В Литве предлагают расторгнуть договоры о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью

Минфин Литвы предлагает разорвать подписанные почти два десятилетия назад соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью. Соответствующие проекты постановлений правительства уже подготовлены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Представители министерства отметили, что с начала широкомасштабной агрессии России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, литовская таможня не сотрудничала и не обменивается информацией с таможенными службами России и Беларуси.

Однако лица, имеющие торговые отношения с этими странами, по данным министерства, предоставляют таможням и судам документы, выданные таможенными органами этих стран, как доказательство законности торговли и соблюдения международных санкций.

Соглашение с Беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства было подписано в июле 1996 года в Вильнюсе, а соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности - в феврале 1995 года в Москве.

Денонсация договора с Беларусью, который был ратифицирован в сентябре 2000 года, еще должна быть одобрена президентом и Сеймом.

Читайте: Ликвидирована коррупционная схема на Одесской таможне: Задержаны два должностных лица, - СБУ. ФОТОрепортаж