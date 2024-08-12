На Житомирщине врач ВВК требовал у раненого военного 1500 дол. за подтверждение инвалидности, - Нацполиция
На Житомирщине правоохранители задержали на взятке врача ВВК, который требовал деньги у раненого военнослужащего за назначение группы инвалидности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Следствием установлено, что во время выполнения боевых задач военнослужащий ВСУ получил неоднократные ранения обеих ног. Впоследствии он был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для определения степени годности к службе в г. Житомир.
Уже в марте 2024 года во время прохождения ВВК защитник попал на осмотр к врачу-травматологу, который заверил пациента в своем влиянии на членов медико-социальной экспертной комиссии. Он уточнил, что необходимо оплатить часть "благодарности" в 500 долларов для получения заключения о пригодности к службе. В мае военнослужащий передал медику указанную сумму. Впоследствии, согласно заключению врача и заключения МСЭК, мужчина получил 3 группу инвалидности.
Через несколько дней спустя, встретив своего пациента, тот же травматолог потребовал от него еще 1000 долларов. Об этом защитник сообщил правоохранителям.
7 августа, сразу после получения взятки, врача задержали. Полицейские провели обыски в служебном кабинете, по месту жительства и в автомобиле фигуранта. В результате изъяли документацию, ноутбук, черновые записи, другие свидетельства противоправной деятельности и предмет неправомерной выгоды - 500 долларов и 20 тысяч гривен.
Врачу объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
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Ця х...я кругом...
Медицина сліпа і глуха поки не занесесуть за тебе, чи сам за себе...
Злочини проти ветеранів , тим більш тих , в кого війна скоротила його можливості (будьмо корректними у термінах) повинно , що такі злочини виводилися в окрему категорію . А наявність військового стану в країні йще більш було не на відсотки , а цілим мультиплікатором такого покарання .
Мені самому, якщо що, на ВЛК чимчикувати доведеться, бо обмежено придатний (чверть діоптрії по зору не дотягнув в 2022му для зняття з обліку)...
Доки солдат з численими пораненнями півроку "кола пекла" нарізає, такий собі ханумак у піксельний спідничці за місяць встиг інвалідність за фейковою хворобою оформити та у США спєтляти. Бо ж ханумак він "свій", кагальний.
Вам не здається що мажори в білих халатах ухуЇли від безкарності