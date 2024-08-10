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МЧС России говорят, что из приграничья Курщины эвакуировали уже 76 тысяч жителей

Евакуація з Курської області

Из приграничных районов Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей.

Об этом заявил официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров в комментарии журналистам, пишет пропагандистское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Курске развернут и продолжает работать Межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей этих районов в безопасные места.

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Всего с начала проведения этой работы в безопасные места было временно отселено более 76 тысяч человек", - заявил Шаров.

Он добавил, что развернуто 60 пунктов временного размещения, в которых размещено более 4,4 тысячи человек, 26 пунктов временного размещения развернуто непосредственно в Курской области. Аналогичные пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

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Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем, глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ.

Утром 9 августа в сети была опубликована видеозапись, на которой заснят результат атаки на колонну армии РФ в селе Октябрьское Курской области.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада, является одной из самых мощных в ВСУ.

Автор: 

эвакуация (2066) Курск (1082)


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Топ комментарии
+10
"...розгорнуто 60 пунктів тимчасового розміщення..." Джерело: https://censor.net/ua/n3504070
Тимчасово розміщених зустрічають традиційним на московщині гаслом: "Панаєхалі тут, бл@ть!"
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10.08.2024 21:08
+9
А шо случилось?
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10.08.2024 21:02
+8
Евакуювали???!!! 😁
Кацапи самоходом, в основному, евакуюються.
Судячи з стрімів, першими змоталися представники влади, залишивши пролів на призволяще.
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10.08.2024 21:00
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Правила форума Совет форумчан
Ми європейці, тобто - хай уйоп.ють ВСІ, хто забажає.
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10.08.2024 20:54 Ответить
Але всіх мальчіков в трусіках залишили. Треба ж ********* про кровожерливих укрів.
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10.08.2024 21:12 Ответить
Щасливо уйо..вати!
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10.08.2024 20:56 Ответить
З прикордоння курвщини евакуйовано 76 тис курв
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10.08.2024 20:59 Ответить
Евакуювали???!!! 😁
Кацапи самоходом, в основному, евакуюються.
Судячи з стрімів, першими змоталися представники влади, залишивши пролів на призволяще.
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10.08.2024 21:00 Ответить
Вони не втікли, вони евакуїровалися. Як це робили відомі москвичі коли вагнеровці тільки сповістили про похід з Ростова на Москву. Як це казав чоловік армянської бобрихи - Нє скрою, ми сразу евакуіровалісь - З Москви. При тому що Пригожин був ще в Ростові.
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10.08.2024 21:16 Ответить
потужна кацапська перемога - проникнення української дрг відбито!
а 76К обісравшихся кацапів отримають поміч по $100 на рило! 🤣
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10.08.2024 21:00 Ответить
та плювати на кацапню.
але порадувало - "там їм сертифікати дають, на покупку житла"
і по $100 доллярів в поміч на покупку ...😂
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10.08.2024 22:41 Ответить
Хай починають вивозити мацкву за полярне коло.
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10.08.2024 21:01 Ответить
Якщо в Сибір - то добра справа
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10.08.2024 21:02 Ответить
Ще ні, але вони скоро згадають що то була Україна, і все закінчиться Сибіром, як завжди.
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10.08.2024 22:13 Ответить
А шо случилось?
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10.08.2024 21:02 Ответить
Говорят война.
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10.08.2024 22:04 Ответить
Сподіваюсь, що відразу за Урал?
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10.08.2024 21:05 Ответить
Не у мауква-сіті, а у певек-гольденплаза?!!
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11.08.2024 01:12 Ответить
Не розуміють орки,що їх звільняють з путінських пазурів!
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10.08.2024 21:05 Ответить
"...розгорнуто 60 пунктів тимчасового розміщення..." Джерело: https://censor.net/ua/n3504070
Тимчасово розміщених зустрічають традиційним на московщині гаслом: "Панаєхалі тут, бл@ть!"
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10.08.2024 21:08 Ответить
Маасква не резиновая.
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10.08.2024 21:26 Ответить
Єто по штуцеру у кожен аушвіц?
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11.08.2024 01:06 Ответить
Є одна суттєва різниця. В Аушвіцу "врємєниє посєлєнци" не мали доступу до алкоголю...
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11.08.2024 01:30 Ответить
Тоді - "хай праця зробить цих уродів вільними"©
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11.08.2024 01:49 Ответить
Точно. "Кожному - своє".
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11.08.2024 01:50 Ответить
Чого засумували ...руцня ?страшно ...?звикайте !!!ви хтіли цього , бажали українцям смерті ...раділи ...приймайте решту !
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10.08.2024 21:16 Ответить
Телеведущий Рассия 24:
- Вы будете смеяться, но у нас в стране все под контролем.
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10.08.2024 21:22 Ответить
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10.08.2024 21:32 Ответить
Якщо наші відійдуть...то корінних назад орда вже не поверне...нагонять бидло зі спустошених шахтних містечок уралу
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10.08.2024 21:36 Ответить
А какова судьба знамєнітих курскіх салавйов? Нєужелі іх тєперь заставят тьохкать по-бандеравскі???
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10.08.2024 22:00 Ответить
Синичкам уже ноты раздали... С трудом, но обещали заменить)
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11.08.2024 01:10 Ответить
какое позорище.
старый опущенный обосраный вождь, которому кацапы продолжают вылизывать задницу.
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10.08.2024 22:07 Ответить
Если 140 миллионов гастарбайтеров эвакуируют в Китай - Китай этого даже не заметит
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10.08.2024 22:10 Ответить
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10.08.2024 23:25 Ответить
цікаво було б почути їх коментарі з цього приводу
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11.08.2024 01:35 Ответить
У 10-ті роковини трагедії МН17 Кацапстан неминуче відповідатиме за збитий нею у 2014 році малазійський Боїнг, як і низку інших воєнних злочинів.
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11.08.2024 07:44 Ответить
если чо то В 1806 году в августе прекратила существование Священная Римская империя.
а на рассеи август всегда был черным.
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11.08.2024 08:12 Ответить
тундра велика , місця вистачить всім
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11.08.2024 08:50 Ответить
 
 