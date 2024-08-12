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С начала лета из районов Курской области по Сумщине были нанесены почти две тысячи ударов, - Зеленский

Звернення Володимира Зеленського 11 серпня

Владимир Зеленский заявил, что россияне почти две тысячи раз били по Сумщине из районов Курской области с начала лета.

Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что прошлой ночью наши воины сбили более 50 "шахедов". Кроме того россияне запустили 4 баллистические ракеты из Воронежской области.

"Мы фиксируем все места, из которых российская армия наносит удары - также Белгородская область, Курская, другие районы. Только с начала этого лета и только из районов Курской области по нашей Сумщине было нанесено почти 2 тысячи ударов: артиллерия, минометы, дроны. Мы фиксируем и каждый ракетный удар. И каждый из таких ударов заслуживает справедливого ответа", - сказал глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) обстрел (26951) Сумская область (3013) Курск (1082)


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козел з поправкою вліз
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12.08.2024 02:13 Ответить
дає йому щє 25 років - воно все одно нічому не навчиться.
звірушка необучяєма...
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12.08.2024 02:16 Ответить
Суща правда, кацапи виїзджали на самохідках як на учбові артстрільби. В день входу ЗСУ дивізіон сау 122 попався в капкан. Прямо на марші, встигли тільки розвернутись. Зараз вчухло.
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12.08.2024 02:27 Ответить
а можна цю новину щє десь через пів години?
стане новішою і незламно потужнішою!
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12.08.2024 02:59 Ответить
Куряни - що вони курять ?
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12.08.2024 05:55 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/NBbhK_s1Geo буданов збирається пити каву у воронежі
Відстань між Воронежем та Суджею становить приблизно триста тридцять один кілометр, проїхати його автомобілем можна за п'ять годин дев'ятнадцять хвилин.
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12.08.2024 06:23 Ответить
там от суджи до будановки всего 130 км....нахер ему тот воронеж)
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12.08.2024 09:05 Ответить
підрах...й фіговий
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12.08.2024 07:42 Ответить
 
 