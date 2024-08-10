МЧС России говорят, что из приграничья Курщины эвакуировали уже 76 тысяч жителей

Из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей.

Об этом заявил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров в комментарии журналистам, пишет пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Курске развернут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей этих районов в безопасные места.

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Всего с начала проведения этой работы в безопасные места было временно отселено более 76 тысяч человек", - заявил Шаров.

Он добавил, что развернуто 60 пунктов временного размещения, в которых размещено более 4,4 тысячи человек, 26 пунктов временного размещения развернуто непосредственно в Курской области. Аналогичные пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

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Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем, глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ.

Утром 9 августа в сети была опубликована видеозапись, на которой заснят результат атаки на колонну армии РФ в селе Октябрьское Курской области.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада, является одной из самых мощных в ВСУ.