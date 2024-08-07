Китай должен применить свое влияние на РФ для завершения войны в Украине, - заявление США и Австралии

США и Австралия в совместном заявлении призвали страны, имеющие влияние на Россию, особенно Китай, применить его сейчас, чтобы прекратить войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в совместном заявлении по итогам двусторонних переговоров в формате "2+2" в американском Аннаполисе, обнародованном оборонным ведомством США.

Как отметили в пресс-службе Пентагона, при обсуждении вопросов глобальной безопасности госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин и их австралийские коллеги Пенни Вонг и Ричард Марлз значительное внимание уделили российской агрессии против Украины.

"Министры призвали все страны, имеющие влияние на Россию, особенно Китай, применить его сейчас, чтобы остановить войну", - говорится в сообщении.

Главы МИД и обороны двух стран в очередной раз осудили незаконную и аморальную войну России против Украины и вновь призвали РФ немедленно, полностью и без всяких условий вывести свои войска за международно признанные границы Украины.

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"Главы ведомств выразили поддержку инициированному Украиной Саммиту мира и подтвердили необходимость справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН. Они также призвали Россию возместить ущерб, нанесенный Украине, что Россия обязана сделать согласно международному праву", - говорится в заявлении.

Кроме того, министры осудили Иран и Северную Корею за передачу Москве оружия для использования в войне против Украины и призвали другие страны прекратить поддержку военно-промышленной базы РФ.

"Они отметили неизменность позиции своих стран, что те, кто поддерживают незаконную войну России, непременно столкнутся с последствиями, и подтвердили намерение своих правительств усиливать давление на отдельных лиц и компании в третьих странах, материально поддерживающих российскую войну в Украине", - отмечается в заявлении.

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