В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв: работает ПВО
В Киеве ночью 11 августа прогремел взрыв. В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога.
"В ночь на воскресенье в Киеве во время воздушной тревоги был слышен взрыв", - пишет издание Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
Также о взрыве в Киеве сообщает издание РБК-Украина.
Вместе с тем, в столице и области объявлена воздушная тревога.
Между тем, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области работает ПВО. И попросил людей оставаться в укрытиях.
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Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий11.08.2024 00:49 Ответить Мне нравится 5
stathunt80 777
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Iгор К #557089
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