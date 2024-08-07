Китай должен применить свое влияние на РФ для завершения войны в Украине, - заявление США и Австралии
США и Австралия в совместном заявлении призвали страны, имеющие влияние на Россию, особенно Китай, применить его сейчас, чтобы прекратить войну в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в совместном заявлении по итогам двусторонних переговоров в формате "2+2" в американском Аннаполисе, обнародованном оборонным ведомством США.
Как отметили в пресс-службе Пентагона, при обсуждении вопросов глобальной безопасности госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин и их австралийские коллеги Пенни Вонг и Ричард Марлз значительное внимание уделили российской агрессии против Украины.
"Министры призвали все страны, имеющие влияние на Россию, особенно Китай, применить его сейчас, чтобы остановить войну", - говорится в сообщении.
Главы МИД и обороны двух стран в очередной раз осудили незаконную и аморальную войну России против Украины и вновь призвали РФ немедленно, полностью и без всяких условий вывести свои войска за международно признанные границы Украины.
"Главы ведомств выразили поддержку инициированному Украиной Саммиту мира и подтвердили необходимость справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН. Они также призвали Россию возместить ущерб, нанесенный Украине, что Россия обязана сделать согласно международному праву", - говорится в заявлении.
Кроме того, министры осудили Иран и Северную Корею за передачу Москве оружия для использования в войне против Украины и призвали другие страны прекратить поддержку военно-промышленной базы РФ.
"Они отметили неизменность позиции своих стран, что те, кто поддерживают незаконную войну России, непременно столкнутся с последствиями, и подтвердили намерение своих правительств усиливать давление на отдельных лиц и компании в третьих странах, материально поддерживающих российскую войну в Украине", - отмечается в заявлении.
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ОДИН ШИК для китайозів
Бо це з боку України війна антиколоніальна; а з боку касапів - війна імперіалістична на знищення держави Україна як такої з її колонізацією. І що касапський рашизм - це "чума ХХІ століття", подібно до того, як гітлерівський нацизм був "чумою ХХ століття", що ці різновидності фашизму так чи інакше цивілізоване суспільство має спільно побороти... На жаль, цього не доганяють не лише керівники держав наших союзників з числа G7, НАТО, Євросоюзу, а й чинні керівники України на Банковій... Тому й ніде не звучить ця теза...