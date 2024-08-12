Антикоррупционный суд отправил под стражу задержанного на взятке замминистра энергетики Хейло с возможностью залога 25 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога заместителя министра энергетики Александра Хейло, которого задержали на взятке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

ВАКС отправил чиновника под стражу с возможностью внесения 25 млн гривен залога.

Во время заседания прокуроры ходатайствовали о содержании чиновника под стражей с правом внесения 30 млн гривен залога.

Адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения и заявляли, что размер залога, о котором просило обвинение, является необоснованным. Также сторона защиты отмечала, что Хейло имеет на содержании 14-летнюю дочь, которая имеет инвалидность. Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится.

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Дело заместителя министра энергетики Хейло

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.

Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги.