Россияне за сутки сбросили 559 осколочных боеприпасов, из них 13 с ядовитыми и 2 - с зажигательными веществами, - Силы обороны Юга
За минувшие сутки российские военные сбросили с БПЛА различных модификаций 559 осколочных боеприпасов, в том числе 13 с ядовитыми и 2 - с зажигательными веществами.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за минувшие сутки враг применил 222 FPV-дрона, 7 ударных БПЛА типа "Ланцет", а также сбросил с БПЛА различных модификаций 559 осколочных боеприпасов, из них 13 с ядовитыми и 2 - с зажигательными веществами.
Кроме того сообщается, что за минувшие сутки оккупанты совершили 2 штурма на левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины. Понеся потери враг отошел на свои исходные позиции.
"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 291 разведывательных БПЛА", - добавили в Силах обороны.
Относительно ситуации в Черном море Силы обороны Юга сообщили, что в море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
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