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Избирательный штаб Трампа сообщил о хакерской атаке, обвиняет в этом Иран

Виборчий штаб Трампа повідомив про хакерську атаку, звинувачує в цьому Іран

Избирательный штаб экс-президента США и кандидата на этот пост Дональда Трампа заявил о хакерской атаке на его систему внутренней коммуникации. Там предполагают, что к краже и утечке конфиденциальных внутренних документов причастны иранцы.

Об этом пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель кампании Трампа Стивен Ченг обвинил во взломе "иностранные источники, враждебные Соединенным Штатам". В то же время штаб Трампа не предоставил конкретных доказательств причастности Ирана к хакерской атаке.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что "чрезвычайно серьезно" воспринимает любое сообщение о неправомерном иностранном вмешательстве и осуждает любое правительство или организацию, которые пытаются подорвать доверие к демократическим институтам США, но отметил, что передает этот вопрос Министерству юстиции.

В свою очередь миссия Ирана в ООН отрицает причастность Тегерана к харкерской атаке.

"Мы не имеем доверия к таким сообщениям. Правительство Ирана не имело и не имеет никаких намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов", - заявили в миссии изданию Associated Press.

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Автор: 

выборы (24722) Иран (1778) Трамп Дональд (5113)


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Топ комментарии
+12
Рудий підар
Пристаркуватий зеледент, американська версія.
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11.08.2024 16:34
+10
Я про те що мене тривожить стан Ізраїлю та його положення у світі так само як єврея з Хайфи - стан України! Хай іде й пише про Трампа і його "можливу" підтримку Ізраїлю на ізраїльських сайтах! Крім того - я не просто взяв у "лапки" слово "можлива" - бо Трамп проповідує політику ізоляціонізму США Таку саму яку проводили США в 30-ті роки ХХ ст До чого це призвело? До Великої депресії в економічній сфері країни Рузвельту прийшлося все це довго "вигрібать" До втрати політичного впливу у світі та до Перл-Харбору І знову Рузвельту це прийшлося "вигрібать - аж до 45-го!
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11.08.2024 16:54
+10
Тут все тривожніше...
Трумп - хронічний брехун і шахрай!
Але є й щє гірше - він прихільник диктатури!! Він не приховує що хоче абсолютну владу!! І також на нього є компромати у гебнявих, та купа справ про шахрайство, про банкрутство, про інвестиції, про держпереворот ( штурм Капітолію), про секретні документи ...
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11.08.2024 17:32
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Правила форума Совет форумчан
А друг владімір в цій ситуації звичайно ж поза підозрою?
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11.08.2024 16:33 Ответить
Нет, он левое ухо ждёт.
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11.08.2024 17:21 Ответить

(підстолом!).
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11.08.2024 20:46 Ответить
Михаил, спасибо за внимание к моей скромной персоне. Я не гонюсь за кол-вом подписчиков, но в любом случае Вам признателен. В свою очередь я ни на кого не подписываюсь не из неуважения к Вам (Боже упаси), а по банальной причине- нет времени от слова СОВСЕМ. Поэтому и захожу, и читаю свой любимый Цензор редко, да и комментирую здесь не часто. Меня нет ни в одной соцсети по этой же причине. Времени появится больше только после нашей ПОБЕДЫ над вонючей парашей !!!
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12.08.2024 16:45 Ответить
Дякую за добрі слова, друже.
Мені також не потрібен батальйон підписників. Та й рота непотрібна . Мені цікаво підписатися на розумну людину з гарним почуттям гумору. А підпишетесь Ви на мене чи ні - не дуже й важливо. Бо коли про щось Вас запитаю, Ви напишете, як будете мати таку можливість.
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12.08.2024 18:58 Ответить
Я просто когда захожу на определённую статью, смотрю не все подряд комменты, а только комменты тех, кто мне уже знаком по предыдущим, в т.ч. Ваши. Так что будем иногда здесь общаться, жаль, что времени совсем мало на приятное общение...
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12.08.2024 19:08 Ответить
Кацапи з китайцями не розглядаються?
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11.08.2024 16:33 Ответить
Не розглядається хакер на прізвище Байден?
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11.08.2024 17:10 Ответить
Рудий підар
Пристаркуватий зеледент, американська версія.
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11.08.2024 16:34 Ответить
Самокритично. Все кто против Трампа - предатели Украины.
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11.08.2024 20:08 Ответить
Кацапа, щезни .
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11.08.2024 20:47 Ответить
Ну Іран вже масовано вдарив по Ізраїлю як і "пророкував" всезнаючий Трамп, тож тут теж нема ніяких сумнівів - Тампа зламали іранці ... повністю
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11.08.2024 16:35 Ответить
Победа Трампа это полная поддержка Израиля Америкой.
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11.08.2024 16:37 Ответить
Ти сайт переплутало! "Цензор" - УКРАЇНСЬКИЙ сайт!
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11.08.2024 16:40 Ответить
Він все правильно написав.
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11.08.2024 16:46 Ответить
Я про те що мене тривожить стан Ізраїлю та його положення у світі так само як єврея з Хайфи - стан України! Хай іде й пише про Трампа і його "можливу" підтримку Ізраїлю на ізраїльських сайтах! Крім того - я не просто взяв у "лапки" слово "можлива" - бо Трамп проповідує політику ізоляціонізму США Таку саму яку проводили США в 30-ті роки ХХ ст До чого це призвело? До Великої депресії в економічній сфері країни Рузвельту прийшлося все це довго "вигрібать" До втрати політичного впливу у світі та до Перл-Харбору І знову Рузвельту це прийшлося "вигрібать - аж до 45-го!
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11.08.2024 16:54 Ответить
Вважаю що ***** "заразило" Трампа біполяркою. Бо гасло MAGA з популістичною політикою ізоляціонізму геть несумісно.

З пані трохи сперечався вчора , потім прийшов там: , але ненадовго. Мабуть пішов методичку переписувати...
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11.08.2024 17:07 Ответить
Тут все тривожніше...
Трумп - хронічний брехун і шахрай!
Але є й щє гірше - він прихільник диктатури!! Він не приховує що хоче абсолютну владу!! І також на нього є компромати у гебнявих, та купа справ про шахрайство, про банкрутство, про інвестиції, про держпереворот ( штурм Капітолію), про секретні документи ...
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11.08.2024 17:32 Ответить
Я тут чесно ставлю собі питання: чи зможу я повпливати на вибір американців?
Очевидна відповідь - ні. Я навіть якусь альтернативу не можу їм запропонувати, бо президентом (гіпотетичним) України не бажав би бачити ні Трампа, ні Байдена...
Тож особисто я не сильно переймаюся - буду змушений прийняти будь який вибір виборців США.
А нам - своє робить...
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11.08.2024 18:04 Ответить
Ніт, пане Сергію. Скорше за все, Вам пощастило поспілкуватися з двома іпостасями одної Вєдани. Була тут така собі містечкова божевільна. Така собі Леді-З-Поліном. Писюкала всіляку дичину, коли таргани в її голові біснувалися. Все завжди закінчувалось однаково: коли та нещасна остаточно діставала форумчан та адміна, чергова її іпостась відправлялась на "цвинтар акаунтів".
Інтуїція мені підказує, що так буде й цього разу...
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11.08.2024 20:53 Ответить
Пам'ятаю Vedana, але бачу що обізнаний у цифрах, має якусь послідовність, та власне бачення. Людина яка програла суперечку та спокійно пішла - то вже на форумі рідкість...
От один з прикладів того як людина вимагала від інших вважати квадратне круглим:
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11.08.2024 21:31 Ответить
З Вєданою направду все дуже сумно. Бо якщо таку болячку, як у неї, запустити, вона (болячка) сама не проходить (це не ГРВІ). Ця болячка лише прогресує, що дуже добре видно з її писанини. А "цифри, послідовність та бачення" цієї вєданиної іпостасі легко копіпастяться з методички.
...Я зауважив цікаву штуку: коли у прямому діалозі називаю її ім'я (реальне), - просто щезає і якийсь час сидить ціхо, як гівно у траві.
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11.08.2024 21:48 Ответить
Є така вірогідність)
Все ж таки я не бачу великого сенсу українцям битися на форумі Цензора за Трампа або проти нього. Брехливий войовничий популізм - небезпечна річ для демократій, але не ми вирішуємо хто буде президентом США, ми навіть в себе не змогли вирішити у 2019, особливо сумно за вибори до ВР...
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11.08.2024 22:23 Ответить
Так і є. Вступати в полеміку з фанклюбом Трумпа - не просто марна трата зусиль і часу, а й дурість. Не доста того, що той фанклюб апріорі неможливо в чомусь переконати, то ще й ведуться люди на їх провокації (до слова, вкрай примітивні). Єдине, що можна і треба з ними робити - провокувати на дурниці і за це банити аж до деактиву. За великим рахунком, більшість із них - реальна кацапня, меншість - корисні (для кацапів) ідіоти. А "трушних реднеків" серед них... аж жодного. Бо з якого дива справжнього реднека занесе на український форум?
От так вони і паляться...
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11.08.2024 22:38 Ответить
Щодо іншого персонажа.
Тут Ви мене дійсно розвеселили. Бо аж такі по пояс дерев'яні персонажі рідко трапляються навіть серед "подоляцьких плоскогубців".
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11.08.2024 21:51 Ответить
Вєдана, ти шолє? (с)
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11.08.2024 20:48 Ответить
не він один так вважає.
Напевне, ти прослідкував мою суперечку з євреєм , починаючи з . Повторюсь і тут: "державники євреї хочуть Трампа, тому що деми, окрім підтримки державності Ізраїлю (і респи також, тут США єдині), підтримують ще й державність Палестини (з чим не погоджуються респи)"
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11.08.2024 16:52 Ответить
А ти впевнений що вслід за відмовою Трампа від підтримки України він не відмовиться і від підтримки інших союзників? І для цього теж знайдеться якийсь"правдоподібний" привід Якщо з нами він буде махать прапором корумпованості України - то руйнуючи блок НАТО він знову "підніме прапор" "небажання європейських партнерів нести витрати на оборону" Хоча саме ця загроза змусила Європу переглянуть свої бюджети і почать готуваться до того що може статься ситуація коли вона може стать сам на сам з "дурнуватим ведмедем" Точно те саме може статься і з Ізраїлем - коли Донні з-за чергової політичної афери буде невигідно підтримать Ізраїль Людина що втрачала кілька разів величезні гроші і ставала банкротом - не викликає довіри Це людина яка не вміє прораховувать далеку перспективу А це - головне в державній політиці Те саме що "поставило підніжку" і Путіну
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11.08.2024 17:26 Ответить
ти задаєш риторичні запитання.
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11.08.2024 17:33 Ответить
Трампу "нє нужни нахлєбнікі із Єврасаюза".
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11.08.2024 17:51 Ответить
І я саме про це! Колись цим лозунгом "купили" "донбасітів Цим відірвали їх від України Тепер маємо "криваву м"ясорубку" А на Донбасі місцевих шахтарів скоро в музеях показуватимуть - як "дивину небачену" та "чудасію"
Тим самим Трамп спробує купить американських "реднеків" І через деякий час китайці оголосять Тихий океан "своїм" А араби зімнуть Ізраїль!
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11.08.2024 18:05 Ответить
Не вигідно.
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11.08.2024 23:44 Ответить
Та які ж ви зрадойоби тупі. Китай може оголошувати що завгодно, мріяти не заборонено. Ну оголосить, далі що. Китай не може похвалитися навіть однією успішною сухопутною війною. А тут війна на морі, проти країни що мак величезний досвід і могутні вмф. Ну і Британія звісно впишеться.

Це які такі араби, зминалка не виросла.
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11.08.2024 23:50 Ответить
Це ж треба - "зареєструваться" у 2016 році Покласти акаунт "під сраку" і тримать його там аж до 2024 - не "відсвічуючи" на форумі А потом "вискочить - як Пилип з конопель" з "геніальними" аналітичними висловлюваннями "Лєночка" - таких як ти, тут називають "консерва" Колись зарезервований твоїми кураторами акаунт, лежав до часу А потім його тобі дали і наказали "продзявкать" написане на папірці Що ти й зробила Бо якби ти тут дійсно бувала - то "зрадойобом" мене не називала - бо справжні форумчани мене надто гарно знають, щоб повірить у навішений тобою "ярлик"
"Как пагодка в Мацкве?"
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12.08.2024 07:12 Ответить
Порвався.
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12.08.2024 09:51 Ответить
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12.08.2024 09:52 Ответить
Трамп казав про "нахлебніки з євросоюза " тільки у сенсі недовнесків в НАТО % їх ВВП .Тут йому дорікати нічого .
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11.08.2024 18:16 Ответить
А що - коли ЄС розвернув свою політику та став "нарощувать військові м"язи" - риторика Трампа помінялася? Триндить практично те саме Це людина "без руля и без ветрил" Куди вітер дме - туди його й несе!
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11.08.2024 21:05 Ответить
Поправ, ваня, пляшку в дупі. Бо ще вискочить звідтам, впаде на підлогу, розлетиться дрібними фрагментами і попсує тобі ратиці... Як потім будеш ходило, коли ратиці будуть... шкломісткими?..
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12.08.2024 02:19 Ответить
Доні, чергова масштабна провокація?
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11.08.2024 16:37 Ответить
Ветеран вушних фронтів ніколи не визнає,що його опускає *****.
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11.08.2024 16:38 Ответить
Щось Трамп поки нічого не висрав про Курський наступ ЗСУ.
Це ж дуже страшна ескалація на шляху до Третьої світової війни, ти ж ядерною війною лякаєш світ, називаєш росію "воєнною машиною, яка перемогла Гітлера" (так, сама перемогла, падлюка ти руда! Саме "росія", якій зовсім не допомагала Україна й інші захоплені совєтами "рєспублікі", та й Захід зовсім не допомагав, то срср само побєділо).
Бідний Трамп ще не вирішив, як краще для передвиборчої кампанії - продовжувати залякувати всіх міццю кацапів, чи просто запхати язик в дупу і почекати, чим все закінчиться.
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11.08.2024 16:42 Ответить
Ще методички не підвезли.
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11.08.2024 16:46 Ответить
не тільки Гітлера. там він ще сказав, що і Наполеона теж русня перемогла. ))) цікаво, хто йому про "перемогу" русні над Наполеоном шепнув? )
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12.08.2024 00:32 Ответить
Немає зараз захисту - якшо по Пентагону хакери гуляли
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11.08.2024 16:43 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/15827 Ірина Геращенко з Євросолідарності/партії/фракції зараз в США , симпатизує Харріс (втім, як і всі її однопартійці; це парадоксально, бо українська партія Європейська Солідарність разом з республіканською партією США входять до Міжнародного демократичного союзу; але Трамп особисто що називається, ****** стосовно незалежності України і пітримки нас в поточній війні з касапами) та звітує про окремі моменти передвиборчої боротьби. Зокрема, Ірина пише в телеграмі:
"Гарріс переважає Трампа в його ж грі.
З моменту його першої президентської кампанії Трамп вигравав завдяки тому, що завдяки своїй ексцентричності був основною політичною новиною в країні.
Але саме драматичне піднесення Гарріс до вершини демократичного списку незадовго до Демократичної національної конвенції домінувало в заголовках і на хвилях новин останніми тижнями, і вона зробила це без великого медійного інтерв'ю.
Перебити колишнього президента, який нещодавно пережив замах на вбивство, не є легкою задачею.
Кампанія Гарріс отримала додатковий імпульс від вибору Волца кандидатом у віце-президенти. Політичні аналітики, які раніше вважали ключові штати, що коливаються - такі як Аризона, Невада і Джорджія - республіканськими, тепер оголосили їх невизначеними.
Фольклорний стиль Волца резонує з виборцями. Вони сказали, що їм подобається губернатор Міннесоти, бо він «прямолінійний, здається нормальним хлопцем, щирою та сімейною людиною».
«І якщо є одна річ, в якій ми потребуємо в цій країні, то це нормальні люди», - зазначають американці".
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11.08.2024 16:43 Ответить
Бу-га-га
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11.08.2024 17:04 Ответить
Як би там не було, але удачі Трампу на президентських.
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11.08.2024 17:05 Ответить
Буде в тюрмі президентом книжкового клубу
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11.08.2024 17:15 Ответить
Україна це вже пережила в середині десятих. Тоді Вона (бабушка української корупції) була переконана у власному мессіанстві і напропалу шушукалась і водила хороводи із самим х... Правда, тричі хотіла застрибнути на Банкову.
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11.08.2024 17:08 Ответить

От як зараз Іван вискочить... От як Вас за вухо відтягає...
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11.08.2024 20:44 Ответить
https://t.me/berezoview/30625 Передвиборний штаб кандидата Дональда Трампа випустив негативну рекламу проти кандидатки Камали Гарріс .
У ролику містяться такі (фейкові) звинувачення на адресу демократки:
🔰«Новий зелений курс» - спрямований на боротьбу зі зміною клімату та економічною нерівністю.
🔰«Соціалістична система охорони здоровʼя»
🔰Зменшення споживання мʼяса
🔰Медична система для нелегальних мігрантів
🔰Конфіскація зброї
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11.08.2024 17:20 Ответить
ЦЕ НЕ ФЕЙК
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11.08.2024 17:52 Ответить
як? Наприклад: Конфіскація законної легальної зброї в США в принципі не можлива - там священе право приватної власності! Нє, ну, реднеки, може, і повірять...
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11.08.2024 19:56 Ответить
Палишся, лапоть. Краще щезни по-тихому, матимеш шанс уникнути деактиву.
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11.08.2024 20:42 Ответить
Кто то в ето поверит? Опять рыжий обмудок хочет пропиариться. Иран ето друзья ***** а значит друзья Трампа.
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11.08.2024 17:28 Ответить
Новый образ Трампа?

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados Сер 11, 2024



Пока ещё очень осторожно, но все же можно сделать некоторые выводы о том, какой теперь будет главная линия избирательные кампании Дональд Трампа, в связи новыми обстоятельствами. Очевидно, что все домашние заготовки, которые долго и упорно разрабатывались для борьбы с Джо Байденом, абсолютно не подходят для предвыборных состязаний с Камалой Харрис. В первую очередь, речь идёт о теме возраста и когнитивных способностей. Вместо острия атаки, эта тема теперь стала опасной для самого Трампа. Ведь он всего на четыре года младше Байдена, а дичь, которую он несёт, вызывает не меньше вопросов по поводу уже его собственных когнитивных способностей. Поэтому полная смена курса была неизбежной. Другое дело, что сложно было себе представить каким будет новый стержень его предвыборной стратегии.

Но вот похоже на то, что его предвыборные штаб таки поймал свою игру. После очень подозрительного покушения, в результате которого Донни показал чудеса регенерации своего уха, кому-то в голову пришла простая и элегантная идея, а именно, пойти по пути упрощения кампании, и вместо нападок на какие-то конкретные недостатки оппонента, сосредоточиться на другом. Ведь всегда для туповатых масс подавали одно и то же блюдо, которое выглядело так: борец за всё хорошее против всего плохого. Этот инцидент со стрельбой в ухо стал отправной точкой для нового сценического образа Трампа. По законам жанра, он должен бы явиться перед публикой в костюме Бэтмена или Спайдермена, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что он борется со злом.

Но понятно, что облачить почти восьмидесятилетнего пердуна в облегающей костюм это - не лучшая идея, поскольку вместо героического образа получится нечто совсем другое. Однако отсутствие таких атрибутов можно компенсировать демонстрацией происков глобального зла в отношении белого, пушистого и такого уязвимого, в своей доброте, Трампа. То самое «покушение» отлично вписывается в эту схему, но понятно, что образ нужно поддерживать какими-то новыми инцидентами такого плана. Запилить покушение "на бис", вроде бы не комильфо, но шоу "маст гоу он" и потому мы ещё увидим представления в каком-то таком ключе.

Прямо сейчас разворачивается душераздирающая история со взломом каких-то баз данных предвыборного штаба Трампа. Видимо, с фантазией там как-то не сложилось и потому сейчас проигрывают сюжет 2016 г. со взломом таких же серверов предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Так, издание Politico сообщило о том, что некий аноним прислал на редакционную почту часть внутренних документов предвыборной кампании Трампа. Сегодня пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чунг в заявлении для The Hill, по этому поводу, сказал буквально следующее:

«Эти документы были незаконно получены из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, предназначенных для вмешательства в выборы 2024 года и сеяния хаоса на протяжении всего нашего демократического процесса».

Кроме того, Чунг сказал, что в отчете Microsoft было обнаружено, что иранские хакеры взломали почту "высокопоставленного чиновника" в ходе президентской кампании в июне 2024 года. А ещё он отметил, что взлом почты и покушение, в котором Трамп винит Иран, состоялись практически в одно и то же время. В этой схеме непонятно только одно. Если это действительно было покушение с целью убийства Трампа, где наверное предполагалось, что после той стрельбы Трамп будет мёртв, то зачем нужно было взламывать почту, относящуюся к его предвыборной кампании? По логике, здесь должен действовать принцип: "погиб Максим, ну и хрен с ним". То есть, блюдо здесь оказалось слегка пересоленным.

В общем, теперь уже понятно, что ему лепят образ борца с мировым злом, которое его постоянно атакует с самых разных направлений. А он, красив, могуч и смел, с вызовом смотрит на это зло и потрясает своим сокрушительным кулаком. Как сюжет комикса, это может быть убедительно, а вот насколько этого будет достаточно для предвыборной кампании - увидим. В любом случае, Донни решил действовать примитивно, поскольку рассчитывает на поддержку избирателя, который неровно дышит в сторону комиксов.
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11.08.2024 17:52 Ответить
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11.08.2024 22:53 Ответить
якщо, це не своя думка, а чужа думка
то можна просто надати посилання замість copy-paste

чи так тепер всі повинні робити?
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12.08.2024 23:19 Ответить
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12.08.2024 23:22 Ответить
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11.08.2024 17:56 Ответить
Фашист Жирік, - "Падонкі, адназначна..." От так от, - почитаєш новини, - кругом суцільні "падонкі..."

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11.08.2024 18:19 Ответить
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11.08.2024 18:02 Ответить
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11.08.2024 18:11 Ответить
ціну собі набивають.
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11.08.2024 18:10 Ответить
Уряд Ірану не мав і не має жодних намірів або мотивів втручатися в президентські вибори Сполучених Штатів", рівно так само як, немав і немає жодних намірів,або мотивів допомагати рашистському вбивці чинити геноцид українського народу. - заявили місіонерні іранські брехливі пси виданню Associated Press.
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11.08.2024 19:17 Ответить
Я думаю то не иран а рашка. Рашка ой как ссыт Трампа, делают все что бы выиграли дерьмократы. Вон даже сколько ботов или просто дегенератов на этой ветке.
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11.08.2024 20:07 Ответить
интересно
что обзывают и рисуют карикатуры только на Трампа

на другого кандидата, карикатур и не приличных слов даже от несогласных нет

ладно обзывать, каждый сможет
но карикатуру ведь надо потратить усилия и сделать

т.е. должны быть очень идейные, и со способностью делать карикатуры, и потом их постить
или за это платят, что более вероятно
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12.08.2024 23:24 Ответить
Танунах! Винуваті іранці - то понти для реднеків. Бо ж усім добре відомо, що в усьому винні рептілоїди!
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11.08.2024 20:39 Ответить
 
 