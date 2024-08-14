Украинские военные с целью самообороны сформировали "буферную зону" на территории Курской области, - Лубинец

В рамках реализации своего права на самооборону украинские военные сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, который принял участие в совещании президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждались вопросы стабилизационных мероприятий в Курской области.

"В реализации своего права на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права.



Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области", - отметил Лубинец.

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Кроме того, он рассказал, что участники совещания обсуждали гарантии безопасности на указанной территории. Это касается соблюдения Украиной международного гуманитарного права, Гаагских конвенций 1907 года и Женевских конвенций. Украинские военные полностью придерживаются этих обязательств.



По словам омбудсмена, также на совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий.

"В "буферной зоне" должно обеспечиваться снабжение продовольствия, медикаментов и других необходимых гражданскому населению предметов", - подчеркнул Лубинец.

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Операция ВСУ в Курской области

Как сообщалось, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Издание Forbes писало, что в операции в Курской области участвуют как минимум три бригады, каждая из которых насчитывает до 2 000 военнослужащих. Одна из них, 80-я десантно-штурмовая бригада является одной из самых мощных в ВСУ.

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Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области РФ.

Представитель ОГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что на фоне захода ВСУ в Курскую область РФ оккупанты отвели туда относительно небольшую часть войск из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские защитники завершили поиск и уничтожение врага в городе Суджа Курской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создаст военные комендатуры в Курской области при необходимости.