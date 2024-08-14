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Пентагон пристально следит за сотрудничеством РФ с Ираном, КНДР и Китаем.

пентагон,райдер

В Минобороны США заявили, что внимательно следят за сотрудничеством России с КНДР, Ираном и Китаем в области вооружений.

Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает Цензор.НЕТ.

Райдера спросили, имеет ли США беспокойство из-за расширения сотрудничества между Россией и КНДР в области вооружений, а также сотрудничества Ирана и Китая с РФ.

"Мы внимательно следим за этими отношениями и имеем беспокойство, особенно в том, что касается России, которая пытается закупать оружие и боеприпасы у этих стран для поддержки своей войны против Украины. Итак, это то, за чем мы будем продолжать пристально следить", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": HMMWV, HIMARS, Stinger и TOW: США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Автор: 

Иран (1779) КНДР (1190) Пентагон (1449) россия (95393)


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Топ комментарии
+5
вуайєристи їбучі
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14.08.2024 09:10
+2
А від того стеження зменшиться кількість зброї яка іде звідти до кацапів?
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14.08.2024 09:21
+2
Пентагон пильно стежить:
.
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14.08.2024 09:24
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вуайєристи їбучі
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14.08.2024 09:10 Ответить
нєнє.
збочені.
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14.08.2024 09:18 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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14.08.2024 09:37 Ответить
І ніколи не втомиться стежити
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14.08.2024 09:11 Ответить
"...маємо занепокоєння..."

То так би й сказав: " Ми трошки обісралися від тої співпраці."
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14.08.2024 09:15 Ответить
А від того стеження зменшиться кількість зброї яка іде звідти до кацапів?
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14.08.2024 09:21 Ответить
Пентагон пильно стежить:
.
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14.08.2024 09:24 Ответить
СШа самі своєю сцикливістю і лівацтвом знищили свій авторитет у світі, через що і підняло голову усіляке диктаторське лайно. Тепер вони тільки і можуть, що стежити, бо ніхто з диктаторів на них вже не зважає.
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14.08.2024 09:32 Ответить
Рейгана на вас нет
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14.08.2024 09:34 Ответить
Мені сподобалось інше стеження: як https://war.obozrevatel.com/ukr/spitajte-v-ukraintsiv-u-pentagoni-vidmovilis-komentuvati-operatsiyu-zsu-v-kurskij-oblasti.htm в Пентагоні стежать за українською операцією у Курській області : "Там пропонують усі запитання щодо цього ставити безпосередньо українцям. Такий коментар на брифінгу у Пентагоні озвучив речник відомства генерал-майор Пет Райдер. Йому, зокрема, поставили запитання, чи український наступ на Курщині є військовою операцією, чи рейдом.
"Це насправді те, про що мають говорити українці. Я б направив вас до них, щоб вони самі розповіли про свої операції", - сказав представник відомства.
"Ми контактуємо з нашими українськими колегами, щоб отримати додаткові подробиці щодо цілей, які стосуються їхньої операції, але я не маю більше інформації, окрім цього", - додав Райдер.
Речник також не став коментувати ймовірну військову передислокацію Росією військ із лінії фронту на сході України для захисту своїх кордонів під Курськом. Із цим питанням він скерував журналістів до міноборони Росії. Водночас він додав, що Пентагон постійно стежить за переміщеннями російських окупаційних військ в Україні.
"Коли йдеться про Україну, ми зосереджені на її підтримці та здатності захистити суверенну територію і повернути під свій контроль власні суверенні території", - наголосив генерал".
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14.08.2024 09:38 Ответить
Позиція Пентагона - і нашим , і вашим !
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14.08.2024 13:17 Ответить
Банда чотирьох.
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14.08.2024 09:50 Ответить
Вся Україна за цім також стежить..
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14.08.2024 09:58 Ответить
наблюдатели хреновы ....... с попкорном
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14.08.2024 11:32 Ответить
А ліквідувати заводи терористів слабо ?!
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14.08.2024 13:15 Ответить
продолжать наблюдение!
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14.08.2024 15:32 Ответить
 
 