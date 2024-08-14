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На оккупированных территориях россияне требуют от бизнеса ставить на военный учет всех работников, - Центр нацсопротивления

Окупанти готуються мобілізувати українців на ТОТ

На временно оккупированных территориях россияне осуществляют подготовку к мобилизации украинцев.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет в фейковые военкоматы всех работников. В частности, владельцам необходимо подать списки тех, кто не получил российские паспорта, и соответственно не состоит на учете оккупантов.

"Стоит заметить, что хотя мобилизация официально в РФ не происходит, однако оккупанты активно вербуют новую силу на свою войну. В частности, агитируют срочников заключать контракты или людей, на которых имеют рычаги влияния из-за уголовных дел и долгов", - рассказали в ЦНС.

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Автор: 

оккупация (10121) мобилизация (2744) Центр национального сопротивления (562)


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та да - "хахлы ученики СС-гестапо".

чи не так, кацапчику ?
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14.08.2024 14:47 Ответить
 
 