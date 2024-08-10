Кирби о событиях в Курской области: США поддерживают связь с украинскими коллегами
Вашингтон поддерживает связь с Киевом на фоне прорыва границы в Курской области РФ. Вооруженные силы Украины пока не нарушают ограничений по использованию американского оружия для трансграничных ударов.
Об этом во время разговора с журналистами рассказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника Белого дома, США продолжают общение с украинскими властями, чтобы понять, какие цели имеет вероятная операция ВСУ в Курской области РФ.
"Я думаю, что оставлю здесь место, чтобы позволить Украине так или иначе говорить о своих военных операциях. Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия", - сказал Кирби.
В то же время Вашингтон пока не готов к каким-либо комментариям относительно ситуации на поле боя в Курской области.
"Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами, и я бы воздержался от описания того, что там происходит на поле боя, пока эти разговоры не завершатся, и пока мы не почувствуем, что имеем лучшее представление о том, что именно они делают", - заявил советник Белого дома.
В то же время он отметил, что сейчас Силы обороны Украины не нарушают ограничений по использованию американского оружия для трансграничных ударов.
"Они используют его (американское оружие, - ред.) в зоне, где мы ранее говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь - помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина", - добавил американский чиновник.
Что происходит в Курской области
Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.
Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".
Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.
В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ
Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".
Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.
Тем временем, глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".
Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ.
Утром 9 августа в сети была опубликована видеозапись, на которой заснят результат атаки на колонну армии РФ в селе Октябрьское Курской области.
Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".
Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".
Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада, является одной из самых мощных в ВСУ.
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СЛАВА ВОЇНАМ ЗСУ!!!
мені б гидотно було б туди навіть ногу поставити. А там же жити якось треба, і ці місцеві навколо...жах
"не бити по кацапіі дальше ніж на 100км"
ну це це ж смішно - на тобі смаколик, але ти його не їж, можеш полизати...
здаєтсься навіть ті хто вводили це обмеження
самі не розуміють нашо вони це зробили.
а казки і відмазки про ескалацію - це тільки казки і відмазки...
На відміну від України перед офіційним нападом #уйла, Захід не вважає, що #уйло абсолютно ніколи не може на них напасти, звідти й обмеження на застосування їх зброї.
У дійсно демократичних країнах народ - джерело влади, а як народ голосує на опитуваннях щодо збільшення допомоги Україні, скажімо, в США? Голосує, що збільшувати не треба.
Скажете, відмазка? Тоді вам ближче тайожний союз з кацапами, ніж демократичні союзи західної цивілізації, частиною якої Україна бути не хотіла, поки колишній соцтабір активно вступав в НАТО - то до кого зараз претензії? Польща, Балтія, колишня Югославія (крім Сербії) всі вступили в НАТО, а Україна браталася з кацапами, а тепер заради неї всі мають ризикувати ядерною війною - ви не охрініли?
я ж вам не кажу куда вам, ну правда ж?
як вам хочеться тупо посперечятатися? - то я не в настрої...