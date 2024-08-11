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Новости
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На Одесщине разоблачили супругов, незаконно перевозивших мужчин за границу, - Госпогранслужба

Ухилянти

Оперативники Подольского и Одесского отрядов в пограничье остановили две легковушки. Местные руководители "Mercedes" и "Hyundai" пытались незаконно переправить через границу семерых мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

Как установили правоохранители, водителями оказались муж и жена, которые выполняли указания организатора - админа телеграмм-канала. Последний предоставлял инструкции по маршруту движения в Молдову через приднестровский сегмент. За свою помощь по доставке супруги получили по 200 долларов США с каждого пассажира и по 10 тыс. гривен от организатора.

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В случае удачного трансфера все "клиенты" должны были заплатить от 80 до 120 тыс. гривен админу телеграмм-канала.

Однако, на окраине города Балта Подольского района всех участников незаконных путешественников задержали пограничники.

Поскольку в действиях водителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", в отношении них направлено сообщение в Нацполицию.

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На "пассажиров" составлены админпротоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6385) граница (5260) Одесская область (3547) уклонисты (810)


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Nicht viel Federlesen, Einberufen und ab an die Front, Auto fahren als Schmuggler ist die gleiche Fähigkeit wie fahren im Mienenfeld.
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11.08.2024 00:38 Ответить
Тут по Полтаві херачать нехило..Слава ЗСУ.
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11.08.2024 00:52 Ответить
незаконно перевозило чоловіків за кордон Джерело:
на околиці міста Балта Подільського району всіх учасників незаконні мандрівники затримали прикордонники. Джерело:
**********

Ясно. Кордон України проходить через місто Балта. Пора Балтський мур будувати.
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11.08.2024 08:51 Ответить
Від Балти до кордоеу 25 кілометрів. Вони там ******* чи що?
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11.08.2024 08:58 Ответить
Всраті писаки цензору. НЕЗАКОННО якраз в нас зачинені кордони, бо немає ЗАКОНУ згідно якого б було заборонено виїзд, згідно конституції.
А те що ви пишете -- це сюр. Кооуни
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11.08.2024 09:52 Ответить
 
 