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Новости Война
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В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв: работает ПВО

Вибух

В Киеве ночью 11 августа прогремел взрыв. В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога.

"В ночь на воскресенье в Киеве во время воздушной тревоги был слышен взрыв", - пишет издание Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Также о взрыве в Киеве сообщает издание РБК-Украина.

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Вместе с тем, в столице и области объявлена воздушная тревога.

Между тем, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области работает ПВО. И попросил людей оставаться в укрытиях.

Автор: 

взрыв (6727) Киев (25484)


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Дяка ППО! Гучно було, капець)
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11.08.2024 00:49 Ответить
Нормально працюють ..Дякую ..Збити балистику 30 км висоті...Чим збили хз але збили
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11.08.2024 01:16 Ответить
Таки гучно, але й високо! Це за моїм відчуттям.
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11.08.2024 04:19 Ответить
 
 