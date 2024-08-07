В Северной Осетии заявили о вымирании народа из-за участия молодежи в войне против Украины

Жители Северной Осетии подталкивают главу региона обратиться к Путину с просьбой не призывать их в армию РФ для войны в Украине, поскольку "осетинский народ вымирает".

Об этом сообщает телеграм-канал RTVI, информирует Цензор.НЕТ.

Коллективное обращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло подписали руководители 12 общественных организаций.

В тексте обращения отмечается, что в боевых действиях в Украине "продолжает гибнуть молодежь Осетии, чьими телами уже переполнены кладбища Владикавказа", и убыль коренного населения в республике "приобретает необратимый характер".

Авторы обращения требуют обнародовать количество погибших в Украине осетин (по их оценкам, их должно быть не менее тысячи), объявить недельный траур по землякам, а также обратиться к Владимиру Путину с "обоснованным запретом" на призыв в армию РФ жителей республики, поскольку "осетинский народ вымирает прогрессирующими темпами".

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