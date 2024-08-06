Россияне взяли в рабство гражданского журналиста Ильченко, - Центр стратегических коммуникаций
Россияне взяли в рабство украинского гражданского журналиста Евгения Ильченко, который основал Telegram-канал об оккупированном Мелитополе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Центра стратегических коммуникаций.
"Репортеры без границ" (RSF) выяснили, что его арестовали за создание телеграм-канала с новостями о российской оккупации Мелитополя.
Отмечается, что до полномасштабного вторжения Евгений Ильченко был юристом в Мелитополе. 3 мая 2022-го запустил телеграм-канал @Mitopol. Его сообщения касались местных новостей, например проблем с поставками в супермаркетах, присутствия оккупантов на улицах и коррупции.
В июле 2022 года Ильченко арестовали по обвинению в "терроризме". В сообщениях, которые он сумел отправить своему родственнику и с которыми ознакомились RSF, он описал, как его и еще 15 украинцев сначала несколько недель держали под стражей в Мелитополе.
Там "обычным явлением были пытки - задержанных регулярно били током, в том числе по гениталиям. Иногда их выводили среди ночи в лес обнаженными на "расстрел", а потом напуганных вели обратно в тюрьму".
"С сентября 2022 года Ильченко начали привлекать к принудительному труду. На фото, которые Евгений прислал из неволи и которые просмотрели "Репортеры", видно, что его несколько месяцев заставляли строить траншеи для российских военных и чистить их оружие", - говорится в сообщении.
Глава отдела расследований "Репортеров без границ" Арно Фроже отметил, что это первый зафиксированный ими случай рабства за почти 40 лет защиты.
Как сообщают RSF, Евгений Ильченко вернулся в тюрьму после нескольких месяцев принудительного рытья траншей. По данным одного из источников "Репортеров", сейчас его могут содержать в Таганроге в суровых условиях.
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Громадянська журналістика стає все більш поширеним явищем. Наявність портативного аудіо-відеозаписуючого пристрою в кожного на смартфоні і існування мобільного інтернету і соцмереж роблять можливості поширення інформації нечуваними. Відповідно, розширюється й коло осіб, які займаються інформаційною діяльністю непрофесійно, час від часу. Це явище отримало назву «громадянська журналістика». https://imi.org.ua/monitorings/gromadyanski-ta-profesijni-zhurnalisty-spivvidnoshennya-prav-ta-mozhlyvostej-i42196
кацапи взяли в рабство, українських фермерів. тепер вони вимушені саджати та збирати врожаї.
кацапи взяли в рабство залізничників, тепер вони вимушені, возити зброю.
кацапи взяли в рабство вчителів, тепер вони вимушені, ламати психіку дітей.
і т.д......
https://imi.org.ua/monitorings/gromadyanski-ta-profesijni-zhurnalisty-spivvidnoshennya-prav-ta-mozhlyvostej-i42196
Є журналісти військові, штатні чи професійні і громадські.
Громадянських придумали членкині, переклавши з російської онлайн.
Я всіх знайомих з окупованих в 2022 попередив про небезпеку спілкування зі мною,навіть при видаленій переписці...☠️
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев