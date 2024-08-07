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Новости Агрессия России против Украины Война
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Китай должен применить свое влияние на РФ для завершения войны в Украине, - заявление США и Австралии

китай

США и Австралия в совместном заявлении призвали страны, имеющие влияние на Россию, особенно Китай, применить его сейчас, чтобы прекратить войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в совместном заявлении по итогам двусторонних переговоров в формате "2+2" в американском Аннаполисе, обнародованном оборонным ведомством США.

Как отметили в пресс-службе Пентагона, при обсуждении вопросов глобальной безопасности госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин и их австралийские коллеги Пенни Вонг и Ричард Марлз значительное внимание уделили российской агрессии против Украины.

"Министры призвали все страны, имеющие влияние на Россию, особенно Китай, применить его сейчас, чтобы остановить войну", - говорится в сообщении.

Главы МИД и обороны двух стран в очередной раз осудили незаконную и аморальную войну России против Украины и вновь призвали РФ немедленно, полностью и без всяких условий вывести свои войска за международно признанные границы Украины.

Также читайте: Китай должен давить на Россию, - Зеленский о роли Пекина в завершении войны с РФ

"Главы ведомств выразили поддержку инициированному Украиной Саммиту мира и подтвердили необходимость справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН. Они также призвали Россию возместить ущерб, нанесенный Украине, что Россия обязана сделать согласно международному праву", - говорится в заявлении.

Кроме того, министры осудили Иран и Северную Корею за передачу Москве оружия для использования в войне против Украины и призвали другие страны прекратить поддержку военно-промышленной базы РФ.

"Они отметили неизменность позиции своих стран, что те, кто поддерживают незаконную войну России, непременно столкнутся с последствиями, и подтвердили намерение своих правительств усиливать давление на отдельных лиц и компании в третьих странах, материально поддерживающих российскую войну в Украине", - отмечается в заявлении.

Также читайте: Китай заверил, что не предоставил и не будет предоставлять оружия России, - МИД

Автор: 

Австралия (430) Китай (2911) США (26422)


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Топ комментарии
+9
Господи, знищи ідіотів. ТА КИТАЙ КАЙФУЄ ТЕПЕР
- США запарилось мексиканами і малими війнами
- ЕС виснажується
- РФ перетворилась в песика
- европеоїди всюди вмирають

ОДИН ШИК для китайозів
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07.08.2024 09:54
+8
Тільки повна ізоляція кацапів ,може вирішити війну в Україні.
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07.08.2024 09:55
+5
Треба ще більше заяв.
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07.08.2024 09:54
Комментировать
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Господи, знищи ідіотів. ТА КИТАЙ КАЙФУЄ ТЕПЕР
- США запарилось мексиканами і малими війнами
- ЕС виснажується
- РФ перетворилась в песика
- европеоїди всюди вмирають

ОДИН ШИК для китайозів
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07.08.2024 09:54 Ответить
Мало того, китайози благословили цю війну.
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07.08.2024 10:06 Ответить
Узкоглазые хунвейбины будут действовать только в своих, корыстных интересах!
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07.08.2024 09:54 Ответить
Треба ще більше заяв.
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07.08.2024 09:54 Ответить
Тільки повна ізоляція кацапів ,може вирішити війну в Україні.
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07.08.2024 09:55 Ответить
Якщо Індія та Китай відмовляться від закупівлі кацапскої нафти/газу, то війна закінчиться через 3 місяці....
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07.08.2024 10:03 Ответить
Китаи почув? - бо закликати можна до нових віників
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07.08.2024 09:55 Ответить
Тобто, розписуєтеся в своїй безпорадності? Самі на паРашу вплинути вже взагалі не можете? ***** цього не кажіть, бо він і на вас попре після такого.
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07.08.2024 09:56 Ответить
Якщо США закликали Китай допомогти, це правильно рішення Президента США перед відходом на заслужений відпочинок. Ми ж весь цей час тільки сподівалися на Байдена і наостанок він нас не покинув.
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07.08.2024 09:58 Ответить
який вумний бо місячний кугут оперився... Це твоє перше кукуріку та сподівання на обраного віслюка не маєш?
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07.08.2024 10:11 Ответить
Двомісячний. Сідай двійка.)
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07.08.2024 10:18 Ответить
це все змінює, кукурікай та ганяй курочок, вже ж ворел.
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07.08.2024 10:23 Ответить
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07.08.2024 10:04 Ответить
Китай це мабуть єдиний кому ця війна приносить шалений прибуток і раптом він від нього відмовляється . американці ви дурні чи наївні ?
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07.08.2024 10:21 Ответить
це дипломатія та спільна заява, а дурні та наївні українчики, що обрали це півтора метрове ніщо.
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07.08.2024 10:25 Ответить
Шкода, що вони не тими, неточними словами характеризують цю війну...

Бо це з боку України війна антиколоніальна; а з боку касапів - війна імперіалістична на знищення держави Україна як такої з її колонізацією. І що касапський рашизм - це "чума ХХІ століття", подібно до того, як гітлерівський нацизм був "чумою ХХ століття", що ці різновидності фашизму так чи інакше цивілізоване суспільство має спільно побороти... На жаль, цього не доганяють не лише керівники держав наших союзників з числа G7, НАТО, Євросоюзу, а й чинні керівники України на Банковій... Тому й ніде не звучить ця теза...
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07.08.2024 10:28 Ответить
Так і є. Керівники України на Банковій поняття не мають, що таке Україна. Ці потвори - наслідок селекції кацапами "української" еліти
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07.08.2024 10:37 Ответить
Скільки ще вони цю мантру повторюватимуть??? Невже незрозуміло, що вони (китай та рашка) союзники і у них спільний ворог - США???
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07.08.2024 10:29 Ответить
Коли СРСР отримувала зброю по лендлізу у Другу Світову, то не було умови не стріляти нею по Німетчині
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07.08.2024 10:57 Ответить
Цікаво, як замість безпосередньої військової допомоги, шляхом відкриття другого фронту, пролунав заклик до Німеччини, припинити агресивну війну проти совдепії і сісти за стіл переговорів.
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07.08.2024 11:46 Ответить
Китай під шумок може відтяпати добрячий кавалок території рф, зараз саме цей час.
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07.08.2024 13:09 Ответить
Навіщо йому відтяпати, він і так колонізував амурську область і приморський край, на черзі забайкалля
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07.08.2024 13:34 Ответить
Китай поки це робить у вигляді поставок кацапам новітніх ударних Бпла і комплектуючих до них!!
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07.08.2024 14:41 Ответить
 
 