Мы с Папой Франциском единодушны в осуждении войны в Украине, - Вселенский Патриарх Варфоломей

Константинопольская Православная Церковь единодушна с Римским Апостольским престолом относительно осуждения российской агрессии против Украины.

Об этом рассказал в интервью изданию The Pillar Вселенский Патриарх Варфоломей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, Патриарх подчеркнул, что, несмотря на различные голоса критиков, которые обвиняют Папу Франциска в недостаточной решительности в осуждении действий России, Константинопольский патриархат высоко ценит его пастырскую заботу о страдающем украинском народе. Поэтому он отметил личное участие Папы в возвращении похищенных украинских детей и привлечение Ватикана к Саммиту мира.

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"И мы, как и Святейший отец Франциск, единодушны в осуждении войны в Украине", - заявил Вселенский Патриарх.

Комментируя свои отношения с тремя последними римскими понтификами, Патриарх Варфоломей назвал их "дорогими друзьями и партнерами в распространении христианского единства". Он отметил чрезвычайную харизму Иоанна Павла II, глубокое богословское мышление Бенедикта XVI и смирение и опеку над бедными у Франциска.

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Кроме этого, Патриарх Варфоломей поделился мыслями относительно раскола между восточной и западной церквями 1054 года, выразив надежду на его преодоление. "Без сомнения, мы горячо молимся за исцеление схизмы (преодоление раскола христианской Церкви на католическую и православную - ред.) 1054 года", - сказал он.

Патриарх напомнил о начале диалога любви между двумя церквями-сестрами в 1960-х годах и о результатах работы смешанной богословской комиссии. "Надеемся, что этот диалог принесет много плодов и станет конкретным шагом вперед к осуществлению полного единства двух Церквей, когда Бог позволит, чтобы осуществилось желание самого Христа, чтобы мы "были одно" (Ин. 17, 11)", - подытожил Патриарх Варфоломей.

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Напомним, Вселенский Патриархат Константинополя присоединился к подписантам совместного коммюнике Саммита мира, который состоялся в Швейцарии 15-16 июня этого года.