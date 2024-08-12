Россия перебрасывает в Курскую область войска из Харьковского направления. Однако не так много, как хотелось бы Украине, - Economist

Россия снимает части с других участков фронта не теми темпами, которых хотелось бы украинскому командованию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журнал Economist.

"Цель-минимум - это оттягивание российских войск от главных участков фронта - Харькова и Донбасса. Пока что... Россия перебрасывает войска с Харьковского направления, но с Донбасского пока перебросила гораздо меньше", - отметило издание.

Шестидневная операция Украины на территории России продвигается быстрее, чем многие решались думать. Однако российское командование не решается перебросить много своих подразделений с востока Украины в Курскую область

"Их командование - не идиоты. Они перебрасывают силы, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем растягивать логистику на 80-100 км", - сказал изданию источник в Генштабе ВСУ.

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Несмотря на все операция в Курской области существенно повлияла на боевой дух украинцев, как во властных кабинетах и фронтовых госпиталях, так и на фронте.

"Нация поверила, что нашла брешь в панцире Путина", - написало издание.

Напомним, ВСУ продвинулись вглубь России на 30 км, что стало самым глубоким и значительным вторжением с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Российские оккупанты строят новые линии обороны возле Курской АЭС.