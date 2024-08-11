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Могла влиять на безопасность гражданского судоходства, - Плетенчук об атакованной вышке оккупантов в Черном море

Впливала на безпеку цивільного судноплавства, - Плетенчук про атаковану платформу окупантів у Чорному морі

10 августа украинские военные атаковали одну из газовых вышек оккупантов в Черном море. На этой платформе захватчики размещали оборудование, которое серьезно могло влиять на безопасность гражданского судоходства, в том числе и на украинский зерновой коридор.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Плетенчука, вышку, по которой ударили ВСУ, захватчики не использовали для газодобывающей промышленности. Они устанавливали на ней разнообразное оборудование, в том числе для GPS-спуфинга.

"Это фактически умышленное действие, когда средствами радиоэлектронной борьбы подают ложные сигналы GPS, чтобы мешать системам, которые на них ориентируются. Например, судам", - пояснил представитель ВМС.

Плетенчук отметил, что установленное россиянами оборудование на вышке, в частности могло влиять на работу украинского зернового коридора. Также оборудование GPS-спуфинга могло влиять на безопасность гражданского судоходства.

"Некоторые системы вообще автоматизировано работают по этим координатам (со спуфингом. - Ред.). И поэтому соответственно допустить этого было нельзя", - рассказал представитель ВМС.

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По словам Плетенчука, за полсуток до поражения россияне перебросили на вышку личный состав с соответствующим оборудованием. В то же время он отметил, что на платформе не было гражданского персонала. Персонал был исключительно военный.

Представитель ВМС добавил, что пока точное количество ликвидированных захватчиков еще неизвестно - нужна доразведка и уточнение информации.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы в Черном море нанесли точные удары по буровым газодобывающим платформам, расположенным у побережья оккупированного Крыма.

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Автор: 

ВМС (1462) Черное море (1475) уничтожение (6842) Плетенчук Дмитрий (162)


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Топ комментарии
+7
Что случилось с платформой?
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11.08.2024 17:57
+5
Ты шо, оправдываешься?
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11.08.2024 17:53
+5
Вишку жалко..!!))
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11.08.2024 18:07
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Ты шо, оправдываешься?
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11.08.2024 17:53 Ответить
Что случилось с платформой?
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11.08.2024 17:57 Ответить
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11.08.2024 18:05 Ответить
Вишку жалко..!!))
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11.08.2024 18:07 Ответить
"Птічьку жалко..." )))
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11.08.2024 18:58 Ответить
Ото так,то могло,а тепер немогло!!))
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11.08.2024 18:05 Ответить
Також на газову тему:

@ "Взяття ЗСУ газорозподільної станції в Суджі створює великі проблеми для Газпрому, тому що він більше не в змозі враховувати обсяг газу, який він перекачує у бік Угорщини, Словаччини та Австрії. І відповідно неможливо точно визначити скільки Газпром має отримати коштів в оплату."
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11.08.2024 18:18 Ответить
Так і запишемо - нуль кубів з моменту втечі персоналу... Треба просто відключити або зламати обчислювачі газу, а газ всеодно буде йти
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11.08.2024 18:35 Ответить
Така ж станція стоїть в Словаччині(на вході) так що порахують,а от різницю ніяк то... добре.
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11.08.2024 18:38 Ответить
хай Угорщина, Словаччина та Австрія сплачують на свій розсуд ))
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11.08.2024 18:30 Ответить
нєт у вас мєтодов, протів юрія бойко! гражданін начальнічьок!
це ж, саме, одна з тих вишок?
до речі: ніхто не сидить! ніхто не покараний! мєнти прокурори служать! бойко в раді.
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11.08.2024 19:07 Ответить
"Ви би снялі піджачьок, гражданін начальничьок!"

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11.08.2024 20:19 Ответить
 
 