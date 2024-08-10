Приложение "Армія+" получило и положительные отзывы, и конструктивную критику, - Миноборон
Приложение "Армія+" получило как конструктивную критику, так и положительную связь.
Об этом в Фейсбуке написала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, это были несколько сложных месяцев. Скептики говорили, что "Армія+" - бесполезное дело, которое вызовет лишь неприятие и саботаж.
"Но мы уже имеем более 40 тысяч пользователей, хорошие отзывы и конструктивную критику", - заявила Черногоренко.
По ее словам, всего этого не было бы без политической воли руководства страны, наших партнеров, "моей дрим тим и главных пользователей Армія+ - военных, которые защищают страну и нас с вами".
"Мы сделали шаг в трансформации войска и стали ближе к изменениям", - заявила Черногоренко.
Она призвала загружать приложение, пользоваться им и оставлять отзывы и поощрять своими сообщениями в соцсетях к использованию Армия+ в армии.
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Так так... В Армія+ теж є можливість відмови!
Вся ця програма створена, оскільки рапорти військових не погоджують... Так от в армія+ все так само
Друге питання... Щоб твій рапорт попав до комбріга через армія+ його в інтернеті повинен погодити - командир відділення, він повинен відправити командиру взводу, далі погодити має командир взводу і відправити командиру роти, далі погодити командир роти і відправити комбату, далі погодити комбат і відправити в стройову частину... А стройова уже комбрігу на підпис... Раніше всі підписи за цю толпу ставив діловод... І ніхто не парився (всі все розуміли). Але тепер діловоду ніхто не дасть телефони з авторизацією і з мбанкінгом людей зазначених вище... Я собі навіть уявити не можу комбата, десь на передку який в додатку Армія+ рапорти перечитує... Це б...ть дико...
Навіть, якщо всі ці люди постійно сидять під інтернетом і під генераторами, не ходять на передок, а тупо розглядають рапорта, то в масштабах бригади навіть комбат застрелиться, мовчу про комбріга...
Тому це чергове: гавно під соусом списання бюджетних коштів.