммуникаций.

"Репортеры без границ" (RSF) выяснили, что его арестовали за создание телеграм-канала с новостями о российской оккупации Мелитополя.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения Евгений Ильченко был юристом в Мелитополе. 3 мая 2022-го запустил телеграм-канал @Mitopol. Его сообщения касались местных новостей, например проблем с поставками в супермаркетах, присутствия оккупантов на улицах и коррупции.

В июле 2022 года Ильченко арестовали по обвинению в "терроризме". В сообщениях, которые он сумел отправить своему родственнику и с которыми ознакомились RSF, он описал, как его и еще 15 украинцев сначала несколько недель держали под стражей в Мелитополе.

Там "обычным явлением были пытки - задержанных регулярно били током, в том числе по гениталиям. Иногда их выводили среди ночи в лес обнаженными на "расстрел", а потом напуганных вели обратно в тюрьму".

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"С сентября 2022 года Ильченко начали привлекать к принудительному труду. На фото, которые Евгений прислал из неволи и которые просмотрели "Репортеры", видно, что его несколько месяцев заставляли строить траншеи для российских военных и чистить их оружие", - говорится в сообщении.

Глава отдела расследований "Репортеров без границ" Арно Фроже отметил, что это первый зафиксированный ими случай рабства за почти 40 лет защиты.

Как сообщают RSF, Евгений Ильченко вернулся в тюрьму после нескольких месяцев принудительного рытья траншей. По данным одного из источников "Репортеров", сейчас его могут содержать в Таганроге в суровых условиях.

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