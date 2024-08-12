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Новости Борьба с коррупцией
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Антикоррупционный суд отправил под стражу задержанного на взятке замминистра энергетики Хейло с возможностью залога 25 млн грн

хейло

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 8 октября с правом внесения залога заместителя министра энергетики Александра Хейло, которого задержали на взятке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

ВАКС отправил чиновника под стражу с возможностью внесения 25 млн гривен залога.

Во время заседания прокуроры ходатайствовали о содержании чиновника под стражей с правом внесения 30 млн гривен залога.

Адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения и заявляли, что размер залога, о котором просило обвинение, является необоснованным. Также сторона защиты отмечала, что Хейло имеет на содержании 14-летнюю дочь, которая имеет инвалидность. Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится.

Читайте также: Заместителя Галущенко Хейло задержали еще 10 августа, НАБУ и САП о "поддержке" от министра "ничего не знают", - журналист Николов  

Дело заместителя министра энергетики Хейло

Напомним, 12 августа сообщалось, что на взятке в $500 тыс. был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Впоследствии Кабмин уволил его с должности заместителя министра.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что Хейло был разоблачен при содействии министра.

Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пилипчука, доверенное лицо заместителя министра энергетики Александра Хейло. Ему определен залог в 65 млн грн. По данным следствия, через Пилипчука передавали деньги.

Автор: 

взятка (6153) Антикоррупционный суд (1204) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+15
Досить глянути на обличчя і відразу зрозуміло хто він, хто його призначив і що йому нічого за це не буде...
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12.08.2024 20:22
+13
Всі заступники проходять особисту співбесіду з Єрмаком.
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12.08.2024 20:13
+12
25 млн? Хейло посміявся про себе. Завтра на роботу вийде далі керувати вугіллям.
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12.08.2024 20:28
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Хеило - находять же таких на посади - це як називається - свіи до свого по своє
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12.08.2024 20:10 Ответить
Всі заступники проходять особисту співбесіду з Єрмаком.
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12.08.2024 20:13 Ответить
Досить глянути на обличчя і відразу зрозуміло хто він, хто його призначив і що йому нічого за це не буде...
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12.08.2024 20:22 Ответить
Та там і прізвище майже співзвучне з прозвіщем бункерного діда.
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12.08.2024 22:02 Ответить
Вкрав би 5 кг мяса в АТБ дали б 5 років без застави. Що за суди?
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12.08.2024 20:56 Ответить
Тююююю!
У міністра таких заступників більше десятка!
Хоть кожен місяць може їх міняти.
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12.08.2024 20:11 Ответить
Хейла - ла ла лей
В камеру Хейла.
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12.08.2024 20:15 Ответить
це скільки? 60 тисяч баксів? Ціна тачки, нехай крутої?
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12.08.2024 20:16 Ответить
600 000 баксів
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12.08.2024 20:28 Ответить
А де ж оті багаточисельні активісти, що так сумлінно кидалися рожевими поросятами?
Чому не кричать про це неподобство з кожного кутка?
Таку крупну рибу лише тихесенько звільнили під заставу, яка для нього смішна. Як завжди. Зелена мразота наживається на крові.
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12.08.2024 20:26 Ответить
500 000 тис. доларів хабар і 25 млн.гр Застава???!!!
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12.08.2024 20:26 Ответить
25 млн? Хейло посміявся про себе. Завтра на роботу вийде далі керувати вугіллям.
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12.08.2024 20:28 Ответить
І знову #идяра - ну, *** жеж твою маму: галущенко дружбан рашистського агента деркача, який тепер буде засідати в держдурі, взяв собі в заступники "патріотичного даунбасівця", практично, ватника і ждуна, якщо не явного агента. І оце нове велике будівництво блоків АЕС, ну, так на часі, а головне, за такі мільярди, що капець. Нє, війна - #єрня, головне - с3,14здити. Побільше і скоріше
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12.08.2024 20:30 Ответить
це все до сраки...
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12.08.2024 20:30 Ответить
Ну і зрозуміло, що Галущенко ні сном, ні духом.
Кришталевої чистоти людина бляха. То просто заступники у нього погані.

От тільки це ж було вже.
Пам'ятаєте такого міністра оборони Рєзнікова та його "нехороших" заступників?
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12.08.2024 20:34 Ответить
Знав , чим буде займатись ,тому і в прізвищі заздалегідь букву замінив.
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12.08.2024 20:40 Ответить
ці кадри вирощувались та виховувалися всі роки існування незалежної україни.
це фундамент і опора ******** україни.
підсумок їхнього існування, їхнього керування, кровава повноцінна війна.
висновки, хай кожний робить свої.
але, нам вже почали пхати притулу. поки тонесенько, але дуже скоро агресивно та наполегливо.
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12.08.2024 20:41 Ответить
Пішли по артистах розмовного жанра - чо, стадо хаває
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13.08.2024 10:09 Ответить
... ми йдемо до євросоюзу,а також нас чекає НАТО.
.... такі як хейло і єрмак ведуть нас.
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12.08.2024 20:43 Ответить
У него зарплата по 10 млн. в месяц. Так што пару месяцев на картошке и залог внесен.
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12.08.2024 20:54 Ответить
Ублюдки, в насправді?????
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12.08.2024 21:13 Ответить
Він державний зрадник..яка нах застава
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12.08.2024 21:14 Ответить
У дуета за кожним з фондодєржатєлєм є свій смотрящій. Саме він контролює поповнення пенсійного фонду зеленорилих. Зненацька застукали міністра, Максим з НАБУ НЕ ПОМІГ.
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12.08.2024 22:28 Ответить
Чергове шоу від абвгдейок, чекаєм чергового підвищення тарифів... Шапіто...
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12.08.2024 23:06 Ответить
Судя по всему Хейло не поделился взяткой со своим шефом Галущенком. Скрысятничал, на этом и погорел. Но ничего, рассчитается с СБУ, с НАБУ, с судьями и прокурорами-и выйдет на свободу. Правда, в одних трусах и носках.
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13.08.2024 03:49 Ответить
Розрахується нашими грішми і вийде на свободу
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13.08.2024 07:27 Ответить
Гянувши на нього зразу розумієш,що перед тобою справжнє Хейло
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13.08.2024 08:16 Ответить
И никто не задумается - чем этот шапитошник на держслужбе керуэ таким охрененным,если только одноразовый хабарь сотни тысяч долларов,может законы менять пора,что бы у ***** в министерствах не было таких коррупционных полномочий.
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13.08.2024 09:24 Ответить
 
 