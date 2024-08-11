Избирательный штаб Трампа сообщил о хакерской атаке, обвиняет в этом Иран
Избирательный штаб экс-президента США и кандидата на этот пост Дональда Трампа заявил о хакерской атаке на его систему внутренней коммуникации. Там предполагают, что к краже и утечке конфиденциальных внутренних документов причастны иранцы.
Об этом пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
Представитель кампании Трампа Стивен Ченг обвинил во взломе "иностранные источники, враждебные Соединенным Штатам". В то же время штаб Трампа не предоставил конкретных доказательств причастности Ирана к хакерской атаке.
Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что "чрезвычайно серьезно" воспринимает любое сообщение о неправомерном иностранном вмешательстве и осуждает любое правительство или организацию, которые пытаются подорвать доверие к демократическим институтам США, но отметил, что передает этот вопрос Министерству юстиции.
В свою очередь миссия Ирана в ООН отрицает причастность Тегерана к харкерской атаке.
"Мы не имеем доверия к таким сообщениям. Правительство Ирана не имело и не имеет никаких намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов", - заявили в миссии изданию Associated Press.
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(підстолом!).
Мені також не потрібен батальйон підписників. Та й рота непотрібна . Мені цікаво підписатися на розумну людину з гарним почуттям гумору. А підпишетесь Ви на мене чи ні - не дуже й важливо. Бо коли про щось Вас запитаю, Ви напишете, як будете мати таку можливість.
дар
Пристаркуватий зеледент, американська версія.
З пані трохи сперечався вчора , потім прийшов там: , але ненадовго. Мабуть пішов методичку переписувати...
Трумп - хронічний брехун і шахрай!
Але є й щє гірше - він прихільник диктатури!! Він не приховує що хоче абсолютну владу!! І також на нього є компромати у гебнявих, та купа справ про шахрайство, про банкрутство, про інвестиції, про держпереворот ( штурм Капітолію), про секретні документи ...
Очевидна відповідь - ні. Я навіть якусь альтернативу не можу їм запропонувати, бо президентом (гіпотетичним) України не бажав би бачити ні Трампа, ні Байдена...
Тож особисто я не сильно переймаюся - буду змушений прийняти будь який вибір виборців США.
А нам - своє робить...
Інтуїція мені підказує, що так буде й цього разу...
От один з прикладів того як людина вимагала від інших вважати квадратне круглим:
...Я зауважив цікаву штуку: коли у прямому діалозі називаю її ім'я (реальне), - просто щезає і якийсь час сидить ціхо, як гівно у траві.
Все ж таки я не бачу великого сенсу українцям битися на форумі Цензора за Трампа або проти нього. Брехливий войовничий популізм - небезпечна річ для демократій, але не ми вирішуємо хто буде президентом США, ми навіть в себе не змогли вирішити у 2019, особливо сумно за вибори до ВР...
От так вони і паляться...
Тут Ви мене дійсно розвеселили. Бо аж такі по пояс дерев'яні персонажі рідко трапляються навіть серед "подоляцьких плоскогубців".
Напевне, ти прослідкував мою суперечку з євреєм , починаючи з . Повторюсь і тут: "державники євреї хочуть Трампа, тому що деми, окрім підтримки державності Ізраїлю (і респи також, тут США єдині), підтримують ще й державність Палестини (з чим не погоджуються респи)"
Тим самим Трамп спробує купить американських "реднеків" І через деякий час китайці оголосять Тихий океан "своїм" А араби зімнуть Ізраїль!
Це які такі араби, зминалка не виросла.
"Как пагодка в Мацкве?"
Це ж дуже страшна ескалація на шляху до Третьої світової війни, ти ж ядерною війною лякаєш світ, називаєш росію "воєнною машиною, яка перемогла Гітлера" (так, сама перемогла, падлюка ти руда! Саме "росія", якій зовсім не допомагала Україна й інші захоплені совєтами "рєспублікі", та й Захід зовсім не допомагав, то срср само побєділо).
Бідний Трамп ще не вирішив, як краще для передвиборчої кампанії - продовжувати залякувати всіх міццю кацапів, чи просто запхати язик в дупу і почекати, чим все закінчиться.
"Гарріс переважає Трампа в його ж грі.
З моменту його першої президентської кампанії Трамп вигравав завдяки тому, що завдяки своїй ексцентричності був основною політичною новиною в країні.
Але саме драматичне піднесення Гарріс до вершини демократичного списку незадовго до Демократичної національної конвенції домінувало в заголовках і на хвилях новин останніми тижнями, і вона зробила це без великого медійного інтерв'ю.
Перебити колишнього президента, який нещодавно пережив замах на вбивство, не є легкою задачею.
Кампанія Гарріс отримала додатковий імпульс від вибору Волца кандидатом у віце-президенти. Політичні аналітики, які раніше вважали ключові штати, що коливаються - такі як Аризона, Невада і Джорджія - республіканськими, тепер оголосили їх невизначеними.
Фольклорний стиль Волца резонує з виборцями. Вони сказали, що їм подобається губернатор Міннесоти, бо він «прямолінійний, здається нормальним хлопцем, щирою та сімейною людиною».
«І якщо є одна річ, в якій ми потребуємо в цій країні, то це нормальні люди», - зазначають американці".
От як зараз Іван вискочить... От як Вас за вухо відтягає...
У ролику містяться такі (фейкові) звинувачення на адресу демократки:
🔰«Новий зелений курс» - спрямований на боротьбу зі зміною клімату та економічною нерівністю.
🔰«Соціалістична система охорони здоровʼя»
🔰Зменшення споживання мʼяса
🔰Медична система для нелегальних мігрантів
🔰Конфіскація зброї
Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados Сер 11, 2024
Пока ещё очень осторожно, но все же можно сделать некоторые выводы о том, какой теперь будет главная линия избирательные кампании Дональд Трампа, в связи новыми обстоятельствами. Очевидно, что все домашние заготовки, которые долго и упорно разрабатывались для борьбы с Джо Байденом, абсолютно не подходят для предвыборных состязаний с Камалой Харрис. В первую очередь, речь идёт о теме возраста и когнитивных способностей. Вместо острия атаки, эта тема теперь стала опасной для самого Трампа. Ведь он всего на четыре года младше Байдена, а дичь, которую он несёт, вызывает не меньше вопросов по поводу уже его собственных когнитивных способностей. Поэтому полная смена курса была неизбежной. Другое дело, что сложно было себе представить каким будет новый стержень его предвыборной стратегии.
Но вот похоже на то, что его предвыборные штаб таки поймал свою игру. После очень подозрительного покушения, в результате которого Донни показал чудеса регенерации своего уха, кому-то в голову пришла простая и элегантная идея, а именно, пойти по пути упрощения кампании, и вместо нападок на какие-то конкретные недостатки оппонента, сосредоточиться на другом. Ведь всегда для туповатых масс подавали одно и то же блюдо, которое выглядело так: борец за всё хорошее против всего плохого. Этот инцидент со стрельбой в ухо стал отправной точкой для нового сценического образа Трампа. По законам жанра, он должен бы явиться перед публикой в костюме Бэтмена или Спайдермена, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что он борется со злом.
Но понятно, что облачить почти восьмидесятилетнего пердуна в облегающей костюм это - не лучшая идея, поскольку вместо героического образа получится нечто совсем другое. Однако отсутствие таких атрибутов можно компенсировать демонстрацией происков глобального зла в отношении белого, пушистого и такого уязвимого, в своей доброте, Трампа. То самое «покушение» отлично вписывается в эту схему, но понятно, что образ нужно поддерживать какими-то новыми инцидентами такого плана. Запилить покушение "на бис", вроде бы не комильфо, но шоу "маст гоу он" и потому мы ещё увидим представления в каком-то таком ключе.
Прямо сейчас разворачивается душераздирающая история со взломом каких-то баз данных предвыборного штаба Трампа. Видимо, с фантазией там как-то не сложилось и потому сейчас проигрывают сюжет 2016 г. со взломом таких же серверов предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Так, издание Politico сообщило о том, что некий аноним прислал на редакционную почту часть внутренних документов предвыборной кампании Трампа. Сегодня пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чунг в заявлении для The Hill, по этому поводу, сказал буквально следующее:
«Эти документы были незаконно получены из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, предназначенных для вмешательства в выборы 2024 года и сеяния хаоса на протяжении всего нашего демократического процесса».
Кроме того, Чунг сказал, что в отчете Microsoft было обнаружено, что иранские хакеры взломали почту "высокопоставленного чиновника" в ходе президентской кампании в июне 2024 года. А ещё он отметил, что взлом почты и покушение, в котором Трамп винит Иран, состоялись практически в одно и то же время. В этой схеме непонятно только одно. Если это действительно было покушение с целью убийства Трампа, где наверное предполагалось, что после той стрельбы Трамп будет мёртв, то зачем нужно было взламывать почту, относящуюся к его предвыборной кампании? По логике, здесь должен действовать принцип: "погиб Максим, ну и хрен с ним". То есть, блюдо здесь оказалось слегка пересоленным.
В общем, теперь уже понятно, что ему лепят образ борца с мировым злом, которое его постоянно атакует с самых разных направлений. А он, красив, могуч и смел, с вызовом смотрит на это зло и потрясает своим сокрушительным кулаком. Как сюжет комикса, это может быть убедительно, а вот насколько этого будет достаточно для предвыборной кампании - увидим. В любом случае, Донни решил действовать примитивно, поскольку рассчитывает на поддержку избирателя, который неровно дышит в сторону комиксов.
то можна просто надати посилання замість copy-paste
чи так тепер всі повинні робити?
что обзывают и рисуют карикатуры только на Трампа
на другого кандидата, карикатур и не приличных слов даже от несогласных нет
ладно обзывать, каждый сможет
но карикатуру ведь надо потратить усилия и сделать
т.е. должны быть очень идейные, и со способностью делать карикатуры, и потом их постить
или за это платят, что более вероятно