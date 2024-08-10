В течение дня в Херсонской громаде россияне ранили 10 человек, один из пострадавших - в тяжелом состоянии

В субботу, 10 августа, в Херсонской городской территориальной громаде оккупанты ранили 10 человек. Среди них - 15-летний юноша.

Об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот час в Херсонской городской территориальной громаде в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получили ранения 10 человек, среди них - подросток. Юноше - 15, женщинам - 40, 45, 55 и 82 года, мужчинам - 41, 53, 58, 65, 74", - рассказал чиновник.

Мрочко отметил, что самый старший из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Еще двое - легкораненые, а остальные люди в состоянии средней тяжести.

По его словам, подавляющее большинство пострадавших - из Днепровского района города и они были атакованы вражескими дронами.

"Учитывайте эти обстоятельства. Будьте осторожны и не находитесь долго на открытом пространстве", - добавил Мрочко.

Напомним, что днем 10 августа председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал жителей пригорода Херсона не выходить из дома из-за активности вражеских БПЛА.

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