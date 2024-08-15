Отсрочку от мобилизации получат мужчины, у которых на войне погибли неполнородные близкие родственники, - СМИ
Министерство обороны Украины поддержало законопроект №11391, который предусматривает возвращение отсрочки для тех военнообязанных, у которых на войне погибли или пропали без вести неполнородные брат или сестра.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Ранее закон о мобилизации устанавливал, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, у которых близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка, родной (полнородный или неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.
Однако последующие поправки изъяли слова "(неполнородный) брат/сестра"
Также семьи павших украинских защитников просили президента Владимира Зеленского вернуть правку о запрете мобилизации неполнородных близких погибших воинов.
"Таким образом, по мнению законодателей, братья, которых родила и воспитала одна мать, могут быть не связаны между собой, и мать должна отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, но от другого мужа", - отмечает издание.
В ВР зарегистрировали законопроект №11391, которым предлагается это исправить.
Кроме того, в проекте закона предлагается внести изменения в Закон о мобилизации, предусмотрев отсрочку при мобилизации для военнообязанных, близкие родственники которых, в частности полнородный/неполнородный брат или сестра, погибли или пропали без вести на войне.
Член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко отметил, что в ближайшее время комитет рассмотрит этот законопроект.
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