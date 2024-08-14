Вследствие российских обстрелов в Херсонской громаде в течение дня погиб человек, еще 10 ранены

С начала суток 14 августа из-за российских обстрелов в Херсонской громаде погиб один человек, еще 10 получили ранения. Среди раненых 15-летняя девушка.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, травмы, несовместимые с жизнью, в результате сброса взрывчатки с дрона получил 58-летний мужчина. На момент вражеской атаки он находился на улице.

Среди раненых - 15-летняя девушка, трое женщин 39, 40, 49 и мужчины 41, 58, 59, 62, 75 и 61 года. Последний - в тяжелом состоянии.

Один травмированный имеет легкие телесные повреждения. А остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

По словам Мрочко, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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