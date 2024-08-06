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Россияне взяли в рабство гражданского журналиста Ильченко, - Центр стратегических коммуникаций

Євген Ільченко

Россияне взяли в рабство украинского гражданского журналиста Евгения Ильченко, который основал Telegram-канал об оккупированном Мелитополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Центра стратегических коммуникаций.

"Репортеры без границ" (RSF) выяснили, что его арестовали за создание телеграм-канала с новостями о российской оккупации Мелитополя.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения Евгений Ильченко был юристом в Мелитополе. 3 мая 2022-го запустил телеграм-канал @Mitopol. Его сообщения касались местных новостей, например проблем с поставками в супермаркетах, присутствия оккупантов на улицах и коррупции.

В июле 2022 года Ильченко арестовали по обвинению в "терроризме". В сообщениях, которые он сумел отправить своему родственнику и с которыми ознакомились RSF, он описал, как его и еще 15 украинцев сначала несколько недель держали под стражей в Мелитополе.

Там "обычным явлением были пытки - задержанных регулярно били током, в том числе по гениталиям. Иногда их выводили среди ночи в лес обнаженными на "расстрел", а потом напуганных вели обратно в тюрьму".

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"С сентября 2022 года Ильченко начали привлекать к принудительному труду. На фото, которые Евгений прислал из неволи и которые просмотрели "Репортеры", видно, что его несколько месяцев заставляли строить траншеи для российских военных и чистить их оружие", - говорится в сообщении.

Глава отдела расследований "Репортеров без границ" Арно Фроже отметил, что это первый зафиксированный ими случай рабства за почти 40 лет защиты.

Как сообщают RSF, Евгений Ильченко вернулся в тюрьму после нескольких месяцев принудительного рытья траншей. По данным одного из источников "Репортеров", сейчас его могут содержать в Таганроге в суровых условиях.

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Автор: 

журналистика (3287) рабство (141) россия (95372) Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (31)


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Топ комментарии
+12
Чому кацапські ждуни не риють у нас траншеї?
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06.08.2024 20:15
+9
новина, типу:

кацапи взяли в рабство, українських фермерів. тепер вони вимушені саджати та збирати врожаї.

кацапи взяли в рабство залізничників, тепер вони вимушені, возити зброю.

кацапи взяли в рабство вчителів, тепер вони вимушені, ламати психіку дітей.

і т.д......
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06.08.2024 20:17
+4
Громадянський, це кудою?
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06.08.2024 20:44
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Таганрог з маленької букви. Це назва міста, йолопе.
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06.08.2024 20:18 Ответить
оказується є таке "громадянський журналіст" - громадянин стає журналістом.
Громадянська журналістика стає все більш поширеним явищем. Наявність портативного аудіо-відеозаписуючого пристрою в кожного на смартфоні і існування мобільного інтернету і соцмереж роблять можливості поширення інформації нечуваними. Відповідно, розширюється й коло осіб, які займаються інформаційною діяльністю непрофесійно, час від часу. Це явище отримало назву «громадянська журналістика». https://imi.org.ua/monitorings/gromadyanski-ta-profesijni-zhurnalisty-spivvidnoshennya-prav-ta-mozhlyvostej-i42196
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06.08.2024 20:56 Ответить
а ось активіст і діяч є громадським (общественньій)
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06.08.2024 20:57 Ответить
Чому кацапські ждуни не риють у нас траншеї?
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06.08.2024 20:15 Ответить
новина, типу:

кацапи взяли в рабство, українських фермерів. тепер вони вимушені саджати та збирати врожаї.

кацапи взяли в рабство залізничників, тепер вони вимушені, возити зброю.

кацапи взяли в рабство вчителів, тепер вони вимушені, ламати психіку дітей.

і т.д......
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06.08.2024 20:17 Ответить
Це такий формуляр з кремля ...типу звикайте і до такої форми житт'я ...бачите живий і нічого ...ваш препіздент 🤡 теж на москву працює ..і ще досі живий ...натяк зрозуміли ...
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06.08.2024 20:39 Ответить
Громадянський, це кудою?
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06.08.2024 20:44 Ответить
Громадянська журналістика стає все більш поширеним явищем. Наявність портативного аудіо-відеозаписуючого пристрою в кожного на смартфоні і існування мобільного інтернету і соцмереж роблять можливості поширення інформації нечуваними. Відповідно, розширюється й коло осіб, які займаються інформаційною діяльністю непрофесійно, час від часу. Це явище отримало назву «громадянська журналістика».

https://imi.org.ua/monitorings/gromadyanski-ta-profesijni-zhurnalisty-spivvidnoshennya-prav-ta-mozhlyvostej-i42196
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06.08.2024 20:58 Ответить
Це дурня від сільських випускників могилянки.

Є журналісти військові, штатні чи професійні і громадські.

Громадянських придумали членкині, переклавши з російської онлайн.
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06.08.2024 21:08 Ответить
А на що розраховував цей "журналіст" ?

Я всіх знайомих з окупованих в 2022 попередив про небезпеку спілкування зі мною,навіть при видаленій переписці...☠️
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06.08.2024 21:02 Ответить
Наші надто оборзіли на окупованих, взагалі страх втратили. І їм ще дуже щастить, думаю у нас би власника канала умовно "Русский Киев" взагалі роздерли б на шмаття. Часи такі, суворі, вийожуватись можна якщо ти десь в Парагваї скажімо.
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06.08.2024 21:03 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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06.08.2024 21:26 Ответить
Цей ждун чекав на прихід пуйла; ну, і дочекався. Але це ше не все; невдовзі його воювати примусять.
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06.08.2024 21:58 Ответить
 
 