Избирательный штаб Трампа сообщил о хакерской атаке, обвиняет в этом Иран

Избирательный штаб экс-президента США и кандидата на этот пост Дональда Трампа заявил о хакерской атаке на его систему внутренней коммуникации. Там предполагают, что к краже и утечке конфиденциальных внутренних документов причастны иранцы.

Об этом пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель кампании Трампа Стивен Ченг обвинил во взломе "иностранные источники, враждебные Соединенным Штатам". В то же время штаб Трампа не предоставил конкретных доказательств причастности Ирана к хакерской атаке.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что "чрезвычайно серьезно" воспринимает любое сообщение о неправомерном иностранном вмешательстве и осуждает любое правительство или организацию, которые пытаются подорвать доверие к демократическим институтам США, но отметил, что передает этот вопрос Министерству юстиции.

В свою очередь миссия Ирана в ООН отрицает причастность Тегерана к харкерской атаке.

"Мы не имеем доверия к таким сообщениям. Правительство Ирана не имело и не имеет никаких намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы Соединенных Штатов", - заявили в миссии изданию Associated Press.

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