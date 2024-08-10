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Приложение "Армія+" получило и положительные отзывы, и конструктивную критику, - Миноборон

Армія+

Приложение "Армія+" получило как конструктивную критику, так и положительную связь.

Об этом в Фейсбуке написала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это были несколько сложных месяцев. Скептики говорили, что "Армія+" - бесполезное дело, которое вызовет лишь неприятие и саботаж.

Также читайте: Трансформируем украинское войско в армию будущего. Наша цель - технологическое преимущество над врагом 10 к 1, - Минобороны

"Но мы уже имеем более 40 тысяч пользователей, хорошие отзывы и конструктивную критику", - заявила Черногоренко.

По ее словам, всего этого не было бы без политической воли руководства страны, наших партнеров, "моей дрим тим и главных пользователей Армія+ - военных, которые защищают страну и нас с вами".

"Мы сделали шаг в трансформации войска и стали ближе к изменениям", - заявила Черногоренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меньше чем за сутки зафиксировано 20 тысяч успешных загрузок в приложении Армія+, - Минобороны

Она призвала загружать приложение, пользоваться им и оставлять отзывы и поощрять своими сообщениями в соцсетях к использованию Армия+ в армии.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко про застосунок Армія+
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко про застосунок Армія+

Автор: 

Минобороны (9296) приложение (170) диджитализация (221) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+2
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10.08.2024 19:46
+2
Встановив заради цікавості. Дізнався своє ПІБ і дату народження. І ще 9 значний ІД код... А і дізнався, що командир має право відмовити в задоволенні рапорту...
Так так... В Армія+ теж є можливість відмови!
Вся ця програма створена, оскільки рапорти військових не погоджують... Так от в армія+ все так само
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10.08.2024 20:07
+1
Щось підказує, що ці 40 тис. користувачів ніхто не питав, чого вони хочуть та, що їм треба.
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10.08.2024 19:47
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10.08.2024 19:46 Ответить
Щось підказує, що ці 40 тис. користувачів ніхто не питав, чого вони хочуть та, що їм треба.
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10.08.2024 19:47 Ответить
Встановив заради цікавості. Дізнався своє ПІБ і дату народження. І ще 9 значний ІД код... А і дізнався, що командир має право відмовити в задоволенні рапорту...
Так так... В Армія+ теж є можливість відмови!
Вся ця програма створена, оскільки рапорти військових не погоджують... Так от в армія+ все так само
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10.08.2024 20:07 Ответить
ВИ КРЕТИНИ!!!! питання 1 - секретність зберігання даних. І так я сеньор девелопер тому знаю про що говорю
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10.08.2024 19:52 Ответить
Отам до мене прийшов "спеціаліст"-мазохіст, який я не знаю що хотів довести, але намагався дуже завзято. Правда в мене в реченні трохи "випало": "проходити сертифікацію (за стандартами або за протоколами) ЄС", але суті це не міняє.
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10.08.2024 20:29 Ответить
Охрініти в неї посада..
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10.08.2024 19:56 Ответить
Золоте правило : якщо зелень щось рекламує - не робіть цього
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10.08.2024 20:09 Ответить
"Володимир Зеленський, Рустем Умеров, Михайло Федоров" - без холуйства вже було ніяк не обійтися? Хоча би Завгосп не згаданий, і то добре...
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10.08.2024 20:16 Ответить
Сорок тисяч при мільйон плюс армії, про що це говорить?
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10.08.2024 20:27 Ответить
В армії дуже мало допитливих... Воно й правильно. Враховуючи, що круг спілкування 1 військового +-20 побратимів... І того, один встановив і сказав двадцятьом - програма лайно, пацани не партесь. От і все. А програма справді лайно. Атже 1 інтернет це в армії не буденність, особливо на позиціях ближче до передка... А там де стройова частина, там і інтернет є, але там і сам можеш рапорт занести. Його що ти через інтернет відправив, що руками заніс - що так, що так, можуть не погодити.
Друге питання... Щоб твій рапорт попав до комбріга через армія+ його в інтернеті повинен погодити - командир відділення, він повинен відправити командиру взводу, далі погодити має командир взводу і відправити командиру роти, далі погодити командир роти і відправити комбату, далі погодити комбат і відправити в стройову частину... А стройова уже комбрігу на підпис... Раніше всі підписи за цю толпу ставив діловод... І ніхто не парився (всі все розуміли). Але тепер діловоду ніхто не дасть телефони з авторизацією і з мбанкінгом людей зазначених вище... Я собі навіть уявити не можу комбата, десь на передку який в додатку Армія+ рапорти перечитує... Це б...ть дико...
Навіть, якщо всі ці люди постійно сидять під інтернетом і під генераторами, не ходять на передок, а тупо розглядають рапорта, то в масштабах бригади навіть комбат застрелиться, мовчу про комбріга...
Тому це чергове: гавно під соусом списання бюджетних коштів.
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10.08.2024 21:01 Ответить
 
 