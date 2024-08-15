Лидер Южной Кореи предложил переговоры КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предлагает создать консультативный орган с Северной Кореей на рабочем уровне для обсуждения путей "снижения напряженности и восстановления экономического сотрудничества" между двумя частями Кореи.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации. Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях", - заявил он в речи в честь 79-й годовщины независимости Кореи от Японии.

Юн отметил, что запуск "межкорейской рабочей группы" может помочь снять напряженность и решить любые вопросы, начиная от экономического сотрудничества до обмена людьми и воссоединения семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов.

Сейчас отношения между соседями находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, поскольку КНДР стремится развить свой ядерный и ракетный потенциал и делает шаги к разрыву связей с Южной Кореей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Южная Корея проведут совместные военные учения из-за угроз со стороны КНДР

В начале года лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным врагом" и пригрозил превратить ее в пепел.

"Важно помочь народу Северной Кореи пробудиться и осознать ценности свободы. Если больше северокорейцев признают, что объединение через свободу - это единственный способ улучшить свою жизнь, и будут убеждены, что объединенная Республика Корея примет их, они станут сильными, дружественными силами для объединения, основанного на свободе", - добавил президент Южной Кореи.

Читайте: Потенциальная корейская война может стоить миру вдвое дороже, чем вторжение РФ в Украину, - Bloomberg