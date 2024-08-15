Украина может использовать британское оружие на российской территории, кроме ракет Storm Shadow, - The Times

Согласно политике правительства Великобритании, использование любого оружия, предоставленного Украине, должно соответствовать нормам международного права. Военная помощь направлена на то, чтобы помочь украинским военным защитить себя от российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой The Times, такое заявление сделали в Министерстве обороны Великобритании.

"В политике правительства Великобритании не произошло никаких изменений. Согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных атак России. Это не исключает операций на территории России", - заявила представитель Минобороны.

При этом отмечается, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, за исключением Storm Shadow.

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес предположил, что те же правила применяются к операции Украины в Курской области.

"Если эти атаки направлены на уничтожение логистики и инфраструктуры, поддерживающих вторжение в Украину, то абсолютно законно использовать британское оружие", - добавил он.

Теперь, как отмечает The Times, оружие, переданное украинцам Великобританией, вскоре можно будет увидеть на поле боя в Курской области, наряду с уже подтвержденным оружием от других западных стран.

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При этом, как пишет издание, за кулисами министры пытаются убедить союзников одобрить использование Украиной крылатых ракет Storm Shadow на территории России.

Как заявил министр обороны Британии Джон Гили во время телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином, поскольку украинские силы продолжают свою "мужественную борьбу с российской агрессией", они обсуждали необходимость "поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и поставлять жизненно необходимое ей оборудование".

Напомним, во время наступления в Курской области Украина, вероятно, использовала британские танки Challenger.