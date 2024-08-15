РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4945 посетителей онлайн
Новости
3 581 19

Украина может использовать британское оружие на российской территории, кроме ракет Storm Shadow, - The Times

155-мм снаряди

Согласно политике правительства Великобритании, использование любого оружия, предоставленного Украине, должно соответствовать нормам международного права. Военная помощь направлена на то, чтобы помочь украинским военным защитить себя от российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой The Times, такое заявление сделали в Министерстве обороны Великобритании.

"В политике правительства Великобритании не произошло никаких изменений. Согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных атак России. Это не исключает операций на территории России", - заявила представитель Минобороны.

При этом отмечается, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, за исключением Storm Shadow.

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес предположил, что те же правила применяются к операции Украины в Курской области.

"Если эти атаки направлены на уничтожение логистики и инфраструктуры, поддерживающих вторжение в Украину, то абсолютно законно использовать британское оружие", - добавил он.

Теперь, как отмечает The Times, оружие, переданное украинцам Великобританией, вскоре можно будет увидеть на поле боя в Курской области, наряду с уже подтвержденным оружием от других западных стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция ВСУ на Курщине демонстрирует, что Украина устала от ограничений Запада, - The Times

При этом, как пишет издание, за кулисами министры пытаются убедить союзников одобрить использование Украиной крылатых ракет Storm Shadow на территории России.

Как заявил министр обороны Британии Джон Гили во время телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином, поскольку украинские силы продолжают свою "мужественную борьбу с российской агрессией", они обсуждали необходимость "поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и поставлять жизненно необходимое ей оборудование".

Напомним, во время наступления в Курской области Украина, вероятно, использовала британские танки Challenger.

Автор: 

Великобритания (4931) оружие (10200) россия (95393)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Вже ноги в'язнуть у цих коричневих лініях.
показать весь комментарий
15.08.2024 13:29
+5
Пішов посрати, а в туалеті бумаги нема. Який завгосп, такий і політик.
показать весь комментарий
15.08.2024 13:55
+3
Аби ми не заплутались у всій цій зброї - що передали, з чого куди можна стріляти.
А то можна шмальнути, а тоді такі: "Ой, звиняйте, це ми наплутали..."
показать весь комментарий
15.08.2024 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.08.2024 13:12 Ответить
А "шо с ліцом" у завхоза?
показать весь комментарий
15.08.2024 13:27 Ответить
тяжьолиє пєрєгавори устал
показать весь комментарий
15.08.2024 13:54 Ответить
Пішов посрати, а в туалеті бумаги нема. Який завгосп, такий і політик.
показать весь комментарий
15.08.2024 13:55 Ответить
А шо це за ху#ло сидить на передньому плані світлини? Це шо, самий головний "переговорщик"?
показать весь комментарий
15.08.2024 16:50 Ответить
Дивляться на Байдена і його атакамс на 300 км.
показать весь комментарий
15.08.2024 13:14 Ответить
Ну что ж. Придется ЗСУ подходить к моцкве на растояние выстрела артиллерией
показать весь комментарий
15.08.2024 13:29 Ответить
Вже ноги в'язнуть у цих коричневих лініях.
показать весь комментарий
15.08.2024 13:29 Ответить
Аби ми не заплутались у всій цій зброї - що передали, з чого куди можна стріляти.
А то можна шмальнути, а тоді такі: "Ой, звиняйте, це ми наплутали..."
показать весь комментарий
15.08.2024 14:17 Ответить
Та треба перефарбувати ті ракети і іншу назву написати
показать весь комментарий
15.08.2024 14:27 Ответить
Керченского моста нема ? Ой, як незручно вийшло ....
показать весь комментарий
15.08.2024 14:39 Ответить
Треба просто на кожній "сторм шедоу" червоною фарбою писати: "ПО МУХАМ !"
показать весь комментарий
15.08.2024 16:54 Ответить
сцикуни, яких вам ще червоних ліній треба?
показать весь комментарий
15.08.2024 15:04 Ответить
Опа каже: можна я пукну? їй в сотий раз відповідають:можна,але так ,щоб ніхто не чув. Опа волає:бачите,мені не дозволяють пукати!
показать весь комментарий
15.08.2024 15:14 Ответить
Потрібно використовувати будь-яку зброю і них навіть не питати, у них немає вибору, так чи сяк вони будуть її поставляти Україні!
показать весь комментарий
15.08.2024 15:38 Ответить
А чому зє не бажає домовитися з Макроном про дозвіл?!
Бо вся лінія цих ракет є спільною розробкою UK + Fr,і дозвіл потрібен від обох країн.
показать весь комментарий
15.08.2024 16:37 Ответить
Тому, що буратінка--зрадник.
показать весь комментарий
15.08.2024 16:55 Ответить
ну не дозволили запускати ті ракети. а хтось необачно запустив (руки чесалися). ну виразять глибоку стурбованість. Їм це не вперше. навіщо це обмусолювати, якщо сам не бажаєш бити тими ракетами по раші?
показать весь комментарий
15.08.2024 16:43 Ответить
роззброїли вони нас аж бігом. Гниди
показать весь комментарий
16.08.2024 01:49 Ответить
 
 