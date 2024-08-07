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Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Нужно продвигать "приемлемый мир" для Украины

Трамп та Венс

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс высказался относительно войны в Украине, заявив, что "нужно верить в мир и нужно принести мир в этот регион мира".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом Вэнс заявил во время предвыборного мероприятия в Филадельфии 6 августа.

Как отмечается, Вэнс отметил, что "украинцам не хватает военных, которые могут воевать", одновременно ссылаясь на неназванные отчеты. Кроме того, он повторил тезис Дональда Трампа, что Россия бы никогда не вторглась в Украину, если бы тот был президентом.

"И если вы хотите принести мир в этот регион, вам нужен переговорщик, которого Владимир Путин уважает. Здесь есть кто-то такой? Очевидно, мы сейчас - среди предвзятой публики, но кто-то здесь считает, что Владимир Путин уважает Камалу Харрис? Она всех вас боится. И она точно не сможет сесть в аудитории с Владимиром Путиным и продвигать приемлемый мир", - заявил Вэнс.

Читайте также: Трамп пообещал Зеленскому добиться справедливого мира, - Politico

Напомним, что во время съезда Республиканской партии кандидат в президенты США Дональд Трамп избрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса своим кандидатом в вице-президенты США.

Ранее издание Politico писало, что избрание Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США может превратиться для Украины в катастрофу, учитывая его антиукраинскую позицию.

Автор: 

США (26422) Трамп Дональд (5094) Джей Ди Вэнс (79)


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Топ комментарии
+21
тут питання не в тому, кого поважає путлєр,

а в тому,

що ви, венсе, поважаєте міжнародного терориста хла,

і хочете з ним сідати за один стіл,

та все парєшать..

хочете грати в одну гру з терористами рф-московії, що вбивають онкологічно хворих дітей України..?

це тоді ж буде у сша таке саме вєлічіє як і у рф..

воно вам треба, трумпи?
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07.08.2024 11:18
+19
Какой ето принятный или не принятный мир может быть? Есть законный мир а есть незаконный. Или тебе международное право и международные границы в морду сунуть? Принеси мир сначала Израилю.
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07.08.2024 11:11
+16
Запам*ятай, "миротворець": "прийнятний мир" для України--перемога над кацапією. А обсирати конкурентів на виборах--не треба мати багато розуму.
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07.08.2024 11:16
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Это он с дивана ответил?
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07.08.2024 11:08 Ответить
Мріє про ЗУНР? Пуйло також мріє.
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07.08.2024 11:28 Ответить
Ні, з дупи, у якій знаходяться республіканці на чолі з Трампом. Нема на них Рейгара, щоб їх звідтам вивести.
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07.08.2024 11:46 Ответить
це вже цизоц, два республіканських чліна налякані однією демократичною пані до нестями... Цвіт стабільнувся на ніц, обираючи таких у еліту світу.
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07.08.2024 12:14 Ответить
Принести мир в наш регіон можна тільки на ракетах
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07.08.2024 11:09 Ответить
...по *********
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07.08.2024 11:12 Ответить
Какой ето принятный или не принятный мир может быть? Есть законный мир а есть незаконный. Или тебе международное право и международные границы в морду сунуть? Принеси мир сначала Израилю.
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07.08.2024 11:11 Ответить
з ізраїлем, якщо закон згадувати, може невдобно вийти. Краше прийнятний. А це для кожного своє поняття.
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08.08.2024 02:12 Ответить
тіло котре носіло по палубі папочку в Іраці а потім у барі полізло до дурної наді та отримало по кокошам це йго бойове поранення на сердце не вистачило
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07.08.2024 11:13 Ответить
Венс, йди на членс.
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07.08.2024 11:14 Ответить
Запам*ятай, "миротворець": "прийнятний мир" для України--перемога над кацапією. А обсирати конкурентів на виборах--не треба мати багато розуму.
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07.08.2024 11:16 Ответить
Це просто передвиборче бла-бла-бла. Він казав, що йому Україна, як до дупи дверцята. І з радістю він з Трампом запропонує за "прийнятний" мир любу ціну за рахунок України.
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07.08.2024 16:01 Ответить
тут питання не в тому, кого поважає путлєр,

а в тому,

що ви, венсе, поважаєте міжнародного терориста хла,

і хочете з ним сідати за один стіл,

та все парєшать..

хочете грати в одну гру з терористами рф-московії, що вбивають онкологічно хворих дітей України..?

це тоді ж буде у сша таке саме вєлічіє як і у рф..

воно вам треба, трумпи?
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07.08.2024 11:18 Ответить
👍👏💯%
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07.08.2024 11:26 Ответить
На тлі скандального закону про аборти, серед трампістів поширюють брехню, що демократи дозволять умертвляти новонароджених дітей. Треба бути зовсім конченим, щоб таке придумати.
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07.08.2024 11:18 Ответить
Республіканці вже дотрахались до мишей.
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07.08.2024 11:19 Ответить
Після вторгнення руси в Україну, Байден назвав путіна вбивцею і пообіцяв, що той не всидить на троні й два тижні. Приємні слова для тих, хто думає вухами. Венс поки що нічого не сказав, як і Трамп. Йде передвиборча кампанія.
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07.08.2024 11:21 Ответить
Ви погано прочитали статтю? Венс сказав і у статті його пряма мова.
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07.08.2024 11:49 Ответить
Ви погано розумієте написане? Потрібно просувати "прийнятний мир" для України Джерело:

Зрозуміло? Прийнятний мир для України.
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07.08.2024 12:11 Ответить
Прийнятний для кого? Для пуцина? Для Трампа, який хоче з ним домовлятися? Де тут український інтерес? Перечитайте ще раз.
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07.08.2024 12:18 Ответить
Прийнятний мир для України. Невже мову погано розумієте? Чи вважаєте прийнятним миром для України українські танки у кремлі? Так цього не буде.
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07.08.2024 13:49 Ответить
Спеціально перечитав ще раз, думав, може пропустиа. Пле ні! Про прийнятний мир Венс повторює декілька разів, але от халепа, словосполкчення прийнятний мир для України не вжив ні разу! У вас здатність бачити те, чого нема? 😊
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07.08.2024 14:20 Ответить
І знову - про "принести мир ... (через) перемовника, якого поважає". Тобто, це про капітуляцію України "на вигідних умовах", за їхньою оцінкою "вигідних", з залишенням під окупацією і відмовою від частини територій України в межах 1991 року.
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07.08.2024 11:22 Ответить
А шо п'яту точку вже трамп та венс втримати в рейтінгу не можуть ... і подивіться на їх шулерські політичні рухи ...це🤡 акробати , великого цирку ...Боже бережи Америку, від такого вибору !!!
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07.08.2024 11:30 Ответить
Кукурікання довбой@ба.
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07.08.2024 11:36 Ответить
Зараз вони обіцятимуть все, що вигідно Україні, відчувають, що програють вибори.
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07.08.2024 11:40 Ответить
якась істерика у таборі трампа.

хто переможе?

відбиті лєвакі пацифісти, або відморожені недорозвинені імбецили?
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07.08.2024 11:41 Ответить
Перемовник, яког поважає *****? І він думає, що ***** поважає трампла? ЛІЛ

*****.. поважає трампла...

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07.08.2024 11:48 Ответить
"Як зазначається, Венс наголосив, що "українцям не вистачає військових, які можуть воювати", водночас посилаючись на неназвані звіти. Крім того, він повторив тезу , що Росія б ніколи не вторглася в Україну, якби той був президентом."
-------
Українцям не вистачає військових бо бракує ***********, техніки та оснащення тому приходиться компенсувати цей брак людьми, не вистачає далекобійних засобів щоби вражати скупчення ворога та його заліза на далекої відстані. А ще США зв'язали Україні руки та ноги та сказали: "отак й плавайте, бо якщо на повну силу - то буде ескалація".
Теза Трампа про не напад фашизації при ньому - дешевий передвиборчий популізм. Під час каденції Трампа рашисти відкрито напали на українські катери та буксир і взяли екіпажі у заручники.
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07.08.2024 11:49 Ответить
так и вижу Трамп за столом у путина задает вопрос "ты меня уважаешь ?" а путин такой "тебя Дональд да, а Камалу как уважать, она же баба"
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07.08.2024 11:50 Ответить
Україна використовується крапленою картою в передвиборному покері в прикупі якого голоси потенційних виборців.

І яка примітивна риторика: Трамп -герой - миротворець, а суперниця боїться. І не зможе сісти з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир."

"Потрібен перемовник Трамп, якого поважає. ... Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Володимир Путін поважає ?

всіх вас боїться. І точно не зможе сісти в аудиторії з Володимиром Путіним та просувати прийнятний мир."
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07.08.2024 11:56 Ответить
...у своєму віці б мали би й знати, що прокладки - то "расходнЫй материал".. , як і памперси у *****...
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07.08.2024 11:58 Ответить
я думав венс любить сунути свого члена в диван.

А виявляється, венс любить коли йому до рота сунуть мікрочлен путіна .
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07.08.2024 12:01 Ответить
"перемовник, якого поважає" - це однозначно Джейк Саліван - радник Байдена з нацбезпеки, який фактично керує міжнародними справами в частині відносин з рф та Україною, якому путін регулярно виплачує чималі суми за затримання виділення Україні коштів та озброєнь, за заборони знищувати кацапські літаки та інші об"єкти на території рф... Тільки його Венс чомусь не згадує. Від адміністрації Трампа можна очікувати, що буде суцільний Саліван ще на 4 роки. Тобто капітуляція, бо навіть аналогів Блінкена там не буде
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07.08.2024 12:10 Ответить
З чого це можна очікувати, що буде суцільний Саліван ще на 4 роки?
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07.08.2024 12:14 Ответить
З того, що ці двоє взагалі розуміють під припиненням війни. Фактично це буде її затягування, бо Україна з Зеленським на таке не погодиться. За відсутності противаги їм в Адміністрації це означає повну капітуляцію України. Якби не Європа і не громадська думка самих американців стосовно України, приблизно так і було б.

Але особливість Трампа в тому, що в нього "сім п'ятниць на тиждень", + є чутки, що він ще до виборів припреться сюди, і тоді все може змінитися
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07.08.2024 13:55 Ответить
Звідки вам відомо що ці двоє взагалі розуміють під припиненням війни? План Помпео наприклад, включає, наприклад, 500 млрд ленд-лізу та 100 млрд від інших країн НАТО на військову допомогу Україні.

Про план Херріс ніхто нічого не чув, а у Байдена немає взагалі ніякого плану, супереч закону, який прийнятий при надані 62 млрд допомоги, де його зобов'язали це зробити. Тобто Байден знову порушив закон, прийнятий конгресом.
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07.08.2024 14:09 Ответить
З їх слів про розмови з путіним, про переговори і т.п. В їх розумінні це не означає повернення кордонів 1991 року. Трамп же казав і на дебатах, що за своєї минулої каденції він ПРИПИНИВ війну. Щодо Помпео, на жаль, його шанси обійняти високу і впливову посаду наразі невисокі. Хоча є шанс, що ситуація зміниться.

Плану Геріс може і не бути, буде те, що останні 4 роки, але без Салівена і йому подібних. Стан здоров"я її і віце-президента дозволяють їм не делегувати питання європейської безпеки всяким пройдисвітам. А плани Помпео вони цілком можуть просувати й самі, партійність тут не має значення
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07.08.2024 14:59 Ответить
Венс идёт с Трампом за русским военным кораблём.
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07.08.2024 12:26 Ответить
Путін воєнний злочинець, вбивця - хто може з ним сісти, крім таких самих як він сам - це Нетаньяху, Трамп. Трампісти - тобто праворадикальні євреї, це добре розуміють, спасають ЗЛО і прикриваються Венсом - білим англо-саксонським протестантом, щоб відвести увагу від себе. Поки не завалять путіна нічого доброго бути не може.
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07.08.2024 13:00 Ответить
Це було зізнання з боку Венса і Трампа, бо ×уйло поважає лише поплічників - таких самих скотиняк, як він сам.
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07.08.2024 13:25 Ответить
Пуйло поважає силу, а не глибоку занепокоєність імпотентної адміністрації Байдена-Херріс.
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07.08.2024 13:53 Ответить
Якось по×уй на твого ботоксного кумира.
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07.08.2024 23:28 Ответить
Idioto-cretino.
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08.08.2024 00:06 Ответить
На твій статус теж по×уй. ))
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08.08.2024 00:13 Ответить
Запхни свій х.. собі у сраку дебіл
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08.08.2024 00:28 Ответить
Навряд чи мене цікааить твій сумний статевий досвід, дегенерате. )))
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08.08.2024 00:41 Ответить
"прийнятний" трохи краще за "справедливий" , але без кордонів 91р. це все х..ня
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07.08.2024 13:28 Ответить
ну спитайте у Волса, кандидата у віце-президенти від демократів, що він думає про Україну

все це передвиборча риторика

я думаю, "встановити мир одним дзвінком" це метафора, але сподіваюсь що під час цього дзвінку Трамп повідомить путіну про плани США по продажу нафти (виробники нафти є спонсорами республіканської партії) або й про плани по будівництву газогону в Європу з Катару (арабські виробники газу теж можуть стати спонсорами республіканської партії), під захистом авіаносців США, і це фактично означатиме економічний колапс росії
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07.08.2024 15:39 Ответить
Ти ще про рептилоїдів забув згадати до своєї ×уйні.
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07.08.2024 23:31 Ответить
 
 