На оккупированных территориях россияне требуют от бизнеса ставить на военный учет всех работников, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях россияне осуществляют подготовку к мобилизации украинцев.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, местные оккупационные администрации требуют от бизнеса поставить на учет в фейковые военкоматы всех работников. В частности, владельцам необходимо подать списки тех, кто не получил российские паспорта, и соответственно не состоит на учете оккупантов.
"Стоит заметить, что хотя мобилизация официально в РФ не происходит, однако оккупанты активно вербуют новую силу на свою войну. В частности, агитируют срочников заключать контракты или людей, на которых имеют рычаги влияния из-за уголовных дел и долгов", - рассказали в ЦНС.
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чи не так, кацапчику ?