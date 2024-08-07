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Китай предлагает Индонезии присоединиться к возобновлению прямого диалога между Украиной и РФ

спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей

Китай призвал Индонезию к сотрудничеству в вопросе восстановления прямого диалога и переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Китая.

Как отмечается, спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетил Индонезию и провел встречи с директором по делам Америки и Европы МИД Индонезии Умаром Хади.

Сообщается, что посланник Китая заявил, что война между Россией и Украиной все еще имеет риски эскалации и расширения, и главным приоритетом является совместная работа всех сторон, чтобы "охладить ситуацию".

Кроме того, Ли Хуэй предложил Индонезии помочь вернуть Украину и Россию за стол переговоров.

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"Китай готов сотрудничать с Индонезией для продвижения пяти принципов мирного сосуществования ... и совместно создавать условия для быстрого восстановления прямого диалога и переговоров между соответствующими сторонами", - говорится в сообщении.

В свою очередь представитель Индонезии отметил, что ценит роль Китая в продвижении политического решения "украинского кризиса".

"Индонезия готова сотрудничать с Китаем и соответствующими сторонами, чтобы поддерживать принципы коллективности и инклюзивности и работать вместе, чтобы найти выход из кризиса", - заявили в МИД Китая.

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Автор: 

Индонезия (140) Китай (2911) переговоры с Россией (945) Ли Хуэй (31)


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Топ комментарии
+6
А Китай вже запропонував рашистській фашизації припинити збройну агресію та воєнні злочини та забратися з української землі? Може тоді й "прямий" діалог якійсь почнеться...
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07.08.2024 15:14
+5
До вирішення уйгурської і тайванської криз хай долучаються.
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07.08.2024 15:12
+4
китай вербує індонезію на свою сторону в майбутніх конфліктах Пасифіки

а на публіку вивішують якусь стєнгазєту що не має стосунку до реальних цілей візиту
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07.08.2024 15:50
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Хай зерно купують, хай рашку ігнорують.

А що такого потужного може запропонувати Індонезія?
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07.08.2024 15:03 Ответить
До вирішення уйгурської і тайванської криз хай долучаються.
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07.08.2024 15:12 Ответить
А Китай вже запропонував рашистській фашизації припинити збройну агресію та воєнні злочини та забратися з української землі? Може тоді й "прямий" діалог якійсь почнеться...
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07.08.2024 15:14 Ответить
нехай китай забирається зі своєю косоокою ордою з україни і сидить тихо, бо опиниться там, де був 30 років тому
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07.08.2024 15:19 Ответить
Китаезы е_баные. Мало того что сами поддерживают кремлевский режим в войне против Украины так еще и других подговаривают чтобы давили на Украину
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07.08.2024 15:32 Ответить
И вообще, предметом переговоров может быть единственный вопрос обмена Курской и Белгородской Народных республик на разбитые и выжженные луганскую и даунецкую областя.
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07.08.2024 15:36 Ответить
Как говорил Феликс Эдмундович, лучший друг чекиста - ******.

1. Прийти в Белгород и Курск.

2. Уговорить их создать народные республики.

3. Вернуть их кацапам.

4. Прийти в Ростов и Краснодар.
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07.08.2024 16:28 Ответить
Україна із самого початку займала виважену, адекватну, неупереджену позицію і вкотре готова наголосити, СІ, ***** ПОСОСІ!
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07.08.2024 15:33 Ответить
Україна якраз просуває змістовні та плідні мирні ініциативи у Курськой області України. В чому питання?
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07.08.2024 15:43 Ответить
китай вербує індонезію на свою сторону в майбутніх конфліктах Пасифіки

а на публіку вивішують якусь стєнгазєту що не має стосунку до реальних цілей візиту
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07.08.2024 15:50 Ответить
Iндонезii так саме нас рать на Украiну, як рибцi на зонтiк.
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07.08.2024 18:20 Ответить
пункт номер раз: буйло - кідарас
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07.08.2024 19:46 Ответить
Ще з Тайванєм будь ласка погодьте і Тібетом.
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07.08.2024 20:17 Ответить
 
 