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Отсрочка и рекрутинг в приложении: Минобороны хочет превратить "Резерв+" в "онлайн-ТЦК"

Резерв+

Министерство обороны Украины планирует превратить мобильное приложение "Резерв+" в "онлайн-ТЦК", чтобы люди могли получать услуги от территориальных центров комплектования и социальной поддержки в электронном формате, не выходя из дома.

В частности хотят запустить онлайн-рекрутинг в армию, оформление отсрочки от службы и направление на военно-врачебную комиссию, уточнила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Намерены сделать добровольное направление на ВВК по запросу граждан, чтобы не нужно было ходить за бумажкой. Для тех, кто хочет добровольно присоединиться к армии, должен быть онлайн-рекрутинг. Кроме того, должна быть возможность оформить отсрочку для многодетных родителей и студентов", - отметила она.

Читайте также: Приложение "Армія+" получило и положительные отзывы, и конструктивную критику, - Миноборон

Черногоренко добавила, что у Минобороны есть идея в будущем все услуги ТЦК предоставлять через приложение "Резерв+". По ее словам, ряд функций должны запустить уже этой осенью, а другую через определенный промежуток времени.

Автор: 

Минобороны (9296) приложение (170) диджитализация (221) Черногоренко Екатерина (115)


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Топ комментарии
+24
Тільки потім не дивуйтеся, якщо якось у вас будуть заблоковані рахунки та/або виникнуть проблеми з документами.

Пускаючи державного слона у свою посудну лавку, взагалі не слід дивуватися тому, що він розворотить та розіб'є все, до чого дотягнеться.
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11.08.2024 02:04
+12
оказується є щє і 74й відсоток - справи поганенькі...
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11.08.2024 03:52
+11
а ще прошу пана як назвати ??? "велике крадівництво", чи "велике мородерництво" ??? може запропонуєте свій варіант !!!

https://yt3.ggpht.com/4**********************-ETpy8V5ZY4qSHm25r_UYqfXHR4KM1vNeiQaza5yAd8gmDpYohh1ENFw=s1064-rw-nd-v1

https://yt3.ggpht.com/aWGUH-KG2eP-YBqjiqyrEl0uLv_ej5ypaUFO-CfPTAIoXPYgqvvCcnmXEfIYbg19D_AtRAxnOA8Si1k=s829-rw-nd-v1
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11.08.2024 07:21
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки потім не дивуйтеся, якщо якось у вас будуть заблоковані рахунки та/або виникнуть проблеми з документами.

Пускаючи державного слона у свою посудну лавку, взагалі не слід дивуватися тому, що він розворотить та розіб'є все, до чого дотягнеться.
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11.08.2024 02:04 Ответить
це 4й левел!
це навіть мій онук знає,,,
він навіть 3х-4х монстрів вже завалив - ґраєтся дитина....
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11.08.2024 02:12 Ответить
начебто і війни нема - міністерство оборони грається в застосунки....
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11.08.2024 02:15 Ответить
Треба повертатись до дротових телефонів!
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11.08.2024 12:04 Ответить
кожен живе у "власній реальності".. колишня піарниця разом з часткою МО в одній, регіональні ТЦК в іншій... Все це покрито зверху "вершковим" Телемарафоном..
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11.08.2024 16:59 Ответить
ваші зелені кловунярські наміри вже закоцали весь особивий склад.
а може по старінкє? - розмінуємо Чонгар,
запустимо шатли в Крим,
війна скінчилася в голові.
але але Ізраїль? ви там на связі? - домовтеся там якось з ******,
шо би бубу кацапня не вбивала..
шо шо але?
українців скока? - це бубу не цікавить...
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11.08.2024 03:39 Ответить
оказується є щє і 74й відсоток - справи поганенькі...
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11.08.2024 03:52 Ответить
а ще прошу пана як назвати ??? "велике крадівництво", чи "велике мородерництво" ??? може запропонуєте свій варіант !!!

https://yt3.ggpht.com/4**********************-ETpy8V5ZY4qSHm25r_UYqfXHR4KM1vNeiQaza5yAd8gmDpYohh1ENFw=s1064-rw-nd-v1

https://yt3.ggpht.com/aWGUH-KG2eP-YBqjiqyrEl0uLv_ej5ypaUFO-CfPTAIoXPYgqvvCcnmXEfIYbg19D_AtRAxnOA8Si1k=s829-rw-nd-v1
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11.08.2024 07:21 Ответить
Той "резерв+" вже 4 чи 5 раз ламали,його давно ФСБ контролює.
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11.08.2024 04:28 Ответить
Так, запрошення на влк розсилає!
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11.08.2024 05:48 Ответить
Я провів експеремент з тим резервом,з польської сімки ввів дані друга,загиблого в 22 році на Чернігівщині,так він в них числиться уклоністом в розшуку з жовтня 14 року,таких випадків тисячі,скоро загиблим ТЦК почне виписувати штрафи по новому,неконституційному закону.Там софт взагалі білоруси розробляли.Це тупо ФСБшна розробка,яку корупціонеру Федерову впарили,користуючись його меркантильністю.
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11.08.2024 07:18 Ответить
Описана Вами проблема не свідчить про наявність проблем з софтом, а свідчить про велику проблему з обліком (реєстром, базою даних). А ведення військового обліку це вертикаль .... Розробники софта не винні, що замість управлінця країною керує людина, яка вміє тільки відмивати крадені гроші та без рук грати на піаніно.
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11.08.2024 08:17 Ответить
Проблеми з софто вище☝.Ще раз повторюю-резерв взламували вже мінімум 4 рази.Розробники софта-це білоруси,швидше за все афілійовані з ФСБ
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11.08.2024 08:23 Ответить
Доступ до бази даних через застосунок, пов'язаний з недосконалістю коду застосунку, треба довести. Бо є багато варіантів отримання доступу до інформації бази даних, які не пов'язані саме з застосунком.
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11.08.2024 08:35 Ответить
Ідея з сімкою була дурна. Результат такий же
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11.08.2024 09:10 Ответить
ну так,треба було 280 км проїхати до кордону,сутку постояти в черзі,щоб купити українську сімку,аби такі "умніки",як ти не прибігали виср@тись в коментарях.
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11.08.2024 09:46 Ответить
Треба було не займатись дурнею
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11.08.2024 11:27 Ответить
И чем же идея с симкой дурня , человек сделал как посчитал нужным вы делайте по другому ваше право
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12.08.2024 16:30 Ответить
Потому что вряд ли, он имел доступ к банкингу своего покойного друга, чтобы авторизоваться в приложении. Возможно просто врет
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12.08.2024 23:33 Ответить
Останется ввести он-лайн сервис по форсированию Тисы. И прикольно, и безопасно.
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11.08.2024 06:47 Ответить
ні я розумію ЗСУ тримають Неньку...
питання до ГРУ - а чи не пора козакам на бурятію і помститися за Бучю?
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11.08.2024 07:24 Ответить
шо ті падли в Бучі робили - слів нема...
і не то шо б ми зломамятні, просто пам'ять в нас гарна.
і злі ми ... - помстa!
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11.08.2024 07:28 Ответить
як каже моя жінка - ваше пацаняче діло в нього автомата відібрати
а далі я сама його мокрими тряпками забью...
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11.08.2024 07:35 Ответить
і вона зробить....
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11.08.2024 07:40 Ответить
волинянкі? - страшне діло коли розмова йде за Україну!
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11.08.2024 07:49 Ответить
Чергове підтвердження - повірити "Зеленим", означає поставити хрест на нормальному, цивілізованому, здоровоглуздому житті! Ось, шановні, для чого і був хитро та підступно запущений в маси Резерв+. Хто зареєструвався, чекаймо на повістку і повне блокування свого життя.
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11.08.2024 08:58 Ответить
повестки шлют абсолютно любым, независимо от регистрации в Резерве. Все данные у тцк есть, эти обновления ничего нового им не дали.
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11.08.2024 11:37 Ответить
Будут в онлайне пытать и деньги вымогать? А убивать будут?
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11.08.2024 10:02 Ответить
І бусики в 3D форматі )
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11.08.2024 10:36 Ответить
Резерв+ дуже гарний застосунок. Майже немає біготні до ТЦК. А лякається його тільки уклонистська срань.
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11.08.2024 11:00 Ответить
Понабирали стажорів - навіть не знають що писать. Так премію не заробиш мальчік
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11.08.2024 11:40 Ответить
Отправьте тцкашников на фронт, все 140000! Они бандиты и наживаются, как в 90х, рэкет в законе!!
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11.08.2024 11:35 Ответить
Якщо все так, навіщо ти їх до себе на фронт кличеш? Хіба тобі не страшно з такими ненадійними побратимами бойове завдання виконувати?
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11.08.2024 12:05 Ответить
Не страшніше, ніж з бусифікованим Тарасом.
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11.08.2024 15:27 Ответить
Не пишіть дурниць. На сьогодні більшість працівників ТЦК це військовослужбовці після поранення або у віці.
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11.08.2024 13:13 Ответить
Статтею 17 конституції прямо заборонена діяльність військовослужбовців в ТЦК, оскільки, в цьому випадку ТЦК - незаконне збройне формування (злочини передбачені статтями 142,146,206,260,353,355,358,423, 424, 426,447 Кримінального кодексу).
Пусть служат, начальство отморозится от них
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11.08.2024 13:56 Ответить
Сам знаю декілька. Один ще у 14 році втратив легеню. І воював певний час без ЗП.
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13.08.2024 00:44 Ответить
Смешно толтко рожи у ЦТК что попа и пузо тоже ))
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12.08.2024 16:32 Ответить
Дермак його пролобіював, збагатився і тепр про все дізнаються московиті. А то тато в московії сварити буде, що не зливає все про неньку Україну.
Але це лише перша частина, а друга - це коли почнуть надходити повідомлення з банків про взяті кредити, куплену нерухомість, автівки і т.д. Ось тоді несвідомим громадянам дійде, кому, що й куди вони подали. Ніхто ж не читав про відповідальність за поширення персональних даних громадян України, при чому в умовах Віськового стану. А навіща?! Кнституція - на паузі, вкрав на 3000 грн. - відпустили, зпалив авто ЗСУ - сказали, більше так не роби, заплатив смішний штраф і далі продовжуй. Ну прямо територія - Зебіляндія!!!
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11.08.2024 13:32 Ответить
а стаду нравиться,
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11.08.2024 14:01 Ответить
и зачем деньги людям платить и лечить их????
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11.08.2024 18:37 Ответить
е-бус?)))
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11.08.2024 19:20 Ответить
 
 