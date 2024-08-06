Киев помог Антитеррористическому центру почти на полмиллиарда гривен, - Кличко

Военнослужащие Антитеррористического центра передали благодарность громаде Киева за поддержку. Столица приобрела для подразделения оборудование почти на полмиллиарда гривен.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"На средства бюджета столицы (всего 480 млн грн) было закуплено и уже отправилось на фронт важное оборудование. Встретился с Начальником штаба Антитеррористического центра полковником Дмитрием Козюрой. Он передал благодарность от бойцов. А я заверил, что ГРОМАДА Киева и в дальнейшем будет помогать нашим защитникам", - заявил Кличко.

Мэр Киева сообщил, что штаб Антитеррористического центра на средства столичной ГРОМАДІ закупил, в частности, беспилотные разведывательные авиакомплексы самолетного типа, приборы ночного видения, системы обнаружения и противодействия БпЛА, средства радиосвязи, мобильные солнечные станции, грузовой командно-штабной автомобиль и моторные лодки.

Все оборудование - украинского производства, подчеркнул Кличко.

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Ранее Кличко сообщал, что Киев увеличил помощь ВСУ из бюджета города до 7,5 млрд грн. Также столица привлекает благотворительную помощь - дроны, системы РЭБ, необходимое снаряжение.

В 2023 году Киев направил на поддержку защитников 10% своего бюджета - более 7 миллиардов гривен.