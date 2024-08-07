Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Нужно продвигать "приемлемый мир" для Украины

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс высказался относительно войны в Украине, заявив, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом Вэнс заявил во время предвыборного мероприятия в Филадельфии 6 августа.

Как отмечается, Вэнс отметил, что "украинцам не хватает военных, которые могут воевать", одновременно ссылаясь на неназванные отчеты. Кроме того, он повторил тезис Дональда Трампа, что Россия бы никогда не вторглась в Украину, если бы тот был президентом.

"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Здесь есть кто-то такой? Очевидно, мы сейчас - среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", - заявил Вэнс.

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Напомним, что во время съезда Республиканской партии кандидат в президенты США Дональд Трамп избрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса своим кандидатом в вице-президенты США.

Ранее издание Politico писало, что избрание Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США может превратиться для Украины в катастрофу, учитывая его антиукраинскую позицию.