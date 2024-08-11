Отсрочка и рекрутинг в приложении: Минобороны хочет превратить "Резерв+" в "онлайн-ТЦК"

Министерство обороны Украины планирует превратить мобильное приложение "Резерв+" в "онлайн-ТЦК", чтобы люди могли получать услуги от территориальных центров комплектования и социальной поддержки в электронном формате, не выходя из дома.

В частности хотят запустить онлайн-рекрутинг в армию, оформление отсрочки от службы и направление на военно-врачебную комиссию, уточнила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Намерены сделать добровольное направление на ВВК по запросу граждан, чтобы не нужно было ходить за бумажкой. Для тех, кто хочет добровольно присоединиться к армии, должен быть онлайн-рекрутинг. Кроме того, должна быть возможность оформить отсрочку для многодетных родителей и студентов", - отметила она.

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Черногоренко добавила, что у Минобороны есть идея в будущем все услуги ТЦК предоставлять через приложение "Резерв+". По ее словам, ряд функций должны запустить уже этой осенью, а другую через определенный промежуток времени.