Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Нужно продвигать "приемлемый мир" для Украины
Кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс высказался относительно войны в Украине, заявив, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом Вэнс заявил во время предвыборного мероприятия в Филадельфии 6 августа.
Как отмечается, Вэнс отметил, что "украинцам не хватает военных, которые могут воевать", одновременно ссылаясь на неназванные отчеты. Кроме того, он повторил тезис Дональда Трампа, что Россия бы никогда не вторглась в Украину, если бы тот был президентом.
"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Здесь есть кто-то такой? Очевидно, мы сейчас - среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", - заявил Вэнс.
Напомним, что во время съезда Республиканской партии кандидат в президенты США Дональд Трамп избрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса своим кандидатом в вице-президенты США.
Ранее издание Politico писало, что избрание Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США может превратиться для Украины в катастрофу, учитывая его антиукраинскую позицию.
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а в тому,
що ви, венсе, поважаєте міжнародного терориста хла,
і хочете з ним сідати за один стіл,
та все парєшать..
хочете грати в одну гру з терористами рф-московії, що вбивають онкологічно хворих дітей України..?
це тоді ж буде у сша таке саме вєлічіє як і у рф..
воно вам треба, трумпи?
Зрозуміло? Прийнятний мир для України.
хто переможе?
відбиті лєвакі пацифісти, або відморожені недорозвинені імбецили?
*****.. поважає трампла...
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Українцям не вистачає військових бо бракує ***********, техніки та оснащення тому приходиться компенсувати цей брак людьми, не вистачає далекобійних засобів щоби вражати скупчення ворога та його заліза на далекої відстані. А ще США зв'язали Україні руки та ноги та сказали: "отак й плавайте, бо якщо на повну силу - то буде ескалація".
Теза Трампа про не напад фашизації при ньому - дешевий передвиборчий популізм. Під час каденції Трампа рашисти відкрито напали на українські катери та буксир і взяли екіпажі у заручники.
І яка примітивна риторика: Трамп -герой - миротворець, а суперниця боїться. І не зможе сісти з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир."
"Потрібен перемовник Трамп, якого поважає. ... Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Володимир Путін поважає ?
всіх вас боїться. І точно не зможе сісти в аудиторії з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир."
А виявляється, венс любить коли йому до рота сунуть мікрочлен путіна .
Але особливість Трампа в тому, що в нього "сім п'ятниць на тиждень", + є чутки, що він ще до виборів припреться сюди, і тоді все може змінитися
Про план Херріс ніхто нічого не чув, а у Байдена немає взагалі ніякого плану, супереч закону, який прийнятий при надані 62 млрд допомоги, де його зобов'язали це зробити. Тобто Байден знову порушив закон, прийнятий конгресом.
Плану Геріс може і не бути, буде те, що останні 4 роки, але без Салівена і йому подібних. Стан здоров"я її і віце-президента дозволяють їм не делегувати питання європейської безпеки всяким пройдисвітам. А плани Помпео вони цілком можуть просувати й самі, партійність тут не має значення
все це передвиборча риторика
я думаю, "встановити мир одним дзвінком" це метафора, але сподіваюсь що під час цього дзвінку Трамп повідомить путіну про плани США по продажу нафти (виробники нафти є спонсорами республіканської партії) або й про плани по будівництву газогону в Європу з Катару (арабські виробники газу теж можуть стати спонсорами республіканської партії), під захистом авіаносців США, і це фактично означатиме економічний колапс росії