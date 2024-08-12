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На Житомирщине врач ВВК требовал у раненого военного 1500 дол. за подтверждение инвалидности, - Нацполиция

хабар

На Житомирщине правоохранители задержали на взятке врача ВВК, который требовал деньги у раненого военнослужащего за назначение группы инвалидности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Следствием установлено, что во время выполнения боевых задач военнослужащий ВСУ получил неоднократные ранения обеих ног. Впоследствии он был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для определения степени годности к службе в г. Житомир.

Уже в марте 2024 года во время прохождения ВВК защитник попал на осмотр к врачу-травматологу, который заверил пациента в своем влиянии на членов медико-социальной экспертной комиссии. Он уточнил, что необходимо оплатить часть "благодарности" в 500 долларов для получения заключения о пригодности к службе. В мае военнослужащий передал медику указанную сумму. Впоследствии, согласно заключению врача и заключения МСЭК, мужчина получил 3 группу инвалидности.

Через несколько дней спустя, встретив своего пациента, тот же травматолог потребовал от него еще 1000 долларов. Об этом защитник сообщил правоохранителям.

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7 августа, сразу после получения взятки, врача задержали. Полицейские провели обыски в служебном кабинете, по месту жительства и в автомобиле фигуранта. В результате изъяли документацию, ноутбук, черновые записи, другие свидетельства противоправной деятельности и предмет неправомерной выгоды - 500 долларов и 20 тысяч гривен.

Врачу объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

взятка (6153) врачи (1513) военно-врачебная комиссия (187) Житомирская область (1387)


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Топ комментарии
+17
Ото коновали на ВЛК... Із інвалідністю людей на фронт відправляють. Із фронту у поранених за оформлення інвалідності хабар вимагають!
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12.08.2024 19:30
+11
Відрізати лікару-травматологу обидві ноги і взяти з нього за цю операцію 1500 доларів.
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12.08.2024 19:34
+9
Скільки в нас ще того лайна, я не проти щоб усі жили добре, але ж зараз війна... Позбавляти диплома і права займатись профдіядьністю і щтраф неміряний до без трусів...
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12.08.2024 19:33
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Ото коновали на ВЛК... Із інвалідністю людей на фронт відправляють. Із фронту у поранених за оформлення інвалідності хабар вимагають!
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12.08.2024 19:30 Ответить
А ВЛКдо чого?
Ця х...я кругом...
Медицина сліпа і глуха поки не занесесуть за тебе, чи сам за себе...
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12.08.2024 22:30 Ответить
Скільки в нас ще того лайна, я не проти щоб усі жили добре, але ж зараз війна... Позбавляти диплома і права займатись профдіядьністю і щтраф неміряний до без трусів...
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12.08.2024 19:33 Ответить
Відрізати лікару-травматологу обидві ноги і взяти з нього за цю операцію 1500 доларів.
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12.08.2024 19:34 Ответить
Не так. Попросити по ₴1500 за довідку, що ніг немає. А не заплатить - оголосити симулянтом.
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12.08.2024 19:43 Ответить
Да там вообще звери а не врачи на ВЛК работают. У них усе годные и с диабетом и с переломом позвоночника и слепые. Зато до войны когда тебе нужна была какая т справка так тысячу болячек найдут если руку не помазать
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12.08.2024 19:40 Ответить
Нахер на ноль.
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12.08.2024 19:44 Ответить
На передову виродка, копати окопи.
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12.08.2024 19:44 Ответить
Скальпелем...
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12.08.2024 20:08 Ответить
Щось підказує, поки йде слідство цей лікар зовсім випадково сам може стати інвалідом. На фронті лікарів недостатньо, а в ВЛК від білих халатів не проштовхнутися. Нагадайте, що там ********** розказував про достатнє забезпечення армії медичними фахівцями?
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12.08.2024 19:49 Ответить
Сподіваюсь , що ім"я його професії стане тичасовим явищем з приставкою "екс" . Але тут требо щоб Рада в майбутньому ввела такі покрання за цей злочин під час війни , що б зробило цей "гешефт" нерентабельним .
Злочини проти ветеранів , тим більш тих , в кого війна скоротила його можливості (будьмо корректними у термінах) повинно , що такі злочини виводилися в окрему категорію . А наявність військового стану в країні йще більш було не на відсотки , а цілим мультиплікатором такого покарання .
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12.08.2024 20:22 Ответить
Тут питання навіть не в хабарниках з ВЛК, а в тому, чи отримає той військовослужбовець ЗСУ законну інвалідність, або його його за факт хабаря ще й притягнуть до відповідальності...

Мені самому, якщо що, на ВЛК чимчикувати доведеться, бо обмежено придатний (чверть діоптрії по зору не дотягнув в 2022му для зняття з обліку)...
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12.08.2024 21:06 Ответить
Ось тільки лікар не "хабар вимагав", а пояснював засади ZeСправедливості, що й заміняє в України Закон.
Доки солдат з численими пораненнями півроку "кола пекла" нарізає, такий собі ханумак у піксельний спідничці за місяць встиг інвалідність за фейковою хворобою оформити та у США спєтляти. Бо ж ханумак він "свій", кагальний.
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12.08.2024 21:37 Ответить
Розумію все,хабарниками і корупціонерами нікого не здивувати.Уже звично.Але коли лікар вимагає хабаря від пораненого воїна- це вже дно людської гідності і моралі...
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12.08.2024 21:52 Ответить
Повинен бути якийсь підпільний вирок!! Щоб йому життя стало не миле, щоб його не забули ніколи, ганьбити і клясти
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12.08.2024 22:46 Ответить
На ВЛК немає лікарів. І "дна" у них також немає.
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13.08.2024 08:51 Ответить
На бутилку і на фронт - окопи рити , ранених витягати, працювати на повну!!
Вам не здається що мажори в білих халатах ухуЇли від безкарності
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12.08.2024 22:45 Ответить
в петлю того врача-******** не медля.............вот ***** ****....................................................
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12.08.2024 22:47 Ответить
Чому? Лiкар вирiшуе кадровий голод в окопах на фронтi!
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12.08.2024 23:52 Ответить
 
 