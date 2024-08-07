Китай предлагает Индонезии присоединиться к возобновлению прямого диалога между Украиной и РФ
Китай призвал Индонезию к сотрудничеству в вопросе восстановления прямого диалога и переговоров между Украиной и Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Китая.
Как отмечается, спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетил Индонезию и провел встречи с директором по делам Америки и Европы МИД Индонезии Умаром Хади.
Сообщается, что посланник Китая заявил, что война между Россией и Украиной все еще имеет риски эскалации и расширения, и главным приоритетом является совместная работа всех сторон, чтобы "охладить ситуацию".
Кроме того, Ли Хуэй предложил Индонезии помочь вернуть Украину и Россию за стол переговоров.
"Китай готов сотрудничать с Индонезией для продвижения пяти принципов мирного сосуществования ... и совместно создавать условия для быстрого восстановления прямого диалога и переговоров между соответствующими сторонами", - говорится в сообщении.
В свою очередь представитель Индонезии отметил, что ценит роль Китая в продвижении политического решения "украинского кризиса".
"Индонезия готова сотрудничать с Китаем и соответствующими сторонами, чтобы поддерживать принципы коллективности и инклюзивности и работать вместе, чтобы найти выход из кризиса", - заявили в МИД Китая.
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А що такого потужного може запропонувати Індонезія?
1. Прийти в Белгород и Курск.
2. Уговорить их создать народные республики.
3. Вернуть их кацапам.
4. Прийти в Ростов и Краснодар.
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