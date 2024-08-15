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В Литве предлагают расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью

У Литві пропонують розірвати договори про митне співробітництво з Росією та Білоруссю

Минфин Литвы предлагает разорвать подписанные почти два десятилетия назад соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью. Соответствующие проекты постановлений правительства уже подготовлены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Представители министерства отметили, что с начала широкомасштабной агрессии России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, литовская таможня не сотрудничала и не обменивается информацией с таможенными службами России и Беларуси.

Однако лица, имеющие торговые отношения с этими странами, по данным министерства, предоставляют таможням и судам документы, выданные таможенными органами этих стран, как доказательство законности торговли и соблюдения международных санкций.

Соглашение с Беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства было подписано в июле 1996 года в Вильнюсе, а соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности - в феврале 1995 года в Москве.

Денонсация договора с Беларусью, который был ратифицирован в сентябре 2000 года, еще должна быть одобрена президентом и Сеймом.

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Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2446) россия (95393) таможня (1958)


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за 1600 кілометрів автобану з Гішпаніі до Німетчіні бачіл 4 автівкі з білорусскімі номерамі і в мене ліш едіне пітання-Нахера воні тут потрібни????!!!!
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15.08.2024 14:51 Ответить
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15.08.2024 14:58 Ответить
Вони мають рацію !
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15.08.2024 15:25 Ответить
 
 