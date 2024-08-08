Вблизи границы со Словакией задержан депутат запрещенной ОПЗЖ, которого обвиняют в деятельности против Украины. ФОТО (обновлено)
Пограничники возле границы со Словакией задержали мужчину, который оказался депутатом одного из городских советов Черкасской области, его обвиняют, в частности, в оправдании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пограничники Чопского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконным образом пересечь украинско-словацкую границу. Его во время патрулирования обнаружил пограничный наряд отдела "Великий Березный" в нескольких сотнях метров от госграницы. Неизвестного человека, который шел в направлении Словакии, остановили возле заградительного забора.
Во время проведения проверочных мероприятий было установлено, что задержанный является депутатом одного из городских советов Черкасской области, которого обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 и ч.3 ст.436-2 УКУ "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников".
В ГПСУ сообщили, что мужчину доставили в пограничное подразделение с целью привлечения к административной ответственности ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". После проведения необходимых мероприятий задержанного передали сотрудникам соответствующих правоохранительных органов.
Как сообщили в Управлении СБУ в Черкасской области, при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией был задержан депутат Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ".
В марте этого года СБУ сообщила должностному лицу о подозрении за оправдание военных преступлений РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины.
По данным следствия, фигурант, являясь идеологическим сторонником рашизма, с самого начала полномасштабного вторжения публично поддерживал политику Кремля. Среди собственного окружения агитатор распространял враждебные нарративы общественно-политической ситуации в нашем государстве. Делился в переписках видеороликами, риллсами и месседжами открытой российской пропаганды и враждебных ИПСО.
Также установлено, что он инициативно вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от скрывающейся от правосудия в РФ запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником. В сообщениях бывшему "регионалу" он посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных.
В СБУ сообщили, что депутат находился под ночным домашним арестом, но решил скрыться за границу. На неудачной попытке пересечения украинско-словацкой границы подозреваемый был задержан. Суд избрал ему усиленную меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
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(73% від тих хто тоді прийшов на вибори = ~45% від тих хто мав право голосу на виборах 2019 року)
, яка голосувала емоційно "по приколу", через ваду у вигляді інфантильності
(яка дісталась у "спадок " від сесесеру, де (в сесесері) пропагувалось повсюди, "не думай, за тєбя падумаєт партія" і подібне.)
, та сподіваюсь, все ж багато у кого відбулась переоцінка цінностей, з того часу, а особливо, після повномасштабного вторгнення окупанта-вбивці московії проти України, як завдяки самій розширеній
(так то війною окупант-вбивця московія пішла проти України ще 20 лютого 2014 року
(якщо орієнтуватись на дату викарбувану на медалі окупанта-вбивці московії, зз окупацію українського Криму)
, але багато хто до 24.02.2022 все ж таки до кінця таки не розумів напевно, що треба було в 2019 році голосувати за тих хто виступав за укріплення оборони України, за укріплення усвідомлення "хто ти є"
(те саме гасло "Армія, Мова, Віра")
, а не йти на вибори з гаслом "по приколу".)
агресії окупанта-вбивці московії проти України, так і може бути і через перманентні корупційні скандали, причому пов'язані напряму з відбиттям військової агресії окупанта-вбивці московії проти України, тобто страждають захисники України
(представники народу України, які зі зброєю в руках, стали на захист України в тяжкий для України час.)
у яких корупціонери своїми оборудками по суті, крадуть гроші..
На мій погляд, суспільство змінюється, не такими темпами як хотілось би, і прикро що саме через дуже важкі випробування.
До слова, тенденція по зміні як мінімум суспільної думки станом на листопад 2021 року, на протязі проміжку часу з 2019 року, така, що багато тих, хто був в числі 73%, свою точку зору як мінімум підкоригували (станом на листопад 2021 року), що видно наприклад з рейтингів які тоді були:
президента 21.8%
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партія "слуга народу" 17.03%
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https://www.bbc.com/ukrainian/news-59247304
Цифри красномовні на мій погляд.
А, ну да... Буданов...
щоб узяти зрадника-депутата
Заходьте в Раду-та беріть зелених та ВЖОпж
не помилитесь
Ага, захід "посилений", аж дуже...
Це те ж саме, що заборонити фашизм, але залишити фашистів при владі