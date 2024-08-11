В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв: работает ПВО

В Киеве ночью 11 августа прогремел взрыв. В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога.

"В ночь на воскресенье в Киеве во время воздушной тревоги был слышен взрыв", - пишет издание Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Также о взрыве в Киеве сообщает издание РБК-Украина.

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Вместе с тем, в столице и области объявлена воздушная тревога.

Между тем, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области работает ПВО. И попросил людей оставаться в укрытиях.