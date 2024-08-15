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Лидер Южной Кореи предложил переговоры КНДР

Президент Південної Кореї пропонує КНДР переговори

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предлагает создать консультативный орган с Северной Кореей на рабочем уровне для обсуждения путей "снижения напряженности и восстановления экономического сотрудничества" между двумя частями Кореи.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации. Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях", - заявил он в речи в честь 79-й годовщины независимости Кореи от Японии.

Юн отметил, что запуск "межкорейской рабочей группы" может помочь снять напряженность и решить любые вопросы, начиная от экономического сотрудничества до обмена людьми и воссоединения семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов.

Сейчас отношения между соседями находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, поскольку КНДР стремится развить свой ядерный и ракетный потенциал и делает шаги к разрыву связей с Южной Кореей.

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В начале года лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным врагом" и пригрозил превратить ее в пепел.

"Важно помочь народу Северной Кореи пробудиться и осознать ценности свободы. Если больше северокорейцев признают, что объединение через свободу - это единственный способ улучшить свою жизнь, и будут убеждены, что объединенная Республика Корея примет их, они станут сильными, дружественными силами для объединения, основанного на свободе", - добавил президент Южной Кореи.

Читайте: Потенциальная корейская война может стоить миру вдвое дороже, чем вторжение РФ в Украину, - Bloomberg

Автор: 

КНДР (1190) переговоры (4921) Южная Корея (332)


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Топ комментарии
+8
Іще одне рожеве вигулькнуло.
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15.08.2024 13:18
+7
пупса тільки могила виправить
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15.08.2024 13:21
+5
Дурень. З такою системою як в КНДР нічого не домовиться а якщо домовиться то в невигідну позицію для своєї країни. А КНДР покращить свої військові спроможності за рахунок таких баранів.
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15.08.2024 13:53
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Іще одне рожеве вигулькнуло.
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15.08.2024 13:18 Ответить
😁 денуклеаризація....😂😂😂
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15.08.2024 13:19 Ответить
Рудий дід вже вмовляв косооке ***** , але той його надурив . всяки перемовини із диктаторами -марна трата часу.
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15.08.2024 13:31 Ответить
пупса тільки могила виправить
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15.08.2024 13:21 Ответить
А хрін йому в сраку, щоб голова не гойдалася.
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15.08.2024 13:22 Ответить
зазирнути в узкі та мирні очі Кіма
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15.08.2024 13:36 Ответить
Будь яка співпраця Південної Кореї з Північною дискредитує політичний та економічний спосіб життя Північної Кореї та її диктатора особисто. В усьому що демонструє "північним в концтаборі" переваги Південної Кореї жирний диктатор зовсім не зацікавлений.
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15.08.2024 13:40 Ответить
Будь яка співпраця Південної Кореї з Північною дискредитує будь ким укріплює політичний та економічний спосіб життя Північної Кореї та її диктатора особисто.
Тільки повна та безкомпромісна ізоляція може послабити людожерські режими до стану, відносно безпечного для цивілізованого світу.
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15.08.2024 13:59 Ответить
Almost 73% of South Koreans want country to develop nukes
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15.08.2024 13:50 Ответить
Його, часом, не Меркель із Гутерріншом консультували ?
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15.08.2024 13:50 Ответить
Бери вище. Салліван.
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15.08.2024 14:00 Ответить
Дурень. З такою системою як в КНДР нічого не домовиться а якщо домовиться то в невигідну позицію для своєї країни. А КНДР покращить свої військові спроможності за рахунок таких баранів.
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15.08.2024 13:53 Ответить
надіслав повітряну кульку без сміття?
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15.08.2024 13:54 Ответить
а на куя то Кіму? пересічні "північні" навіть не знатимуть про ці заяви
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15.08.2024 13:57 Ответить
Блін, а нафіга воно Північній Кореї треба? На армію їжі і грошей вистачає. Нарід чим бідніший тим краще, головне тільки шоб зовсім з голодухи не вмер. По телевізору вони чотири разу виграли чемпіонат світу з футболу і злітали на Сонце. А тут ще й ядрьона бімба гарантує, шо ніякі обісцані демократи не відправлять його до Хусейна. Всьо! Пожиттєве королівство для внуків-правнуків. Взагалі не бачу шо можна такого запропонувати Киму, шоб він погодився ту ядрьону бімбу віддати.
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15.08.2024 14:01 Ответить
Сильна та богата ФРН вже об'єдналася зі східними "родичами".
Впевнений, більшість західних німців щодня жалкують, що це зробили.
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15.08.2024 15:10 Ответить
 
 