Мы с Папой Франциском единодушны в осуждении войны в Украине, - Вселенский Патриарх Варфоломей
Константинопольская Православная Церковь единодушна с Римским Апостольским престолом относительно осуждения российской агрессии против Украины.
Об этом рассказал в интервью изданию The Pillar Вселенский Патриарх Варфоломей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Как отмечается, Патриарх подчеркнул, что, несмотря на различные голоса критиков, которые обвиняют Папу Франциска в недостаточной решительности в осуждении действий России, Константинопольский патриархат высоко ценит его пастырскую заботу о страдающем украинском народе. Поэтому он отметил личное участие Папы в возвращении похищенных украинских детей и привлечение Ватикана к Саммиту мира.
"И мы, как и Святейший отец Франциск, единодушны в осуждении войны в Украине", - заявил Вселенский Патриарх.
Комментируя свои отношения с тремя последними римскими понтификами, Патриарх Варфоломей назвал их "дорогими друзьями и партнерами в распространении христианского единства". Он отметил чрезвычайную харизму Иоанна Павла II, глубокое богословское мышление Бенедикта XVI и смирение и опеку над бедными у Франциска.
Кроме этого, Патриарх Варфоломей поделился мыслями относительно раскола между восточной и западной церквями 1054 года, выразив надежду на его преодоление. "Без сомнения, мы горячо молимся за исцеление схизмы (преодоление раскола христианской Церкви на католическую и православную - ред.) 1054 года", - сказал он.
Патриарх напомнил о начале диалога любви между двумя церквями-сестрами в 1960-х годах и о результатах работы смешанной богословской комиссии. "Надеемся, что этот диалог принесет много плодов и станет конкретным шагом вперед к осуществлению полного единства двух Церквей, когда Бог позволит, чтобы осуществилось желание самого Христа, чтобы мы "были одно" (Ин. 17, 11)", - подытожил Патриарх Варфоломей.
Напомним, Вселенский Патриархат Константинополя присоединился к подписантам совместного коммюнике Саммита мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня этого года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво, в чому це проявляється? Турбота ця.
Східна церква, що називає себе православною, взагалі не розглядає це питання. Їм все добре. Окрім того виправлені молитви не хочуть лягати на прекрасну музику (мелодії), що написані саме на такі тексти. От тому то й створювалася особлива церковно-словянська мова, аби богослужбові тексти нею лягали на музику писану ще греками. Перероблена молитва-славень до Божої матері (іже херувими) ніяк не співається стандартною мелодією. І таке відбувається із досить багатим музичним спадком.
Тож поки третій Рим не буде зруйновано не буде миру в світі.
та й послідовники Старого завіту теж не дуже виглядають месника. і тому озброїлися до зубів.
Хоча могли повести себе так, щоб жодна тварюка навіть не думала щось проти них.