На Житомирщине врач ВВК требовал у раненого военного 1500 дол. за подтверждение инвалидности, - Нацполиция

На Житомирщине правоохранители задержали на взятке врача ВВК, который требовал деньги у раненого военнослужащего за назначение группы инвалидности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Следствием установлено, что во время выполнения боевых задач военнослужащий ВСУ получил неоднократные ранения обеих ног. Впоследствии он был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для определения степени годности к службе в г. Житомир.

Уже в марте 2024 года во время прохождения ВВК защитник попал на осмотр к врачу-травматологу, который заверил пациента в своем влиянии на членов медико-социальной экспертной комиссии. Он уточнил, что необходимо оплатить часть "благодарности" в 500 долларов для получения заключения о пригодности к службе. В мае военнослужащий передал медику указанную сумму. Впоследствии, согласно заключению врача и заключения МСЭК, мужчина получил 3 группу инвалидности.

Через несколько дней спустя, встретив своего пациента, тот же травматолог потребовал от него еще 1000 долларов. Об этом защитник сообщил правоохранителям.

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7 августа, сразу после получения взятки, врача задержали. Полицейские провели обыски в служебном кабинете, по месту жительства и в автомобиле фигуранта. В результате изъяли документацию, ноутбук, черновые записи, другие свидетельства противоправной деятельности и предмет неправомерной выгоды - 500 долларов и 20 тысяч гривен.

Врачу объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.