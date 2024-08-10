После заявления Лукашенко о "воздушных целях" в МИД Беларуси вызвали представительницу Украины
В Министерство иностранных дел Беларуси вызвали временную поверенную в делах Украины в стране Ольгу Тимуш после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что военные сбивали "воздушные цели из Украины".
Об этом проинформировало белорусское государственное агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как указано, украинскому дипломату был заявлен "решительный протест".
Также белорусская сторона передала соответствующую ноту "в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".
При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве добавили, что могут "поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины".
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Так... сталось...
Обісрались...
В Мінську...
Та в Зімбабве нехай повірені і вся та гидота сєпарська їде.
З білорусії на нас йшли танки... А у нас там консул... Ї... Ий стид.
Дайте вгадаю: всі хто державну владу називає злодіями? Всі рашистські тролі вірно?
А всі хто краде хоть крихту з державного пирога, не служить в армії (заброньовані), всі молодці і патріоти... Вірно?
Ой, беруть мене великі сумніви!
На реальну подію реакції немає, а на те, що сам вигадав і у що повірив - миттєва. Оруел був би у захваті!
злякала їжа голою жопою підора лукашенка
Цієї доцільності не існує після 24.02.22, коли Білорусь стала країною-агресоркою, з території якої було атаковано Україну.
Так то ж воно неозброєнних белоруських студентів злякалося ...
Але ж події на Курщині допомгли йому зрозуміти , що у майбутньому при будь якому перетинанні кордону з Белоруссю московитьскими ракетами чи дронами надасть полку імені Костуся Калиновського з побратимами інших частин виколупати самопризначенця з трону вмить . Усі в такому разі будуть тільки аплодувати . Може й хтось пійде захищати батька , але з найдійних в його тільки його "Омон" , що безпорадний супроти армійських частин з бойовим досвітом . Бо там серед молоді його підтримка 5% . Й найбільш інформованні (а це не 10% як на московії , а десь так 50%) взагалі його не рахують президентом . Й якщо Тихановська підтримає нас , то буде братання . Бо батька не марно так бздів висуватися проти ЗСУ . Й білоруси на відміну від московитів дійсно є народом до українців братерским . Й Пилип Орлик був білорусом . Тому так бздить бацька . Бо на відміну від московитів ніхто з ЗСУ не буде ставитися до білорусів зверхнє .
Видатна політикиня! 🤣
Для таких "братів" в українців є влучне призвисько: "*******@тія".
Моя особиста думка , що через те , що студенти у Меньску ставали на лави через газету , а не кидали палаючі шини й не прийшли на площі с мисливськими стволами й відбулася Буча й ці 2.5 рокі війни теж наслідок тієї невдалою революції у Менську . Це надало ***** привід думати , що каральними операціями вони у Україну приборкають .
Без контролю Белорусі ***** не сунувся ...
А в БССР 99% - "рускіє" (тобто раби РФ).
Почуйте уважно -- це дуже складне питання . В кожного народа - своя особиста географія . Україна завзди була "прохідним двором" для різних кочових народів . Саме через те у Таврії де такий же чарівний чернозем , але через географію там з"явилися землеробці тільки як преселенці з інших місьць . А до цього там були кочовики й не українці . Це приблизно в 18 столітті там з"явилося осідле населення. Бо неможливо спокійно пахати землю й збирати врожай , коли беперервно граблять . Це одна з причин появи козацтва ... географія місцевості .
А земля белорусів була нікому особисто не потрібна . Литовці й а потім поляки її мляво охороняли . Тим більш що після Люблинської унії , белорусь залишилася під опікою литовських більш толерантних до православного населеня магнатів . А Україна відйшал до поляків . Більш католиків , більш агресивних й пихастих . Побутовий конфлікт з Хмелем саме через цю пиху дрібного шляхтича й виник . Й це типовий приклад . А литовці ніколи не спробували диктувати руським магнатам свою волю . Через те непорозуміння й виникла образа не тільки поляків на Богдана й його повстання але й значної кількості патріотичних до Жечі Посоплітої русинів-белорусів . Тоді не було в жодного народу національної свідомості , а була віра (предків) , була держава Жечь , а тут який там Богдан усе руйнує й сприяє захопленню й руйнацію такого "теплого" світу в якейсь московицьке пекло . Белоруси ніколи майже з ніким не воювали . Після Грюнвальду ... До них не доходив Кримський хан , полякий їх не чепали через союз з литовцями .
Як вони можуть бути такими як українці ?! Яко географія зовсім інша . У Довбаша були гори . У Богдана була січь . А белорусів були зубри . До люблинської унії й українцям в в ВКЛР не так погано й жилося . Й кримский хан не був таким вже сильним , а війська улуса Джучі йще при "Синіх водах" були розбиті Ольгердом йще в 1362 році. Тобто до Стефана Баторія й Любліна й українці були такими ж мирними й покірними як й інші русини в ВКЛР . Бо по міркам того часу не було ніякої ознаки приниження верхівки (а до народу тоді нікому справи й не було , бо й народа як поняття тоді не було від слова взагалі . Були русини по мові , ортодокси по конфесії . Й усе . Це Баторій почав "поланизування" й спроби "окатоличити" українців . Але Білорусь була тоді під партонажем ВКЛР . Але якщо б не дурість Владіслова четвертого , то може б зара замість московії імперія Жечі Посполітої .
Україна пережива довгий процес деколонізації й усі ці фантомні болі з тим , що людям важко відчувати себе напів-розмовними , якщо вони переходять на українську . Так у особи 1 тисяча слів , а па-масковські 20 тисяч . Але ж спитайте рюзкаязичнага киянина на призвище Стасюк , чи Бойченко чи вважає він себе "рюзким" він вам плюне в очі за таку образу . Й це було не зараз , це було йще при совєтах . Навіть ця дура полонська натаха й та після скількох років на московії каже відверто , що ніколи себе не відчувала рюзькаю . Й що з дитинства себе рахувала українкою . Через тей й зберіглась ідентефікація не тільки в Галичині , чи на Віннитчині , але й на Донбасі й в Криму .
Тому так люто б"ються на фронті й т.з. рюзькаяничниє ... Бо Україна це зовсім інша цивілізація . Й тому так багато нацменшин на фронті . Бо й вони відчувають себе політичними українцями . А ось розуміння , що мова це цивілізаційний код нації (в тому числі не тільки в етнічному сенсі але й в політичному) є далеко не у всіх .
А тут документ між двума командирами багатотичасного війська кудись випарився . Тобто артефактів не зберіглося , але я як знавець контекста 17 століття в Європі в цілому й в Україні конкретно можут з точністю до дрібних деталів уявити , хто й коли знищував справжній документ про "довічний мир" як тоді було (тобто до першошого непорозуміння в перекладанні з езопової мови 17 століття на 21) між рівними союзницкими військами . Такий самий як з королем Польші вже після смерті Богдана . Тут требо розуміти , що у 17 столітті ніяких 200 тисяч не водилося у арміях через те, що військо це нероби , а їсти просять . А коні просять овеса . А в тій же Московії тоід не було а ні нафти , а ні газу . Не було тоді а ні Донського казацтвоа , а ні Кубані . А в Україні земля в разів 10 більш родюча була й тому могла годувати козацтво в рази крайще , ні ж на тій глині й болотоах московитських стрельців . Требо зрозуміти ,що Богдан пійшов на тимчасовий мир з Московією вже після того , як тричи спробував домовитися з королем Польші , й вдічи з ханом Криму . Домовитися в тому числі й проти московитів . Й король більш розумний був згідний . Але тупа шляхта не погоджувалася . 5-10 магнатів , що диктували у Сеймі умови й призначали королів . Ось це недолік першої "конституційної монархії" . Якщо б у Польші був би абсолютизм , то скоріше за усе то Жечь було б від Одеру , до Архангельска ,а не московія від Варшави до Куріл . Але факт залишаєтся фактом . Фізично не могли вільні лицари 17 століття (козацтво) погодитися стати холопами якось дрібного (на той момент) царька московського . З якого такого переляку ?!
Дєцкая енциклопєдія відповіді не надала. Втім, як і Большая Савєцкая...
А підняв її лише при хані Узбеку його свояк - Іван Каліта й саме ярлик узбек-хана зробив у перший раз Мацькву великим князівством . Ярлик він отримав ,як то схиляється більшість дослідників а ні через шлюб з сестрою Узбека й тим більш через вбивсьво Міхаїла Рязанського й його сина Олександра за доносом Івана . Тут більш економічно адміністративний інтерес -- Каліта узяв на себе усі клопоти по збору податів й відмову від такого геморою як засилання баскаків й насильницький перепис . Крім того Іван узяв на себе обов"язок очолювати каральні операції на тих хто відмовлявся підкорятися . Що й зробив "покаравши" новгородців . В очевидь так й відбулося висування Москви на роль голови у Заліссі . Бо Рязань й Тверь були до його в рази більші й могутнійші . Мали крайщу позицію на річках Волга й Ока . Й це точно не "брудна річка" . Без чинзизідів (в тому числі й дальних родичів московських князів) ніякої москви ніяк не існувало би . Ти більш , що крестоносці захопили Константинопіль лише в 1204 році й лише поміняли владу . Тороговля це трохи інше . Крім того ... ідеологи теорії згасання "із варяг у грєкі" забувають , що через Київське а потім й Волиньське князівство проходив інший й не меньш важливий шлях : шовковий .Правда 2-й . Але перший через Констянтинопіль був дорожчий в рази й більш небеспечний . Бо постійно на йому йшли війни між греками й арабами , між Іраном й Римом східним . А тут довше , але меньше країн , меньше мита . Як раз Залісся завжди було дупою світу й виключно через те й підняли московити , бо по великому рахунку там для нічого нікому нічого не було потрібно . Якісь там глухи ліси й сніг з вересня по травень . Ось кому це цікаво ?!
Головне , що у своїх казкових історіях приховували московити . Що так , були великі переселення народів які завди фіксували литописьці , крім того випадку , коли десь так 8 тисятиріччі мисливці збиральник (майбутні скандинави) пійшли на північь за стадами оленів . З того часу історики не бачать жодної фіксації коли хтось й чомусь пійшов цілими племенами з півдня на північь . Тим більш у ті часи вільних земель було більше ніж людей . Й це йдеться про племени , що не мали не писмовості не стікої релігії . Це брозові віка , це піздній мезозой . А ж ніяк не середнє середньовічча ... Тим більш ті , хто вже мали "Руську правду" як сутто феодальний правовий документ . Де була купа чинців , в яких стільки було часу ,що усе ретельно записувати .
Требо не забувати ,що десь так до часів середини 19 століття ніяких расових теорій не було , ніякого націоаналізму . Побутова ксенофобія у маленького відсотках (відповідно від характера індивідума) завжди мала місце , бо це природньо . Але ж християнство й це знівілювало . Як й іслам до речі - теж . Навіщо везти розбещенних черноземом русів-українців кудись на болота та глину, якщо ось цей тепер вже Іван Улофович нічого не знає про землю в яку тілки палку кинеш й щось виросте . Тому показали , що ось палиш ліс , збираєшь попіл й буде в тебо цілих 5-7 років врожай жита . Потім палишь сусідню дільницю . Це ж краще , ніж за цілий день знайти 2 горіха , або раз у місяць добути білку чи куницю ?! Слов"янські (на початку) князі підкорили угро-фінів , окрестили , просунули в технологіях землеробства й отримали ідеальних рабів . Саме так -- рабів . Бо на мою думку , це маячня Маркса , що мовляв якось зібралися феодали й королі й вирішил , що феодалізм він більш ефективний ... Ось ці варварські королі , що ледь засвоїли латин ? Ви серьозно . Хтось тоді думав о ефективності . Але з за фактом крім Европи рабство панувало усюди : й в Азії , в Африці , й обидвах Америках індійці не знали , що таке феодалізм . Але раби були усюди . Й головний товар від вардягів до греків -- те ж були раби . Рабів не було лише по межі т.з. Варварських королівств . Й не створили ці королі під себе рабовласницькі імперії лише тому , що були варварами , тобто вільними мисливцями , зберателями й вояками (потів вже) у Рима . Й просто не мали таких знань й умінь , що організувати ефективну імперію , що тримається на праці рабів . А ось Рим схидний зазвичай мав рабів й був хабом работоргівлі . Але ось християнство якось це не привітає - торгувати єдиновірцями . Але ж була купа навколо язичників й там мусульман й іудеїв . Та йще вплив заходу . Тільки через 5 століть з"ясувалося , що феодальна держава більш стійка й більш заможня . Само через те , Володимир йще торгував рабами . А вже Ярослав Мудрий - ні та йще випустив пам"ятку розвитого феодалізму .
Так ось головна думка тут й водорозділ між Руссю й заліссям . Русь йщла в сторону феодалізму . Новгород плив у сторону феодальної тороговельної республіки . А залісся й потім Московія усе більше тонула у мракобісному рабовласництву . Спочатку то були язичники угро-фіни , потім навколишні язичники й мусульмані . Й голвне ноухау рабство -- кріпацьво .Так ніяке воно не було феодальним . Йще до Годунова у кріпаків були якісь права . Потім усе -- ти товар й тебе як скотину можуть бити й вбити теж . Засудження ? Тільки церква . Але той же Іван 4 метрополита Філіпа отруїв ... А при Петрі Першому церкву як религійний орган була підміненна державним . Тільки німченя Ангальт Цербска подивилася на дикунство московитів , коли цар мог засекти різгами графа чи князя й тимчаво відминила . Але з чомусь й її європейці називали північною Місселиною ? Ось чому . Чому Петра порівнювали з Августом Флавієм , а сина Катьки другої з Калігулой . А саме через те , що ніякого феодалізму не було на Московії вже в часи батька Петра . А була класична рабовласницька держава , причому до рівня порівняння з Римом вона доперла лише при Петрі й Екатерині , чи Павлі . Ранійше її порівнювали по дикості й жорстокості з імперії Атаксеркса чи навіть ассирійців . При чому багато хто крім Катьки розумниці й ерудитці вважали це порівняння великим компліментом . Й тільки в середині 19 століття з"явилися на московії т.з. "почвеники" які за такі порівняння ображалися й назвали такі "компліменти" англійської саркастичної преси "великою грою" між двох імперій . Хоча британці йщли не тільки грабувати , а й будувати . Бе їх ніяких доріг в Африці й пакістані чи Афганістані до кінця 20 сторіччя ніколи б не збудував би . А московія на заході захопила теріторію народів , що на порядок були розвинітійши за тих лаптеногих . Так само як й Вірменія з Грузією . Так що з Британією в добрих відносинах 99% її колишніх колоній . А з московію колишні колонії ненавидять люто й стриманно терплять тільки ті , кого вона може швидко захопити .
Особисто цікаве , як пояснюють болгари свою участь в обидвах світових війн на боці ворогів московитів :
ми при османах магаметанах не так вже складно , але збереглі свою ідентичнісь й віру . Свій патріарах мали . А прийшли "визволителі" вже через 10 років почались спроби нас зробити "рузькими" хоча їхня мова це похідна від нашої староболгарської . При чому в нашіх маленький країні велика купа говірок , бо то жива мова й що поступово розвивалася . А в їх 150 млн. теріторія в 9 часових поясів . А говірок тільки 2-3 й ті схожі на похідні від українського мовлення , що ніяк не пояснюється жодними лігвістами крім того , що їх літературна це церковно-слов"янська один к одному й тому штучна . А який мові говорили їх народ -- невідомо й не зберіглося жодної пам"ятки цього . А усе через те , що школи там у дєрєвнях з"явилися лише в середині 19 століття . Ескпедіція ак. Уварова тих часів сподіваючись на богатий слов"нський фолькльор ... тим більш під Москою з жахом виявили кілька конгломерацій , що вже вважають себе велікоросами , но при цьому спілкуються невіддомим до цього якимось угро-фінським діалектом . Тобто не мокши були й не меря ... й не мордвини , а якійсь йще інші . Це й пояснює , що не було ніколи народної вялікороскої мови . З мови Пушкіна усіх навчили за 200 років тільки виключно літературному варіанту . Бо нема було за що чеплятися , як то роблять галичане , польтов"яні , полєські городські жителі ... Бо з Полтави був Котляревський , з полісся Волині -- Леся Українка . З канівщини був Тарас , а з галичан Іван . З Донетчини був Вініченко . Зовсім різна композиція й мовне різноманіття . А тут усі вийшли з Пушкіна , що народивча через 4 рокі після того , як Іван Коляревський видав свою Їнеїду . Тобто зразок польтавської говірки з"явився ранійше ніж народився творець вялікороської літературной . Чи тільки літературної ?! Нагадаю лише , у московитського класика рідною була франзузька . Й ось як це так . Й де таке могло бути . Може в Англії 13 століття , коли їх король Річард Перший Платагітет (Левине Сердце) чомусь повернувся (хрестового походу) у Францію до матері в Аквітанію й сина свого назвав Жофруа бо жодного слова по англійський не знав й не любив своє королівство , а любив Аквітанію . Бо рід Платагінетів був норманського походження . А ось вже його брат (молодший) усе життя жив в Англії й Вальтер Скот в "Авенго" трохи перекрутив дійсність . Бо Річард дійсно був не проти того , що хтось з родини Платагінетів наводив лад у так не любимій його сердю туманній Англії . Саме з Джоном Лендлесом й склали барони "Магнум карта" , тобто "велику хартію вольн
це хто кого маєвиклиеАти
Бо в курський області у ЗСУ нема підтримки у місцевих ,а Білорусі впевненний , що буде . Тим більш , якщо упереду буде йти полк імені Костуся Калиновського . Бо в Менськ він зайде вже дивізією . А на кордоні з московитами буде вже кілька армій .
Але й нажаль , ця огида тупа але дуже зворотилва й хитра . Й тому (що хоч це добре) сподіваюсь атак на Київ , Житомирщину , Рівенщену чи Галичину не буде збоку Білорусі й воно з трико вистрибе , але приводу для курського сценарія не надасть . Й ***** вговорить це не робити .
Глузду в їх вистачило не пертися через болота Полісся на Луцьк . Без мілійонної армади вони б туди й носа не сунули , бо в орків й досі є таке таке передчуття , що "бандерівці" усі люті , а ось жителі Ірпеня -- не такі . Впевненний , що Буча та Іванково то була помста за дії Ірпеньскої ТРО . Орки такої "теплої" зустрічі не очікували . Бо якщо б знали , що в київський області їх ненавидять не меньш ні ж у Галичині - ніколи туди не влізли та йще цілими колоннами .
Це наші емзеесники соплі жують.Після обстрілу ТРЦ було звернення до радбезу оон??
Я взагалі не пам'ятаю,чи було звернння після 24.02.2022. Чи бояться,чи не хочуть,чи вказівка така.
вот в чем вопрос