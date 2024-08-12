США и Южная Корея проведут совместные военные учения из-за угроз со стороны КНДР

На следующей неделе, с 19 по 29 августа, Южная Корея и Соединенные Штаты начнут масштабные совместные военные учения для укрепления своей обороноспособности на фоне угроз со стороны КНДР.

Об этом сообщает Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.

Ежегодные учения "Щит свободы Ульчи" (UFS) будут охватывать основные командно-штабные учения на базе компьютерного моделирования, а также одновременные полевые учения и учения по гражданской обороне.

Учения будут направлены на реагирование угроз во всех сферах, в частности - на ракетные атаки, глушение GPS-сигналов и кибератаки со стороны Северной Кореи.

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Кроме американских и южнокорейских войск в учениях также будут участвовать некоторые страны-члены командования ООН UNC, которое уполномочено следить за соблюдением Сеулом и Пхеньяном перемирия, установленного после Корейской войны 1950-1953 годов.

Издание отмечает, что Северная Корея осуждает совместные учения, называя их репетицией вторжения в КНДР. Пхеньян в ответ проводит собственные военные маневры или испытания оружия. В то же время США и Южная Корея отвергают подобные обвинения и отмечают, что их совместные военные учения носят оборонительный характер.

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