РФ перебросит дополнительные силы для защиты Брянской и Белгородской областей, - Минобороны России

Минобороны РФ на фоне прорыва в Курской области планирует направить дополнительные силы для обороны Брянской и Белгородской областей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

Министр обороны Белоусов провел "очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях".

Во время совещания заслушали план, который подготовил Генштаб ВС РФ.

"Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками... А также о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены на выполнение основных задач", - отметил министр обороны РФ.

Выполнение плана, сказал Белоусов, он "будет контролировать лично".

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