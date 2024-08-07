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Новости Война
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В Северной Осетии заявили о вымирании народа из-за участия молодежи в войне против Украины

втрати армії РФ Північна Осетія

Жители Северной Осетии подталкивают главу региона обратиться к Путину с просьбой не призывать их в армию РФ для войны в Украине, поскольку "осетинский народ вымирает".

Об этом сообщает телеграм-канал RTVI, информирует Цензор.НЕТ.

Коллективное обращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло подписали руководители 12 общественных организаций.

В тексте обращения отмечается, что в боевых действиях в Украине "продолжает гибнуть молодежь Осетии, чьими телами уже переполнены кладбища Владикавказа", и убыль коренного населения в республике "приобретает необратимый характер".

Авторы обращения требуют обнародовать количество погибших в Украине осетин (по их оценкам, их должно быть не менее тысячи), объявить недельный траур по землякам, а также обратиться к Владимиру Путину с "обоснованным запретом" на призыв в армию РФ жителей республики, поскольку "осетинский народ вымирает прогрессирующими темпами".

Также читайте: Дроны впервые атаковали Северную Осетию, откуда взлетают российские истребители МиГ-31К

Автор: 

армия РФ (19067) россия (95372) Северная Осетия (27) потери (4371)


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Топ комментарии
+62
Щось повільно вимираєте, паскуди, швидше треба, швидше, як заповідав стаканов
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07.08.2024 00:10
+33
А це і є план гебешників добити корінні народи.
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07.08.2024 00:14
+31
Ну так. Коли кацап приходить когось звільняти,це означає,що кацап звільняє землю від людей,яку відвоював. Ну то нічого. Потім кацап заселить її етнічними кацапами(а хто такі "етнічні кацапи,до речі?)) ). Це треба мати на увазі всім,хто кличе кацапа на свою землю.
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07.08.2024 00:20
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Щось повільно вимираєте, паскуди, швидше треба, швидше, як заповідав стаканов
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07.08.2024 00:10 Ответить
Народець там гівно.
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07.08.2024 07:24 Ответить
А ШО ВИ ДУМАЛИ коли йшли в склад РФ?
В РФ є наступні професії

солдат - труп
його жінка - безплатна проститука
проститутка
Корупціонер-чиновник
лохи на зп в 20 000 рубликів
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07.08.2024 00:13 Ответить
Мова не про Південну Осетію, яка колись під грузинами (ключове слово - "під"). А ці були і є під москалями.
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07.08.2024 00:31 Ответить
Воно не спроможні міркувати. Нема чім.
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07.08.2024 07:57 Ответить
А це і є план гебешників добити корінні народи.
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07.08.2024 00:14 Ответить
Автори звернення вимагають оприлюднити кількість загиблих в Україні осетинів (за їх оцінками, їх має бути не менше тисячі) Джерело:
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07.08.2024 00:16 Ответить
Дохнуть в Україні Цохови, Кіцохови, Кібізови, Бібілови, Дебілови та інши тупі ІРОНгутанги з Дур Дура. Мало на прикінці Совка їх інгуши повбивали ох мало.
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07.08.2024 10:31 Ответить
Ну так. Коли кацап приходить когось звільняти,це означає,що кацап звільняє землю від людей,яку відвоював. Ну то нічого. Потім кацап заселить її етнічними кацапами(а хто такі "етнічні кацапи,до речі?)) ). Це треба мати на увазі всім,хто кличе кацапа на свою землю.
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07.08.2024 00:20 Ответить
Багато даубасівців і зараз цього не розуміють, всьо ждут
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07.08.2024 01:32 Ответить
Хто перед міллю плазує, той швидше вимирає.
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07.08.2024 00:24 Ответить
Він не "Меняйло", а " Мєняйло".
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07.08.2024 00:25 Ответить
тю, знач путька на вірному шляху - заселить уселе русскими рабами. ещенарожалки матимуть де розмножуватися.
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07.08.2024 00:26 Ответить
************ главу регіону звернутися до птуіна....

Дблблд. Нічого іншого про такий "народ" сказати не можна.

Замість того, щоб боротися за власну незалежність, шукати міжнародного визнання і протекції, будувати мирне життя -- ці дебіли звертаються до мʼясника, що посилає їх здихати як тупих баранів.
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07.08.2024 00:30 Ответить
Не підійшли осетинам російські скрепи - здохнути за кацапські імперські амбіції за забаганки чергового московського *****? Трохи запізно, бо лише коли отримали чорні пакети замість своїх "героїв", то тільки тоді щось почало доходити...
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07.08.2024 00:33 Ответить
Та не почало до них доходити. І не дійде вже. Вони здихати тисячами не хочуть. А вбивати хочуть.
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07.08.2024 06:52 Ответить
Вони ніколи не звинуватять ху#ло в цих смертях, виключно "праклятих хахлов".
Сотні років цей метод працює.
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07.08.2024 07:45 Ответить
Нєправільно звертаються - треба на коліна стати
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07.08.2024 00:33 Ответить
Єдина можлива доля пуйлососів
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07.08.2024 00:43 Ответить
Хто вам лікар,манкурти смердючі.
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07.08.2024 00:45 Ответить
Горді горці, ви коли просите щось хутєна, то обов'язково ставайте на коліна. )) інакше він не почує. та й так теж він не почує. навпаки, ще більше відправляти на м'ясо вас стане. в першу чергу авторів таких звернень. )
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07.08.2024 00:59 Ответить
Наш природній союзник - національна свідомість всіх корінних народів т.з. "рф"!!
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07.08.2024 01:11 Ответить
Ани хатели перегаворав и мира с рашкой. Ну как получилось? И ето сейчас хотят навязать и Украине лишьбынебылавайны
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07.08.2024 01:17 Ответить
Так завжди було, підкорений народ зажди воює за інтереси метрополії.
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07.08.2024 01:21 Ответить
осетинские холопы стали на колени перед кремлём и стоят, подлецы. И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!
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07.08.2024 01:42 Ответить
А, может, тихонечко ползли к ногам? Не все ж на коленях стоять... И кричать шёпотом.
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07.08.2024 02:33 Ответить
Єдиним способом виживання корінних народів в імперії була зміна національності на "рузкій - глаз узкій". Осетини "лягли" під кацапів в 1774 році і з того часу прокацапились настільки, що Аланія стала затишним притулком для імперських військ на Кавказі. Саме звідти винищували Ічкерію, звідти нападали на Грузію і душили протести в Дагестані. А карма "**** зла". Беслан, презирство сусідів, тепер чергова "денаціоналізація" манкуртів в Україні... Їм кінець - залишки розчиняться в "руzком мірє" і в їх будинках бухатимуть кацапи, а осетинки ... завжди дістаються переможцям...
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07.08.2024 02:35 Ответить
...идиоты-просители...

у *****, в т.н. СВО, как раз всё И "идёт по плану, по графику"...

и вы, холопы *****, как раз в этом графике наряду с другими "борзЫми", народами-терпилами...
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07.08.2024 04:53 Ответить
"набуває незворотного характеру"...

народ, чия молодь ні сіло, ні впало, йде завойовувати українську землю, гідний саме такої незворотної долі...
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07.08.2024 05:23 Ответить
Бежали робкие грузины!

(М. Ю. Лермонтов)
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07.08.2024 05:47 Ответить
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»

Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».

Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».

Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».

Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».

Фонвилль: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
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07.08.2024 05:58 Ответить
Тут ідеться про геноцид черкесів, здійснений кацапами. До черкесів належать також кабардинці та адигейці. У ***** резиденція в горах неподалік Сочі в місцевості, яка має назву "Красна поляна". Красною її прозвали тому, що там винищили дуже багато черкесів, і їхня червона кров була повсюди.
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07.08.2024 07:07 Ответить
В степу України куля в тебе летить.

Скоро ти здохнеш, маленький джигіт.
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07.08.2024 06:20 Ответить
...бо не відають,що чинять)))
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07.08.2024 06:31 Ответить
Такий шлях народу який підкорився імперії
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07.08.2024 06:58 Ответить
Минус тысяча и заволали про вымирание. Украина с 90-х если поделить теряет миллион в год и всем *****.
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07.08.2024 07:13 Ответить
Ви знаєте, скільки осетинів живе в Північній Осетії? Всіх разом - всього 400 тисяч. І в кацапській армії молодь, а не дядьки 50+, як у нас.
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07.08.2024 10:36 Ответить
"Горді"кавказькі терпіли.
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07.08.2024 07:17 Ответить
У кого что болит. Заботливые друзья.

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07.08.2024 07:25 Ответить
Вимагають не припинити війну, не призивати в армію бо осетини кінчаються. Це піпець, повна деградація...
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07.08.2024 07:35 Ответить
Народ который ***** купил с потрохами.
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07.08.2024 08:31 Ответить
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07.08.2024 08:48 Ответить
Вася Ложкін, - автор картини, - ще в 2009 році передбачив війну кацапів з Україною. Ось скріншот його допису в Лівджорнал. Сам допис зберігся тільки у Вебархіві - http://web.archive.org/web/20090523053619/http://vasya-lozhkin.livejournal.com/115917.html

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07.08.2024 09:21 Ответить
та норм! Україна ось також втратила третину населення за останні 30 років....
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07.08.2024 09:00 Ответить
Жалкие люди! сказал я штабс-капитану, указывая на наших грязных хозяев, которые молча на нас смотрели в каком-то остолбенении. Преглупый народ! отвечал он. Поверите ли? Ничего не умеют, не способны ни к какому образованию! Уж по крайней мере наши кабардинцы или чеченцы хотя и разбойники, голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины! М.Ю.Лермонтов, "Герой нашего времени"
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07.08.2024 09:01 Ответить
Придурки, так путін і хоче, щоб ви усі вимерли в далекій Україні. Тоді він точно буде впевнений, що ваша молодь не буде воювати за незалежність від москви. Розвертайте дула і стріляйте в своїх кацапів-офіцерів
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07.08.2024 09:13 Ответить
Скільки той ви*лядок кремлівський натворив біди... і усі народи, регіони, країни, та кусочки країн, захоплені россією - Дагестан, Ічкерія, Бурятія, Осетія, Донбас і т.д., очікує одна доля - слугувати та помирати за кремлівського царя і голосно не кудахтати, бо ніхто вас там слухати не збирається.
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07.08.2024 09:37 Ответить
Можна тікати в Грузію, як пацаки під час мобілізації... Упс, цим не можна
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07.08.2024 09:38 Ответить
да бодай би ви там всі виздохли, всі до єдиної жалюгідні продажні істоти.
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07.08.2024 09:43 Ответить
Дивно ...осетинці прийняли цю московську війну, проти України і пішли на нас зі зброєю ...так шо вони хочуть вбивати ..а самі залишитися живими ..наївні
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07.08.2024 10:26 Ответить
 
 