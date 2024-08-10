Приложение "Армія+" получило и положительные отзывы, и конструктивную критику, - Миноборон

Приложение "Армія+" получило как конструктивную критику, так и положительную связь.

Об этом в Фейсбуке написала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, это были несколько сложных месяцев. Скептики говорили, что "Армія+" - бесполезное дело, которое вызовет лишь неприятие и саботаж.

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"Но мы уже имеем более 40 тысяч пользователей, хорошие отзывы и конструктивную критику", - заявила Черногоренко.

По ее словам, всего этого не было бы без политической воли руководства страны, наших партнеров, "моей дрим тим и главных пользователей Армія+ - военных, которые защищают страну и нас с вами".

"Мы сделали шаг в трансформации войска и стали ближе к изменениям", - заявила Черногоренко.

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Она призвала загружать приложение, пользоваться им и оставлять отзывы и поощрять своими сообщениями в соцсетях к использованию Армия+ в армии.



