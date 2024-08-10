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Кирби о событиях в Курской области: США поддерживают связь с украинскими коллегами

Кірбі про «прорив кордону» у Курській області: США підтримують зв'язок з українськими колегами

Вашингтон поддерживает связь с Киевом на фоне прорыва границы в Курской области РФ. Вооруженные силы Украины пока не нарушают ограничений по использованию американского оружия для трансграничных ударов.

Об этом во время разговора с журналистами рассказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника Белого дома, США продолжают общение с украинскими властями, чтобы понять, какие цели имеет вероятная операция ВСУ в Курской области РФ.

"Я думаю, что оставлю здесь место, чтобы позволить Украине так или иначе говорить о своих военных операциях. Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия", - сказал Кирби.

В то же время Вашингтон пока не готов к каким-либо комментариям относительно ситуации на поле боя в Курской области.

"Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами, и я бы воздержался от описания того, что там происходит на поле боя, пока эти разговоры не завершатся, и пока мы не почувствуем, что имеем лучшее представление о том, что именно они делают", - заявил советник Белого дома.

В то же время он отметил, что сейчас Силы обороны Украины не нарушают ограничений по использованию американского оружия для трансграничных ударов.

"Они используют его (американское оружие, - ред.) в зоне, где мы ранее говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь - помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина", - добавил американский чиновник.

Читайте также: МИД Германии о событиях в Курской области РФ: Право Украины на самозащиту не ограничивается ее территорией

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем, глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ.

Утром 9 августа в сети была опубликована видеозапись, на которой заснят результат атаки на колонну армии РФ в селе Октябрьское Курской области.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада, является одной из самых мощных в ВСУ.

Читайте также: Минобороны РФ признало, что бои дошли до Суджи Курской области

Автор: 

США (26454) Кирби Джон (452) ВСУ (6551) Курск (1082)


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Топ комментарии
+8
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10.08.2024 20:01
+7
З адміністрації Свердликовської сільської ради в Курській області зняли російський прапор і повысили жовто-блакитний
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10.08.2024 19:57
+7
За всю историю всех войн, была ли война подобно нашей? На тебе камень---но бросай на 10 м, а на 100 нельзя! И не бросаем. Кто приведёт пример такой войны? А ведь у нас война за свободу и независимость своей страны и народа!? Или это не война тогда. Или мы не народ---а население.
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10.08.2024 20:45
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поганий знак Це Кірбі
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10.08.2024 19:53 Ответить
і з нашими інструкторами
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10.08.2024 19:57 Ответить
З адміністрації Свердликовської сільської ради в Курській області зняли російський прапор і повысили жовто-блакитний
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10.08.2024 19:57 Ответить
Так там 300м.від кордону, давно пора
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10.08.2024 20:01 Ответить
О! Вже і сільрада з'явилася!!! То вже, здається, таки ми!
СЛАВА ВОЇНАМ ЗСУ!!!
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10.08.2024 21:58 Ответить
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10.08.2024 20:01 Ответить
Вчора сусідці звонив син. Каже. мама я за кордоном. Став "вєжлівим человєчком" у складі ЗСУ.
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10.08.2024 20:11 Ответить
я про це писав пару днів назад. Як почуваються наші там, в їх містах і селах?
мені б гидотно було б туди навіть ногу поставити. А там же жити якось треба, і ці місцеві навколо...жах
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11.08.2024 01:47 Ответить
2034. Москва за 3 дні.
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11.08.2024 01:45 Ответить
Переживаєте за *****?
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10.08.2024 20:03 Ответить
треба знімати цей нікому незрозумілий забобон,
"не бити по кацапіі дальше ніж на 100км"
ну це це ж смішно - на тобі смаколик, але ти його не їж, можеш полизати...
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10.08.2024 20:17 Ответить
За всю историю всех войн, была ли война подобно нашей? На тебе камень---но бросай на 10 м, а на 100 нельзя! И не бросаем. Кто приведёт пример такой войны? А ведь у нас война за свободу и независимость своей страны и народа!? Или это не война тогда. Или мы не народ---а население.
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10.08.2024 20:45 Ответить
згоден з вами, пане Борис.
здаєтсься навіть ті хто вводили це обмеження
самі не розуміють нашо вони це зробили.
а казки і відмазки про ескалацію - це тільки казки і відмазки...
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10.08.2024 20:53 Ответить
Ті, хто вводив ці обмеження, пам'ятають, що росія має найбільшу кількість ядерної зброї в світі.
На відміну від України перед офіційним нападом #уйла, Захід не вважає, що #уйло абсолютно ніколи не може на них напасти, звідти й обмеження на застосування їх зброї.
У дійсно демократичних країнах народ - джерело влади, а як народ голосує на опитуваннях щодо збільшення допомоги Україні, скажімо, в США? Голосує, що збільшувати не треба.
Скажете, відмазка? Тоді вам ближче тайожний союз з кацапами, ніж демократичні союзи західної цивілізації, частиною якої Україна бути не хотіла, поки колишній соцтабір активно вступав в НАТО - то до кого зараз претензії? Польща, Балтія, колишня Югославія (крім Сербії) всі вступили в НАТО, а Україна браталася з кацапами, а тепер заради неї всі мають ризикувати ядерною війною - ви не охрініли?
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10.08.2024 21:52 Ответить
от ви і простиню накарябали - як на політінформації побував.
я ж вам не кажу куда вам, ну правда ж?
як вам хочеться тупо посперечятатися? - то я не в настрої...
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10.08.2024 22:07 Ответить
зброю нашу віддайте, с*ки піндоські! яз, ракети і літаки! чи ви не охрініли?
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11.08.2024 01:49 Ответить
Можна зайти на 100 км вглиб росії, використовуючи західну зброю. А вироблену в Україні зброю ніхто не забороняє застосовувати, як заманеться, є модифікація "Вільхи" на 200 км, є модифікований "Нептун" для наземних цілей, та й вже давно час мати балістичний "Сапсан" на 400 км. Проблема лише в тому, що власна ракетна програма похована під новими дорогами, які в тилових містах і року не витримують.
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10.08.2024 21:09 Ответить
Багато нам комплектуючих які можна було для зброї використати продали в проміжку між 2014 -2022 ? А скільки кацапам за той час продали ті країни які нам шось там продавали ? До речі а на свобідному ринку мож купити чіпи для GPS які працють на війскових частотах і пристосованні для перевантажень які виникають під час запуску тієї ж Вільхи ? Ми багато чого могли зробити але - але не нервіруйте ***** бо в нього якісь там лінії тай ціна на газ і нафту не тре шоб була високою тай путінферштейни "Ви не понімаєте єто кацапи у ніх толстой пушкін і вообще хто такіє єті недорускіє окраїнци а хто кацапи культурная нація - так что нікакіх чіпов і подобноє".
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10.08.2024 23:03 Ответить
він якусь маячню пише постійно
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11.08.2024 01:51 Ответить
У нас дві біди, одна ззовні, інша всередені.
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10.08.2024 21:33 Ответить
А яка зовні?))) якщо країна моксель - то то є "лихо"!
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10.08.2024 22:01 Ответить
 
 