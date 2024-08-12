Антикоррупционный суд отправил под стражу задержанного на взятке замминистра энергетики Хейло с возможностью залога 25 млн грн
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога заместителя министра энергетики Александра Хейло, которого задержали на взятке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
ВАКС отправил чиновника под стражу с возможностью внесения 25 млн гривен залога.
Во время заседания прокуроры ходатайствовали о содержании чиновника под стражей с правом внесения 30 млн гривен залога.
Адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения и заявляли, что размер залога, о котором просило обвинение, является необоснованным. Также сторона защиты отмечала, что Хейло имеет на содержании 14-летнюю дочь, которая имеет инвалидность. Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится.
Дело заместителя министра энергетики Хейло
Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.
Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.
В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.
Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги.
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У міністра таких заступників більше десятка!
Хоть кожен місяць може їх міняти.
В камеру Хейла.
Чому не кричать про це неподобство з кожного кутка?
Таку крупну рибу лише тихесенько звільнили під заставу, яка для нього смішна. Як завжди. Зелена мразота наживається на крові.
Кришталевої чистоти людина бляха. То просто заступники у нього погані.
От тільки це ж було вже.
Пам'ятаєте такого міністра оборони Рєзнікова та його "нехороших" заступників?
це фундамент і опора ******** україни.
підсумок їхнього існування, їхнього керування, кровава повноцінна війна.
висновки, хай кожний робить свої.
але, нам вже почали пхати притулу. поки тонесенько, але дуже скоро агресивно та наполегливо.
.... такі як хейло і єрмак ведуть нас.