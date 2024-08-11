Рашисты обстреляли прифронтовую громаду в Запорожской области, погиб человек, еще один ранен
В субботу, 10 августа, в результате ракетного удара РФ по селу Новопавловка Ореховской громады Запорожской области погиб мужчина, его жена получила ранения.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал чиновник, захватчики обстреляли гражданские здания в селе Новопавловка Ореховской громады.
Вражеская ракета ударила по дому супругов. Мужчина погиб на месте, а женщина получила ранения.
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плиточник -2
показать весь комментарий11.08.2024 07:16 Ответить Мне нравится 0
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