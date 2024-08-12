Италия и Швейцария договорились сотрудничать для проведения Саммита мира с участием РФ

Италия и Швейцария будут сотрудничать относительно создания условий для проведения Саммита мира с участием России.

Об этом заявили главы МИД обеих стран Антонио Таяни и Игнацио Кассиса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Считая, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами, два министра согласились поддерживать тесные контакты для сотрудничества в создании наилучших возможных условий для второго Саммита мира с участием всех сторон, включая Россию и субъектов на международной арене", - говорится в заявлении.

Отмечается, что с этой целью Италия и Швейцария приглашают всех заинтересованных субъектов на международной арене приложить все усилия для создания совместной платформы переговоров, основанной на уважении к международному праву и территориальной целостности и суверенитета всех государств, как это закреплено в Уставе ООН, и принимая во внимание предложения, сделанные несколькими сторонами, чтобы положить конец конфликту.

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"Осознавая глобальные последствия конфликта в Украине, Италия и Швейцария остаются преданными осуществлению всех необходимых шагов для построения дипломатического пути к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру", - заявили главы МИД.

Напоминаем, в Швейцарии 15-16 июня 2024 года состоялся первый Саммит мира. На нем обсуждались три пункта украинской Формулы мира: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение - обмен пленными и возвращение похищенных Россией украинских детей. По итогам саммита подписано коммюнике, которое является открытым для присоединения.