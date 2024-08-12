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Италия и Швейцария договорились сотрудничать для проведения Саммита мира с участием РФ

глави МЗС Італії та Швейцарії Антоніо Таяні та Ігнаціо Кассіса

Италия и Швейцария будут сотрудничать относительно создания условий для проведения Саммита мира с участием России.

Об этом заявили главы МИД обеих стран Антонио Таяни и Игнацио Кассиса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Считая, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами, два министра согласились поддерживать тесные контакты для сотрудничества в создании наилучших возможных условий для второго Саммита мира с участием всех сторон, включая Россию и субъектов на международной арене", - говорится в заявлении.

Отмечается, что с этой целью Италия и Швейцария приглашают всех заинтересованных субъектов на международной арене приложить все усилия для создания совместной платформы переговоров, основанной на уважении к международному праву и территориальной целостности и суверенитета всех государств, как это закреплено в Уставе ООН, и принимая во внимание предложения, сделанные несколькими сторонами, чтобы положить конец конфликту.

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"Осознавая глобальные последствия конфликта в Украине, Италия и Швейцария остаются преданными осуществлению всех необходимых шагов для построения дипломатического пути к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру", - заявили главы МИД.

Напоминаем, в Швейцарии 15-16 июня 2024 года состоялся первый Саммит мира. На нем обсуждались три пункта украинской Формулы мира: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение - обмен пленными и возвращение похищенных Россией украинских детей. По итогам саммита подписано коммюнике, которое является открытым для присоединения.

Автор: 

Италия (1640) Швейцария (612) переговоры с Россией (946) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+8
Для них це конфлікт - про що можна далі говорити
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12.08.2024 17:58
+5
Венедіктова,с....ка,старається......єрмак готує повним ходом замирення з під...рами
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12.08.2024 17:50
+5
нє!
ну, як що, привезуть у клітці, смердючого, обісцяного, обісраного плєшивого, то нехай проводять.
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12.08.2024 17:51
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Венедіктова,с....ка,старається......єрмак готує повним ходом замирення з під...рами
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12.08.2024 17:50 Ответить
нє!
ну, як що, привезуть у клітці, смердючого, обісцяного, обісраного плєшивого, то нехай проводять.
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12.08.2024 17:51 Ответить
Вони якраз збираються відіпрати та причепурити пуйла.
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12.08.2024 18:09 Ответить
Для них це конфлікт - про що можна далі говорити
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12.08.2024 17:58 Ответить
Лізуть і лізуть без мила.....
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12.08.2024 17:59 Ответить
Оце вже два рятивника русні ... ці дві держави ,одна мафією керується і досі, ...друга відсотками награбованого та прихованого у своїх банках ...
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12.08.2024 17:59 Ответить
З терористами збираються вести перемовини? "Голуби миру"?
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12.08.2024 18:07 Ответить
Який ***** саміт миру?? Має бути проведений саміт перемоги без кацапстану як сторони яка програла війну! Відмінити усі приготування, і ніякого саміту до кінця війни не проводити!!!
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12.08.2024 18:11 Ответить
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12.08.2024 20:23 Ответить
Саміт миру вже розпочався у Курській обл завдяки ЗСУ Італія і Швейцарія як більше допоможуть зброєю то останній день саміту під Москвою відбудеться
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13.08.2024 05:01 Ответить
 
 