Россия выдает старые видео за "успешные удары" по ВСУ в Курской области, - СМИ

Российские СМИ распространяют видеоролики, которые оборонное ведомство страны-агрессора выдает за "успешные удары" по украинским силам в Курской области РФ. Однако на самом деле эти видео были сняты давно и в других местах.

Об этом сообщают расследователи издания The Insider, информирует Цензор.НЕТ.

В качестве примера издание приводит видео, опубликованное 10 августа российским государственным информационным агентством "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России. На кадрах российские вертолеты якобы наносят удары по "живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".

Однако, как выяснили расследователи The Insider, на самом деле это видео было снято в Кременной и в Часовом Яру.

Слева - свежий кадр из ролика Минобороны об ударе по ВСУ "в приграничном районе Курской области". Справа - скриншот карты в районе Кременной, Луганская область. The Insider

Слева - свежий кадр из ролика Минобороны об ударе по ВСУ "в приграничном районе Курской области". Справа - карта объекта в Часовом Яру, Донецкая область. The Insider

Кроме этого, 9 августа российское Минобороны опубликовало ролик о якобы новых ударах российской армии в Сумской области. Журналисты The Insider выяснили, что это видео тоже было снято гораздо раньше. 14 июля этого года этот ролик публиковало российское государственное пропагандистское агентство ТАСС.

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