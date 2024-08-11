На Одесщине разоблачили супругов, незаконно перевозивших мужчин за границу, - Госпогранслужба
Оперативники Подольского и Одесского отрядов в пограничье остановили две легковушки. Местные руководители "Mercedes" и "Hyundai" пытались незаконно переправить через границу семерых мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
Как установили правоохранители, водителями оказались муж и жена, которые выполняли указания организатора - админа телеграмм-канала. Последний предоставлял инструкции по маршруту движения в Молдову через приднестровский сегмент. За свою помощь по доставке супруги получили по 200 долларов США с каждого пассажира и по 10 тыс. гривен от организатора.
В случае удачного трансфера все "клиенты" должны были заплатить от 80 до 120 тыс. гривен админу телеграмм-канала.
Однако, на окраине города Балта Подольского района всех участников незаконных путешественников задержали пограничники.
Поскольку в действиях водителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", в отношении них направлено сообщение в Нацполицию.
На "пассажиров" составлены админпротоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на околиці міста Балта Подільського району всіх учасників незаконні мандрівники затримали прикордонники. Джерело:
**********
Ясно. Кордон України проходить через місто Балта. Пора Балтський мур будувати.
А те що ви пишете -- це сюр. Кооуни