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Новости Война
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РФ перебросит дополнительные силы для защиты Брянской и Белгородской областей, - Минобороны России

РФ перекине додаткові сили на прикордоння

Минобороны РФ на фоне прорыва в Курской области планирует направить дополнительные силы для обороны Брянской и Белгородской областей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

Министр обороны Белоусов провел "очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях".

Во время совещания заслушали план, который подготовил Генштаб ВС РФ.

"Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками... А также о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены на выполнение основных задач", - отметил министр обороны РФ.

Выполнение плана, сказал Белоусов, он "будет контролировать лично".

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Автор: 

россия (95393) Минобороны рф (925) Белгород (449) Белоусов Андрей (19)


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бледоусов перекидав перекидав да не випередкиднув
безкоштовно помирати кацапи несогласниє
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15.08.2024 16:54 Ответить
Спустя некоторое время:
"Белоусов лично проводит совещание по поводу защиту масцквы под аккомпамент стука в дверь и крика 'відчиняй падло'".
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15.08.2024 16:56 Ответить
У двері постукали і вічливо спитали - можна, панове, вас перебити?
Ві что себе пазваляєте - нас перебивать!!! Мі же рускіє...
Та то нічого - я швидко перебью - у мене кулемет та лента до нього...
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15.08.2024 17:32 Ответить
Откуда перекидывают?
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15.08.2024 17:22 Ответить
З Калінінграду , литовці кажуть .
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15.08.2024 18:13 Ответить
Сподіваюся, українське керівництво знає про небезпеку відкриття другого фронту з обмеженими можливостями на землі. І ніякої переваги в повітрі.
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15.08.2024 17:27 Ответить
Якого ще другого фронту? Україна звільняє ще когось крім росії?
У війні немає ніяких кордонів - а є лінія фронту що визначає "нові реалії".
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15.08.2024 17:34 Ответить
Це для того, щоб "дрочку" бацькє посилити мабуть.
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15.08.2024 17:28 Ответить
Упссс, кацапи. А перекидати то вже немає що.

кіздець підкрався до кацапа непомітно.
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15.08.2024 19:01 Ответить
 
 