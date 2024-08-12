Россия выдает старые видео за "успешные удары" по ВСУ в Курской области, - СМИ
Российские СМИ распространяют видеоролики, которые оборонное ведомство страны-агрессора выдает за "успешные удары" по украинским силам в Курской области РФ. Однако на самом деле эти видео были сняты давно и в других местах.
Об этом сообщают расследователи издания The Insider, информирует Цензор.НЕТ.
В качестве примера издание приводит видео, опубликованное 10 августа российским государственным информационным агентством "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России. На кадрах российские вертолеты якобы наносят удары по "живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".
Однако, как выяснили расследователи The Insider, на самом деле это видео было снято в Кременной и в Часовом Яру.
Слева - свежий кадр из ролика Минобороны об ударе по ВСУ "в приграничном районе Курской области". Справа - скриншот карты в районе Кременной, Луганская область. The Insider
Слева - свежий кадр из ролика Минобороны об ударе по ВСУ "в приграничном районе Курской области". Справа - карта объекта в Часовом Яру, Донецкая область. The Insider
Кроме этого, 9 августа российское Минобороны опубликовало ролик о якобы новых ударах российской армии в Сумской области. Журналисты The Insider выяснили, что это видео тоже было снято гораздо раньше. 14 июля этого года этот ролик публиковало российское государственное пропагандистское агентство ТАСС.
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Насправді ж, про саму операцію я поки щось говорити не готовий. З двох причин. Перше - старий принцип: "Не нашкодь!" А друге - занадто багато невідомих, починаючи із сакраментального питання: «Хто?» Ні, ми знаємо, що доки все на піднесенні й викликає захоплення, героєм малюватимуть оте наше Зе. А коли щось піде не так? Тоді звично винуватцями призначать військових. Тому про саму операцію, її розробників та чисто воєнну складову - про це поки краще б не базікати. А от оцінювати корисні й позитивні перспективи та на противагу їм тривоги - це те, що точно не завадить... Тож краще наперед урівноважити свої очікування й добре усвідомлювати не лише оптимістичні, але й більш песимістичні варіанти. … Т. Чорновіл