Могла влиять на безопасность гражданского судоходства, - Плетенчук об атакованной вышке оккупантов в Черном море
10 августа украинские военные атаковали одну из газовых вышек оккупантов в Черном море. На этой платформе захватчики размещали оборудование, которое серьезно могло влиять на безопасность гражданского судоходства, в том числе и на украинский зерновой коридор.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, пишет Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Плетенчука, вышку, по которой ударили ВСУ, захватчики не использовали для газодобывающей промышленности. Они устанавливали на ней разнообразное оборудование, в том числе для GPS-спуфинга.
"Это фактически умышленное действие, когда средствами радиоэлектронной борьбы подают ложные сигналы GPS, чтобы мешать системам, которые на них ориентируются. Например, судам", - пояснил представитель ВМС.
Плетенчук отметил, что установленное россиянами оборудование на вышке, в частности могло влиять на работу украинского зернового коридора. Также оборудование GPS-спуфинга могло влиять на безопасность гражданского судоходства.
"Некоторые системы вообще автоматизировано работают по этим координатам (со спуфингом. - Ред.). И поэтому соответственно допустить этого было нельзя", - рассказал представитель ВМС.
По словам Плетенчука, за полсуток до поражения россияне перебросили на вышку личный состав с соответствующим оборудованием. В то же время он отметил, что на платформе не было гражданского персонала. Персонал был исключительно военный.
Представитель ВМС добавил, что пока точное количество ликвидированных захватчиков еще неизвестно - нужна доразведка и уточнение информации.
Ранее сообщалось, что Военно-морские силы в Черном море нанесли точные удары по буровым газодобывающим платформам, расположенным у побережья оккупированного Крыма.
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@ "Взяття ЗСУ газорозподільної станції в Суджі створює великі проблеми для Газпрому, тому що він більше не в змозі враховувати обсяг газу, який він перекачує у бік Угорщини, Словаччини та Австрії. І відповідно неможливо точно визначити скільки Газпром має отримати коштів в оплату."
це ж, саме, одна з тих вишок?
до речі: ніхто не сидить! ніхто не покараний! мєнти прокурори служать! бойко в раді.