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Новости Война
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Россия выдает старые видео за "успешные удары" по ВСУ в Курской области, - СМИ

Росія видає старі відео за «успішні удари» по ЗСУ у Курській області, - ЗМІ

Российские СМИ распространяют видеоролики, которые оборонное ведомство страны-агрессора выдает за "успешные удары" по украинским силам в Курской области РФ. Однако на самом деле эти видео были сняты давно и в других местах.

Об этом сообщают расследователи издания The Insider, информирует Цензор.НЕТ.

В качестве примера издание приводит видео, опубликованное 10 августа российским государственным информационным агентством "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России. На кадрах российские вертолеты якобы наносят удары по "живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".

Однако, как выяснили расследователи The Insider, на самом деле это видео было снято в Кременной и в Часовом Яру.

Росія видає старі відео за

Слева - свежий кадр из ролика Минобороны об ударе по ВСУ "в приграничном районе Курской области". Справа - скриншот карты в районе Кременной, Луганская область. The Insider

Росія видає старі відео за

Слева - свежий кадр из ролика Минобороны об ударе по ВСУ "в приграничном районе Курской области". Справа - карта объекта в Часовом Яру, Донецкая область. The Insider

Кроме этого, 9 августа российское Минобороны опубликовало ролик о якобы новых ударах российской армии в Сумской области. Журналисты The Insider выяснили, что это видео тоже было снято гораздо раньше. 14 июля этого года этот ролик публиковало российское государственное пропагандистское агентство ТАСС.

Росія видає старі відео за

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ направила подкрепление в Курскую область, но это не помогло вернуть утраченные районы, - FT

Автор: 

россия (95388) Минобороны рф (924) Курск (1082)


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Топ комментарии
+14
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11.08.2024 23:40
+10
брехливі кацапські під@ри! Скоро ЗСУ нададуть риа новастям відео успішних ударів!
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11.08.2024 23:01
+10
Та що б вже вони не брехали, нам вже насрать. Хлопці роблять свою справу і доволі справно.
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11.08.2024 23:09
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брехливі кацапські під@ри! Скоро ЗСУ нададуть риа новастям відео успішних ударів!
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11.08.2024 23:01 Ответить
там взагалі топовим зблогерам заборонили курську тему згадувати у сводках.
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11.08.2024 23:03 Ответить
а спалену колону з жареними кацапськими сточнікамі ріа новасті теж показали своїм зомбокацапам?
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11.08.2024 23:04 Ответить
Та що б вже вони не брехали, нам вже насрать. Хлопці роблять свою справу і доволі справно.
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11.08.2024 23:09 Ответить
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11.08.2024 23:40 Ответить
Кацапи лишаються собою - навіть "зліпити горбатого" не вміють. Рукодупість - то одна з найважливіших зкріп. А без зкріп і кацапів не було б...
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11.08.2024 23:47 Ответить
Уже кілька днів триває дуже амбітна воєнна операція ЗСУ в Курській Інородній Республіці. Хочеться вірити, що ось саме зараз - це те, що все остаточно переломить і започаткує шлях до перемоги. .. А з іншого боку слухати й читати радісні верески всіляких політруків-світанів про «Через Курськ шлях на москву», черговий «докорінний перелом», «до АЕС рукою подати, до Курська 10 кілометрів, захоплюємо мега-важливі об'єкти» - від такого просто нудить. Ворожі пропагандисти не принесуть стільки шкоди, як отакі свої ідіоти, лакузи або провокатори...
Насправді ж, про саму операцію я поки щось говорити не готовий. З двох причин. Перше - старий принцип: "Не нашкодь!" А друге - занадто багато невідомих, починаючи із сакраментального питання: «Хто?» Ні, ми знаємо, що доки все на піднесенні й викликає захоплення, героєм малюватимуть оте наше Зе. А коли щось піде не так? Тоді звично винуватцями призначать військових. Тому про саму операцію, її розробників та чисто воєнну складову - про це поки краще б не базікати. А от оцінювати корисні й позитивні перспективи та на противагу їм тривоги - це те, що точно не завадить... Тож краще наперед урівноважити свої очікування й добре усвідомлювати не лише оптимістичні, але й більш песимістичні варіанти. … Т. Чорновіл
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12.08.2024 00:07 Ответить
Пан Чорновіл правий . Потрібна тиша , молитися за наших хлопців , бо дуже ризикована військова операція .
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12.08.2024 08:58 Ответить
Разве в первый раз? Имея "все для счастья" Балаганов на копейках спалился
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12.08.2024 00:20 Ответить
 
 