РФ перебросит дополнительные силы для защиты Брянской и Белгородской областей, - Минобороны России
Минобороны РФ на фоне прорыва в Курской области планирует направить дополнительные силы для обороны Брянской и Белгородской областей.
Об этом сообщила пресс-служба министерства оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.
Министр обороны Белоусов провел "очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях".
Во время совещания заслушали план, который подготовил Генштаб ВС РФ.
"Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками... А также о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены на выполнение основных задач", - отметил министр обороны РФ.
Выполнение плана, сказал Белоусов, он "будет контролировать лично".
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безкоштовно помирати кацапи несогласниє
"Белоусов лично проводит совещание по поводу защиту масцквы под аккомпамент стука в дверь и крика 'відчиняй падло'".
Ві что себе пазваляєте - нас перебивать!!! Мі же рускіє...
Та то нічого - я швидко перебью - у мене кулемет та лента до нього...
У війні немає ніяких кордонів - а є лінія фронту що визначає "нові реалії".
кіздець підкрався до кацапа непомітно.