Россияне за сутки сбросили 559 осколочных боеприпасов, из них 13 с ядовитыми и 2 - с зажигательными веществами, - Силы обороны Юга

За минувшие сутки российские военные сбросили с БПЛА различных модификаций 559 осколочных боеприпасов, в том числе 13 с ядовитыми и 2 - с зажигательными веществами.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за минувшие сутки враг применил 222 FPV-дрона, 7 ударных БПЛА типа "Ланцет", а также сбросил с БПЛА различных модификаций 559 осколочных боеприпасов, из них 13 с ядовитыми и 2 - с зажигательными веществами.

Кроме того сообщается, что за минувшие сутки оккупанты совершили 2 штурма на левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины. Понеся потери враг отошел на свои исходные позиции.

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"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 291 разведывательных БПЛА", - добавили в Силах обороны.

Относительно ситуации в Черном море Силы обороны Юга сообщили, что в море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

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