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Вблизи границы со Словакией задержан депутат запрещенной ОПЗЖ, которого обвиняют в деятельности против Украины. ФОТО (обновлено)

На кордоні затримано депутата

Пограничники возле границы со Словакией задержали мужчину, который оказался депутатом одного из городских советов Черкасской области, его обвиняют, в частности, в оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконным образом пересечь украинско-словацкую границу. Его во время патрулирования обнаружил пограничный наряд отдела "Великий Березный" в нескольких сотнях метров от госграницы. Неизвестного человека, который шел в направлении Словакии, остановили возле заградительного забора.

На кордоні затримано депутата

Во время проведения проверочных мероприятий было установлено, что задержанный является депутатом одного из городских советов Черкасской области, которого обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 и ч.3 ст.436-2 УКУ "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников".

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В ГПСУ сообщили, что мужчину доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". После проведения необходимых мероприятий задержанного передали сотрудникам соответствующих правоохранительных органов.

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Как сообщили в Управлении СБУ в Черкасской области, при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией был задержан депутат Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ".

На кордоні затримано депутата

В марте этого года СБУ сообщила должностному лицу о подозрении за оправдание военных преступлений РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины.

По данным следствия, фигурант, являясь идеологическим сторонником рашизма, с самого начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля. Среди собственного окружения агитатор распространял враждебные нарративы общественно-политической ситуации в нашем государстве. Делился в переписках видеороликами, риллсами и месседжами открытой российской пропаганды и враждебных ИПСО.

Также установлено, что он инициативно вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от скрывающейся от правосудия в РФ запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником. В сообщениях бывшему "регионалу" он посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных.

В СБУ сообщили, что депутат находился под ночным домашним арестом, но решил скрыться за границу. На неудачной попытке пересечения украинско-словацкой границы подозреваемый был задержан. Суд избрал ему усиленную меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Автор: 

Госпогранслужба (6377) граница (5258) депутат (3309)


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Топ комментарии
+28
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08.08.2024 10:55
+15
Це питання до "мудрого наріду"!!За понад 30 років,ні якісно ,ні кількісно "мудрий нарід" не змінився і продовжує обирати досвідчених шахраїв!! ))
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08.08.2024 11:03
+8
Допоки будемо покидьків до влади обирати? Питання не риторичне.
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08.08.2024 10:59
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08.08.2024 10:55 Ответить
Допоки будемо покидьків до влади обирати? Питання не риторичне.
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08.08.2024 10:59 Ответить
Це питання до "мудрого наріду"!!За понад 30 років,ні якісно ,ні кількісно "мудрий нарід" не змінився і продовжує обирати досвідчених шахраїв!! ))
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08.08.2024 11:03 Ответить
Нажаль, на момент виборів 2019 року, була значна частина українського суспільства

(73% від тих хто тоді прийшов на вибори = ~45% від тих хто мав право голосу на виборах 2019 року)

, яка голосувала емоційно "по приколу", через ваду у вигляді інфантильності

(яка дісталась у "спадок " від сесесеру, де (в сесесері) пропагувалось повсюди, "не думай, за тєбя падумаєт партія" і подібне.)

, та сподіваюсь, все ж багато у кого відбулась переоцінка цінностей, з того часу, а особливо, після повномасштабного вторгнення окупанта-вбивці московії проти України, як завдяки самій розширеній

(так то війною окупант-вбивця московія пішла проти України ще 20 лютого 2014 року

(якщо орієнтуватись на дату викарбувану на медалі окупанта-вбивці московії, зз окупацію українського Криму)

, але багато хто до 24.02.2022 все ж таки до кінця таки не розумів напевно, що треба було в 2019 році голосувати за тих хто виступав за укріплення оборони України, за укріплення усвідомлення "хто ти є"

(те саме гасло "Армія, Мова, Віра")

, а не йти на вибори з гаслом "по приколу".)

агресії окупанта-вбивці московії проти України, так і може бути і через перманентні корупційні скандали, причому пов'язані напряму з відбиттям військової агресії окупанта-вбивці московії проти України, тобто страждають захисники України

(представники народу України, які зі зброєю в руках, стали на захист України в тяжкий для України час.)

у яких корупціонери своїми оборудками по суті, крадуть гроші..



На мій погляд, суспільство змінюється, не такими темпами як хотілось би, і прикро що саме через дуже важкі випробування.

До слова, тенденція по зміні як мінімум суспільної думки станом на листопад 2021 року, на протязі проміжку часу з 2019 року, така, що багато тих, хто був в числі 73%, свою точку зору як мінімум підкоригували (станом на листопад 2021 року), що видно наприклад з рейтингів які тоді були:

президента 21.8%

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/CA5A/production/_121520815_mediaitem121520814.jpg.webp https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/CA5A/production/_121520815_mediaitem121520814.jpg.webp https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/CA5A/production/_121520815_mediaitem121520814.jpg.webp

партія "слуга народу" 17.03%

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/3E32/production/_121522951_mediaitem121520816.jpg.webp https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/3E32/production/_121522951_mediaitem121520816.jpg.webp https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/3E32/production/_121522951_mediaitem121520816.jpg.webp

https://www.bbc.com/ukrainian/news-59247304

Цифри красномовні на мій погляд.
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08.08.2024 14:00 Ответить
не дивись назад-нема сенсу... Справжня ***** нас очікує попереду...
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08.08.2024 15:07 Ответить
Минуле,це досвід,з якого слід робити висновки,щоб не швендяти по тих саме граблях!! Народ який не пам"ятає минулого,не має майбутнього !!))
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08.08.2024 15:56 Ответить
Слід утворювати штрафбати і на розмінування!!))
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08.08.2024 11:00 Ответить
Це той, що спиною стоїть, чи той, що трохи не у фокусі?
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08.08.2024 11:01 Ответить
А справа, мабуть, той сбу-шник, що натравлював кишенькових тцк-шників на журналіста
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08.08.2024 11:58 Ответить
Чого ж Трубіцина так не затримали?
А, ну да... Буданов...
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08.08.2024 11:38 Ответить
нашо так далеко йти-аж до кордону

щоб узяти зрадника-депутата

Заходьте в Раду-та беріть зелених та ВЖОпж

не помилитесь
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08.08.2024 11:41 Ответить
Суд обрав йому посилений запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Джерело:

Ага, захід "посилений", аж дуже...
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08.08.2024 13:08 Ответить
А чому не в СІЗО?
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08.08.2024 13:15 Ответить
Гниди України єднайтеся!! Свої не здають !!))
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08.08.2024 13:18 Ответить
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08.08.2024 13:15 Ответить
Який браслет,на нари гниду,без будь-яких застав!!))
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08.08.2024 13:17 Ответить
Чому опзжопники досі сидять у ВР?
Це те ж саме, що заборонити фашизм, але залишити фашистів при владі
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08.08.2024 13:19 Ответить
А чого це падло не на нарах?
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08.08.2024 13:31 Ответить
Бо "сациально бліскій" для зеленої плісняви.
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08.08.2024 13:43 Ответить
арештант зник із-під арешту. і що? якщо б прикордонники не затримали, поліція б і не почухалася.
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08.08.2024 14:54 Ответить
сбу може сильно полегшити собі життя, якщо затримає всіх колишніх та нинішніх членів опзж та партіїї регіонів й прискіпливо їх перевірить..., я впевнена, відпустити треба буде зовсім небагатьох...
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08.08.2024 15:09 Ответить
Опять народу вкидывают прелую макуху! И жрет её народ. Как можно быть депутатом сегодня от запрещённой давно партии??? Исполком распустить, мэра под суд, депутатам списать депутатский стаж, все привилегии выплаты вернуть в бюджет с учётом инфляции. Право выбиратся запретить. Главу обладминистрации снять!
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08.08.2024 19:12 Ответить
 
 