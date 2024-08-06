Командующий НГУ Пивненко поблагодарил Одесскую ОГА за переименование улиц в Одессе в честь погибших нацгвардейцев

Национальная гвардия Украины благодарна Одесской областной военной администрации за переименование объектов топонимии в городе Одессе в честь погибших героев НГУ.

Об этом говорится в письме командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко к главе Одесской ОГА Олегу Киперу, информирует Цензор.НЕТ.

"Увековечение памяти павших Героев в соответствии с распоряжением Одесской ОГА о переименовании в их честь ряда улиц подчеркивает высокое уважение преданному служению украинскому народу военнослужащих Национальной гвардии Украины, их отваге и самоотверженности при исполнении воинского долга во имя свободы и суверенности Украинского государства", - говорится в письме.





Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы поблагодарил главу ОГА Одесской области за переименование сквера в городе Одесса.

Также сообщалось, что Труханов считает, что переименование улиц в Одессе "обнуляет" город и запустил голосование. В ОВА призвали оторваться от имперских нарративов.

В свою очередь, командующий ВМС поблагодарил главу ОВА Одесской области за переименование улиц в городе Одесса.

Напомним, в Одесской области переименовали ряд улиц.