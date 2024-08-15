Медиаатаки на газодобывающий сектор подрывают энергетическую безопасность страны, - ассоциация

Ассоциация, объединяющая крупнейшие газодобывающие предприятия Украины, выражает серьезную обеспокоенность по поводу ряда публикаций в СМИ, содержащих ложную и манипулятивную информацию об одном из членов АГКУ - ООО "Горизонти" из группы компаний "Західнадрасервіс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АГКУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это негативно влияет на бизнес-климат в секторе и непосредственно на объемы добычи природного газа. Лица, распространяющие ложную и манипулятивную информацию, делают это ради собственных интересов. Такие действия работают против государства, поскольку отталкивают потенциальных инвесторов - как украинских, так и иностранных, и происходит это именно в то время, когда стране крайне необходим международный капитал, современные технологии и поддержка западных партнеров.

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"Сегодня каждый добытый в Украине кубометр газа является критически важным, поскольку укрепляет нашу энергетическую безопасность и вселяет уверенность в успешное прохождение этого и последующих ОЗП. Более того, уплаченные налоги помогают не только поддерживать экономику воюющей страны, но и укреплять ее обороноспособность перед агрессором", - подчеркнули в ассоциации.



За время полномасштабного российского вторжения ООО "Горизонти" инвестировали в сектор более 1,5 млрд грн и уплатили более 2,4 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет. Кроме того, компания вкладывает значительные средства в местную инфраструктуру, где осуществляет свою деятельность - ремонт дорог и другие важные социальные проекты, которые способствуют улучшению жизни местных общин.

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В ассоциации отмечают, что любые действия, направленные на дискредитацию социально ответственного бизнеса, наносят мощный удар по всей стране. Ведь именно инвестиции украинских и иностранных компаний являются безальтернативным залогом для экономического роста государства. В то же время, остановка инвестиционной деятельности в секторе приведет к падению газодобычи, уменьшению налогов и сокращению рабочих мест. Это существенно ослабит энергетическую безопасность Украины, которая и так является достаточно уязвимой после целенаправленных российских атак, отмечают в АГКУ.



Напомним, на днях Минэнерго предупреждало об активизации вражеского ИПСО. Враг не только продолжает уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру ракетами и дронами, но и продолжает активно применять информационные атаки для дискредитации действий, осуществляемых для преодоления кризиса в энергетике и подготовки к сложному осенне-зимнему периоду.