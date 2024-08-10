После заявления Лукашенко о "воздушных целях" в МИД Беларуси вызвали представительницу Украины

В Министерство иностранных дел Беларуси вызвали временную поверенную в делах Украины в стране Ольгу Тимуш после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что военные сбивали "воздушные цели из Украины".

Об этом проинформировало белорусское государственное агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как указано, украинскому дипломату был заявлен "решительный протест".

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Также белорусская сторона передала соответствующую ноту "в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".

При этом в белорусском внешнеполитическом ведомстве добавили, что могут "поставить вопрос о целесообразности дальнейшего присутствия в Минске диппредставительства Украины".

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