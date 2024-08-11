На Одесщине разоблачили супругов, незаконно перевозивших мужчин за границу, - Госпогранслужба

Оперативники Подольского и Одесского отрядов в пограничье остановили две легковушки. Местные руководители "Mercedes" и "Hyundai" пытались незаконно переправить через границу семерых мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Как установили правоохранители, водителями оказались муж и жена, которые выполняли указания организатора - админа телеграмм-канала. Последний предоставлял инструкции по маршруту движения в Молдову через приднестровский сегмент. За свою помощь по доставке супруги получили по 200 долларов США с каждого пассажира и по 10 тыс. гривен от организатора.

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В случае удачного трансфера все "клиенты" должны были заплатить от 80 до 120 тыс. гривен админу телеграмм-канала.

Однако, на окраине города Балта Подольского района всех участников незаконных путешественников задержали пограничники.

Поскольку в действиях водителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", в отношении них направлено сообщение в Нацполицию.

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На "пассажиров" составлены админпротоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.