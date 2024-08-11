С начала суток - 92 боевых столкновения, ситуация на Покровском направлении остается самой горячей, - Генштаб ВСУ

В настоящее время произошло 92 боевых столкновения. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба относительно российского вторжения по состоянию на 22.00 10.08.2024, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

"В течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара (задействовал, в частности 73 КАБа), использовал для поражения 577 дронов-камикадзе. Осуществил 3439 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия показала, как выглядит сейчас Часов Яр: Это доказательство бесчеловечной сущности врага. ВИДЕО

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал в районе Волчанска. Четыре из них успешно отбиты нашими защитниками, еще одна - продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз безуспешно пытался продвинуться неподалеку Стельмаховки.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Макеевки и Невского, а также в Серебрянском лесу. До сих пор идет одно боестолкновение, ситуация контролируемая, остальные - наши воины остановили.

На Сиверском направлении враг в течение дня шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спирного и Выемки. Безуспешно. Понес потери.

На Краматорском направлении активность противника вылилась в девять боевых столкновений. Восемь вражеских атак в районах Часова Яра и Белой Горы захлебнулись. Одно боестолкновение еще продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска тоже отражали девять атак противника вблизи Северного, Торецка, Зализного и Нью-Йорка. Семь - завершились, а в районе Нью-Йорка продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируется.

Читайте также: Количество боестолкновений на фронте возросло до 72: более трети из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего оккупанты 33 раза пытались вклиниться в нашу оборону. Усилия концентрирует в районах Гродовки и Желанного. Кроме них, атаковал вблизи еще девяти различных населенных пунктов. Сейчас десять боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Враг несет значительные потери - по предварительной информации, наши воины обезвредили на этом направлении 313 оккупантов, 115 из них - безвозвратно. Уничтожены четыре боевых бронированных машины, артсистема и 17 блиндажей. Еще три пушки, бронированный тягач и автомобиль значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районах Красногоровки и Георгиевки. Все попытки захватчиков прорваться на этом направлении были безуспешными.

Боевые действия на юге

На Времевском направлении продолжается бой вблизи Водяного.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два штурма агрессора отбиты украинскими воинами.

Сегодня отмечаем воинов 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура", 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко и 100-й отдельной механизированной бригады, которые мужественно держат оборону на самых горячих направлениях фронта", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.