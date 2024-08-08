Вблизи границы со Словакией задержан депутат запрещенной ОПЗЖ, которого обвиняют в деятельности против Украины. ФОТО (обновлено)

Пограничники возле границы со Словакией задержали мужчину, который оказался депутатом одного из городских советов Черкасской области, его обвиняют, в частности, в оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконным образом пересечь украинско-словацкую границу. Его во время патрулирования обнаружил пограничный наряд отдела "Великий Березный" в нескольких сотнях метров от госграницы. Неизвестного человека, который шел в направлении Словакии, остановили возле заградительного забора.

Во время проведения проверочных мероприятий было установлено, что задержанный является депутатом одного из городских советов Черкасской области, которого обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 и ч.3 ст.436-2 УКУ "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под видом волонтеров переправил за границу 74 уклонистов: на Тернопольщине будут судить депутата сельсовета

В ГПСУ сообщили, что мужчину доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". После проведения необходимых мероприятий задержанного передали сотрудникам соответствующих правоохранительных органов.

Читайте также: В Украине следует создать институт отзыва нардепа, - Стефанчук

Как сообщили в Управлении СБУ в Черкасской области, при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией был задержан депутат Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ".

В марте этого года СБУ сообщила должностному лицу о подозрении за оправдание военных преступлений РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины.

По данным следствия, фигурант, являясь идеологическим сторонником рашизма, с самого начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля. Среди собственного окружения агитатор распространял враждебные нарративы общественно-политической ситуации в нашем государстве. Делился в переписках видеороликами, риллсами и месседжами открытой российской пропаганды и враждебных ИПСО.

Также установлено, что он инициативно вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от скрывающейся от правосудия в РФ запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником. В сообщениях бывшему "регионалу" он посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных.

В СБУ сообщили, что депутат находился под ночным домашним арестом, но решил скрыться за границу. На неудачной попытке пересечения украинско-словацкой границы подозреваемый был задержан. Суд избрал ему усиленную меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.