Могла влиять на безопасность гражданского судоходства, - Плетенчук об атакованной вышке оккупантов в Черном море

10 августа украинские военные атаковали одну из газовых вышек оккупантов в Черном море. На этой платформе захватчики размещали оборудование, которое серьезно могло влиять на безопасность гражданского судоходства, в том числе и на украинский зерновой коридор.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Плетенчука, вышку, по которой ударили ВСУ, захватчики не использовали для газодобывающей промышленности. Они устанавливали на ней разнообразное оборудование, в том числе для GPS-спуфинга.

"Это фактически умышленное действие, когда средствами радиоэлектронной борьбы подают ложные сигналы GPS, чтобы мешать системам, которые на них ориентируются. Например, судам", - пояснил представитель ВМС.

Плетенчук отметил, что установленное россиянами оборудование на вышке, в частности могло влиять на работу украинского зернового коридора. Также оборудование GPS-спуфинга могло влиять на безопасность гражданского судоходства.

"Некоторые системы вообще автоматизировано работают по этим координатам (со спуфингом. - Ред.). И поэтому соответственно допустить этого было нельзя", - рассказал представитель ВМС.

Читайте также: Россияне изменили тактику в море: Используют только подлодки, - ВМС

По словам Плетенчука, за полсуток до поражения россияне перебросили на вышку личный состав с соответствующим оборудованием. В то же время он отметил, что на платформе не было гражданского персонала. Персонал был исключительно военный.

Представитель ВМС добавил, что пока точное количество ликвидированных захватчиков еще неизвестно - нужна доразведка и уточнение информации.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы в Черном море нанесли точные удары по буровым газодобывающим платформам, расположенным у побережья оккупированного Крыма.

Смотрите также: Наши бойцы уничтожили САУ "Гиацинт-С", грузовик и блиндажи с оккупантами. ВИДЕО