С начала лета из районов Курской области по Сумщине были нанесены почти две тысячи ударов, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что россияне почти две тысячи раз били по Сумщине из районов Курской области с начала лета.
Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Президент напомнил, что прошлой ночью наши воины сбили более 50 "шахедов". Кроме того россияне запустили 4 баллистические ракеты из Воронежской области.
"Мы фиксируем все места, из которых российская армия наносит удары - также Белгородская область, Курская, другие районы. Только с начала этого лета и только из районов Курской области по нашей Сумщине было нанесено почти 2 тысячи ударов: артиллерия, минометы, дроны. Мы фиксируем и каждый ракетный удар. И каждый из таких ударов заслуживает справедливого ответа", - сказал глава государства.
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звірушка необучяєма...
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Відстань між Воронежем та Суджею становить приблизно триста тридцять один кілометр, проїхати його автомобілем можна за п'ять годин дев'ятнадцять хвилин.