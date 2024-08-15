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Глава МИД Эстонии Цахкна о Курской области: Это часть самообороны Украины

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что операция Украины в Курской области является частью обороны, а также напомнил, что именно РФ развязала агрессию.

Его заявление приводит "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Эстонский министр отметил, что Украина имеет право защищать себя и атаковать военные объекты на российской территории.

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"Действия и контратаки украинских сил на российской территории, которые привлекли внимание всего мира в течение последних недель, являются ничем иным, как частью самообороны Украины", - подчеркнул Цахкна.

Он также добавил, что Эстония никогда не устанавливала никаких ограничений относительно того, где и как Украина может использовать предоставленную военную помощь.

"Помните, что именно Россия начала агрессию против своего соседа, и война закончится, если Россия немедленно выведет свои агрессивные силы со всей Украины и прекратит все боевые действия", - сказал глава МИД Эстонии.

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Он подчеркнул, что Эстония полностью поддерживает Украину в ее попытках выбить агрессора со своей территории и победить в войне.

"Именно поэтому мы внимательно следим за операцией Украины в Курске", - резюмировал эстонский министр.

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Эстония (1415) Курск (1083) Цахкна Маргус (43)


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Це частина не тільки самооборони, а також , історична частина України !!!
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15.08.2024 17:25 Ответить
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15.08.2024 17:38 Ответить
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15.08.2024 17:37 Ответить
Kursk,kak i Belgorod eto iskonyje zemli Ukraini,voprosov tut netu
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15.08.2024 17:46 Ответить
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15.08.2024 17:58 Ответить
 
 