Отсрочка и рекрутинг в приложении: Минобороны хочет превратить "Резерв+" в "онлайн-ТЦК"
Министерство обороны Украины планирует превратить мобильное приложение "Резерв+" в "онлайн-ТЦК", чтобы люди могли получать услуги от территориальных центров комплектования и социальной поддержки в электронном формате, не выходя из дома.
В частности хотят запустить онлайн-рекрутинг в армию, оформление отсрочки от службы и направление на военно-врачебную комиссию, уточнила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Намерены сделать добровольное направление на ВВК по запросу граждан, чтобы не нужно было ходить за бумажкой. Для тех, кто хочет добровольно присоединиться к армии, должен быть онлайн-рекрутинг. Кроме того, должна быть возможность оформить отсрочку для многодетных родителей и студентов", - отметила она.
Черногоренко добавила, что у Минобороны есть идея в будущем все услуги ТЦК предоставлять через приложение "Резерв+". По ее словам, ряд функций должны запустить уже этой осенью, а другую через определенный промежуток времени.
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Пускаючи державного слона у свою посудну лавку, взагалі не слід дивуватися тому, що він розворотить та розіб'є все, до чого дотягнеться.
це навіть мій онук знає,,,
він навіть 3х-4х монстрів вже завалив - ґраєтся дитина....
а може по старінкє? - розмінуємо Чонгар,
запустимо шатли в Крим,
війна скінчилася в голові.
але але Ізраїль? ви там на связі? - домовтеся там якось з ******,
шо би бубу кацапня не вбивала..
шо шо але?
українців скока? - це бубу не цікавить...
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питання до ГРУ - а чи не пора козакам на бурятію і помститися за Бучю?
і не то шо б ми зломамятні, просто пам'ять в нас гарна.
і злі ми ... - помстa!
а далі я сама його мокрими тряпками забью...
Пусть служат, начальство отморозится от них
Але це лише перша частина, а друга - це коли почнуть надходити повідомлення з банків про взяті кредити, куплену нерухомість, автівки і т.д. Ось тоді несвідомим громадянам дійде, кому, що й куди вони подали. Ніхто ж не читав про відповідальність за поширення персональних даних громадян України, при чому в умовах Віськового стану. А навіща?! Кнституція - на паузі, вкрав на 3000 грн. - відпустили, зпалив авто ЗСУ - сказали, більше так не роби, заплатив смішний штраф і далі продовжуй. Ну прямо територія - Зебіляндія!!!