В Северной Осетии заявили о вымирании народа из-за участия молодежи в войне против Украины
Жители Северной Осетии подталкивают главу региона обратиться к Путину с просьбой не призывать их в армию РФ для войны в Украине, поскольку "осетинский народ вымирает".
Об этом сообщает телеграм-канал RTVI, информирует Цензор.НЕТ.
Коллективное обращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло подписали руководители 12 общественных организаций.
В тексте обращения отмечается, что в боевых действиях в Украине "продолжает гибнуть молодежь Осетии, чьими телами уже переполнены кладбища Владикавказа", и убыль коренного населения в республике "приобретает необратимый характер".
Авторы обращения требуют обнародовать количество погибших в Украине осетин (по их оценкам, их должно быть не менее тысячи), объявить недельный траур по землякам, а также обратиться к Владимиру Путину с "обоснованным запретом" на призыв в армию РФ жителей республики, поскольку "осетинский народ вымирает прогрессирующими темпами".
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В РФ є наступні професії
солдат - труп
його жінка - безплатна проститука
проститутка
Корупціонер-чиновник
лохи на зп в 20 000 рубликів
Дблблд. Нічого іншого про такий "народ" сказати не можна.
Замість того, щоб боротися за власну незалежність, шукати міжнародного визнання і протекції, будувати мирне життя -- ці дебіли звертаються до мʼясника, що посилає їх здихати як тупих баранів.
Сотні років цей метод працює.
у *****, в т.н. СВО, как раз всё И "идёт по плану, по графику"...
и вы, холопы *****, как раз в этом графике наряду с другими "борзЫми", народами-терпилами...
народ, чия молодь ні сіло, ні впало, йде завойовувати українську землю, гідний саме такої незворотної долі...
(М. Ю. Лермонтов)
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».
Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».
Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».
Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
Скоро ти здохнеш, маленький джигіт.