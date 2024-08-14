Пентагон пристально следит за сотрудничеством РФ с Ираном, КНДР и Китаем.
В Минобороны США заявили, что внимательно следят за сотрудничеством России с КНДР, Ираном и Китаем в области вооружений.
Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ.
Райдера спросили, имеет ли США беспокойство из-за расширения сотрудничества между Россией и КНДР в области вооружений, а также сотрудничества Ирана и Китая с РФ.
"Мы внимательно следим за этими отношениями и имеем беспокойство, особенно в том, что касается России, которая пытается закупать оружие и боеприпасы у этих стран для поддержки своей войны против Украины. Итак, это то, за чем мы будем продолжать пристально следить", - отметил он.
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збочені.
То так би й сказав: " Ми трошки обісралися від тої співпраці."
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"Це насправді те, про що мають говорити українці. Я б направив вас до них, щоб вони самі розповіли про свої операції", - сказав представник відомства.
"Ми контактуємо з нашими українськими колегами, щоб отримати додаткові подробиці щодо цілей, які стосуються їхньої операції, але я не маю більше інформації, окрім цього", - додав Райдер.
Речник також не став коментувати ймовірну військову передислокацію Росією військ із лінії фронту на сході України для захисту своїх кордонів під Курськом. Із цим питанням він скерував журналістів до міноборони Росії. Водночас він додав, що Пентагон постійно стежить за переміщеннями російських окупаційних військ в Україні.
"Коли йдеться про Україну, ми зосереджені на її підтримці та здатності захистити суверенну територію і повернути під свій контроль власні суверенні території", - наголосив генерал".