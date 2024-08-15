РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5059 посетителей онлайн
Новости Война
4 540 5

Отсрочку от мобилизации получат мужчины, у которых на войне погибли неполнородные близкие родственники, - СМИ

Відстрочка від мобілізації, у яких на війні загинули неповнорідні близькі родичі

Министерство обороны Украины поддержало законопроект №11391, который предусматривает возвращение отсрочки для тех военнообязанных, у которых на войне погибли или пропали без вести неполнородные брат или сестра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Ранее закон о мобилизации устанавливал, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, у которых близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка, родной (полнородный или неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Однако последующие поправки изъяли слова "(неполнородный) брат/сестра"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные, не выдадут и не обменяют водительские права, - решение Кабмина

Также семьи павших украинских защитников просили президента Владимира Зеленского вернуть правку о запрете мобилизации неполнородных близких погибших воинов.

"Таким образом, по мнению законодателей, братья, которых родила и воспитала одна мать, могут быть не связаны между собой, и мать должна отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, но от другого мужа", - отмечает издание.

В ВР зарегистрировали законопроект №11391, которым предлагается это исправить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни повестки уже присылают по почте - ТЦК и СП

Кроме того, в проекте закона предлагается внести изменения в Закон о мобилизации, предусмотрев отсрочку при мобилизации для военнообязанных, близкие родственники которых, в частности полнородный/неполнородный брат или сестра, погибли или пропали без вести на войне.

Член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко отметил, что в ближайшее время комитет рассмотрит этот законопроект.

Відстрочку від мобілізації отримають чоловіки, у яких на війні загинули неповнорідні близькі родичі,

Читайте также: Минобороны работает над созданием единого центра управления БПЛА на поле боя в режиме реального времени, - Умеров. ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9302) мобилизация (2744)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.08.2024 10:05 Ответить
Влада почала "підганять" правила під "конкретних" осіб? Розкажу цікавий приклад Маловідомий "широкому загалу" Під час І Світової війни Распутін умовив царя відстрочить мобілізацію наступного розряду "ратників" ("військовозобов"язаних") Сказав що йому було "ВИДЕНИЕ"! А причина була простою - під мобілізацію потрапляв його рідний брат! В результаті літній наступ 1916 року був зірваний
показать весь комментарий
15.08.2024 10:12 Ответить
Я знаком мужчиной (обычный рабочий), у которого двое сыновей от разных жен. Один погиб в прошлом году. Я так понимаю, что под рабочего власть закон точно не "подгоняет".
показать весь комментарий
15.08.2024 10:23 Ответить
Не заперечую! Я просто привів приклад - як люди під благовидним приводом "вирішують шкурні питання"
показать весь комментарий
15.08.2024 10:51 Ответить
"Розпорядчого акту про "Міністерство Оборони" - не існує."Міністерство Оборони" - створено постановою Верх. Ради УССР від 1991 року . 👈
А Конституція 1996👈 року була затверджена на Всеукраїнському Референдуму. Після цього не створили "розпорядчого акту", а це - порушення Конституціїйного ладу."

"Міністерство Оборони" зареєстровано в американському приватному
реєстрі DUNS №36-363-5261.
показать весь комментарий
15.08.2024 10:55 Ответить
 
 