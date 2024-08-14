Пентагон пристально следит за сотрудничеством РФ с Ираном, КНДР и Китаем.

В Минобороны США заявили, что внимательно следят за сотрудничеством России с КНДР, Ираном и Китаем в области вооружений.

Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ.

Райдера спросили, имеет ли США беспокойство из-за расширения сотрудничества между Россией и КНДР в области вооружений, а также сотрудничества Ирана и Китая с РФ.

"Мы внимательно следим за этими отношениями и имеем беспокойство, особенно в том, что касается России, которая пытается закупать оружие и боеприпасы у этих стран для поддержки своей войны против Украины. Итак, это то, за чем мы будем продолжать пристально следить", - отметил он.

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