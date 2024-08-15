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Мы с Папой Франциском единодушны в осуждении войны в Украине, - Вселенский Патриарх Варфоломей

Вселенський патріарх Варфоломій

Константинопольская Православная Церковь единодушна с Римским Апостольским престолом относительно осуждения российской агрессии против Украины.

Об этом рассказал в интервью изданию The Pillar Вселенский Патриарх Варфоломей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, Патриарх подчеркнул, что, несмотря на различные голоса критиков, которые обвиняют Папу Франциска в недостаточной решительности в осуждении действий России, Константинопольский патриархат высоко ценит его пастырскую заботу о страдающем украинском народе. Поэтому он отметил личное участие Папы в возвращении похищенных украинских детей и привлечение Ватикана к Саммиту мира.

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"И мы, как и Святейший отец Франциск, единодушны в осуждении войны в Украине", - заявил Вселенский Патриарх.

Комментируя свои отношения с тремя последними римскими понтификами, Патриарх Варфоломей назвал их "дорогими друзьями и партнерами в распространении христианского единства". Он отметил чрезвычайную харизму Иоанна Павла II, глубокое богословское мышление Бенедикта XVI и смирение и опеку над бедными у Франциска.

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Кроме этого, Патриарх Варфоломей поделился мыслями относительно раскола между восточной и западной церквями 1054 года, выразив надежду на его преодоление. "Без сомнения, мы горячо молимся за исцеление схизмы (преодоление раскола христианской Церкви на католическую и православную - ред.) 1054 года", - сказал он.

Патриарх напомнил о начале диалога любви между двумя церквями-сестрами в 1960-х годах и о результатах работы смешанной богословской комиссии. "Надеемся, что этот диалог принесет много плодов и станет конкретным шагом вперед к осуществлению полного единства двух Церквей, когда Бог позволит, чтобы осуществилось желание самого Христа, чтобы мы "были одно" (Ин. 17, 11)", - подытожил Патриарх Варфоломей.

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Напомним, Вселенский Патриархат Константинополя присоединился к подписантам совместного коммюнике Саммита мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня этого года.

Автор: 

Варфоломей (240) Франциск (163)


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Топ комментарии
+5
Доброго Вам Здоров'я , Вселенський патріарх Варфоломій !!!
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15.08.2024 16:39
+3
Це тре розуміти так -Варфоломій вправив мізки Франциску , або направив на шлях праведний ))
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15.08.2024 17:13
+2
Де анафема кацапів та кацапської хунти,разом з ******.
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15.08.2024 16:41
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цінує його пастирську турботу про стражденний український народ...

Цікаво, в чому це проявляється? Турбота ця.
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15.08.2024 16:37 Ответить
Доброго Вам Здоров'я , Вселенський патріарх Варфоломій !!!
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15.08.2024 16:39 Ответить
папа Варфоломіє, той папа не настоящий папа !
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15.08.2024 17:49 Ответить
Де анафема кацапів та кацапської хунти,разом з ******.
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15.08.2024 16:41 Ответить
РПЦ неканонічна. Кацари - розколотники
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15.08.2024 16:44 Ответить
Це тре розуміти так -Варфоломій вправив мізки Франциску , або направив на шлях праведний ))
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15.08.2024 17:13 Ответить
Вселенський патріарх Варфоломій, дай стусана Папі , щоб з х..лом не загравав
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15.08.2024 18:27 Ответить
боюся, що зможу їх помирити (завжди противники об'єднуються перед загрозою). У свій час я опублікував виправлений молитвослов, оснований виключно на Євангелії (Благій Звістці). Хоча там є і окремі псалми. але редактовані. Папа погодився (на мене він не посилається) що молитва Господня звучить по антихристиянському, коли ми просимо не вводити нас у спокусу. Звертаємся до Сина Господнього, але приписуємо йому дії диявола. але папа викрутився: те сталося через невірний переклад. Але відіслав це на розсуд національних церков. Погодилися змінити молитву здається лише у Франції.
Східна церква, що називає себе православною, взагалі не розглядає це питання. Їм все добре. Окрім того виправлені молитви не хочуть лягати на прекрасну музику (мелодії), що написані саме на такі тексти. От тому то й створювалася особлива церковно-словянська мова, аби богослужбові тексти нею лягали на музику писану ще греками. Перероблена молитва-славень до Божої матері (іже херувими) ніяк не співається стандартною мелодією. І таке відбувається із досить багатим музичним спадком.
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15.08.2024 18:29 Ответить
тут ось пишуть, що рпц - не канонічна. Взагалі-то канонічність визначається вірою. Скажімо ті ж протестанські церкви чи англіканська не потребують чийогось визначення. але в боротьбі за українські душі проросійські сили в особі посланців єрмака поїхали до Варфоломія просити томосу і для упц (рпц). І що прикро - поїхав у складі делегації і такий собі єленський (можете погуглити). Єленський - людина відома серед богословів і його дії від лукавого. він прекрасно знає, що канонічна територія Константинополя в Україні представлена виключно ПЦУ і жодна інша організація не може бути представником цього патріархату. А мпц фактично анафемувала Константинополь за "самозахват". Хоча самозахват москва зробила сама ще в часи Хмельницького-Мазепи. І от ця вже давно не легітимна влада намагається захистити московську церкву, яка благословляла агресію і вбивства українців.
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15.08.2024 18:42 Ответить
Забули про третій Рим гундяя. Бо моцква називає себе саме так.
Тож поки третій Рим не буде зруйновано не буде миру в світі.
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15.08.2024 19:07 Ответить
А ви не хочете попросити свого шефа уіпать якоюсь херньою божественною по москалям? Почитити біблію, так господь бог не цурався нищити всіх мерзотників та збоченців направо та наліво. А тут шось переклинило...
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15.08.2024 19:44 Ответить
то лише у старому завіті. А Евангеліє - проповідь милосердя, що уповноважує карати злодіїв дітьми Божими. Тобто на нас покладена ця важлива місія.
та й послідовники Старого завіту теж не дуже виглядають месника. і тому озброїлися до зубів.
Хоча могли повести себе так, щоб жодна тварюка навіть не думала щось проти них.
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15.08.2024 19:55 Ответить
 
 