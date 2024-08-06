РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12242 посетителя онлайн
Новости
1 410 1

Командующий НГУ Пивненко поблагодарил Одесскую ОГА за переименование улиц в Одессе в честь погибших нацгвардейцев

півненко

Национальная гвардия Украины благодарна Одесской областной военной администрации за переименование объектов топонимии в городе Одессе в честь погибших героев НГУ.

Об этом говорится в письме командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко к главе Одесской ОГА Олегу Киперу, информирует Цензор.НЕТ.

"Увековечение памяти павших Героев в соответствии с распоряжением Одесской ОГА о переименовании в их честь ряда улиц подчеркивает высокое уважение преданному служению украинскому народу военнослужащих Национальной гвардии Украины, их отваге и самоотверженности при исполнении воинского долга во имя свободы и суверенности Украинского государства", - говорится в письме.

лист Півненка до Одеської ОДА
лист Півненка до Одеської ОДА

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы поблагодарил главу ОГА Одесской области за переименование сквера в городе Одесса.

Также сообщалось, что Труханов считает, что переименование улиц в Одессе "обнуляет" город и запустил голосование. В ОВА призвали оторваться от имперских нарративов.

В свою очередь, командующий ВМС поблагодарил главу ОВА Одесской области за переименование улиц в городе Одесса.

Напомним, в Одесской области переименовали ряд улиц.

Автор: 

Одесса (7868) переименования (739) Национальная гвардия (2108) Пивненко Александр (21)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жванецький, Ільф та Петров вам більше не потрібні. А навіщо вам Утьосов, Дунаєвський? Всіх панів до дної ями. Одесу теж треба перейменувати, якась вона не українська.
показать весь комментарий
07.08.2024 08:55 Ответить
 
 