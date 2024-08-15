Глава МИД Эстонии Цахкна о Курской области: Это часть самообороны Украины
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что операция Украины в Курской области является частью обороны, а также напомнил, что именно РФ развязала агрессию.
Его заявление приводит "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Эстонский министр отметил, что Украина имеет право защищать себя и атаковать военные объекты на российской территории.
"Действия и контратаки украинских сил на российской территории, которые привлекли внимание всего мира в течение последних недель, являются ничем иным, как частью самообороны Украины", - подчеркнул Цахкна.
Он также добавил, что Эстония никогда не устанавливала никаких ограничений относительно того, где и как Украина может использовать предоставленную военную помощь.
"Помните, что именно Россия начала агрессию против своего соседа, и война закончится, если Россия немедленно выведет свои агрессивные силы со всей Украины и прекратит все боевые действия", - сказал глава МИД Эстонии.
Он подчеркнул, что Эстония полностью поддерживает Украину в ее попытках выбить агрессора со своей территории и победить в войне.
"Именно поэтому мы внимательно следим за операцией Украины в Курске", - резюмировал эстонский министр.
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