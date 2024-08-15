США готовы отправить Украине ракеты большой дальности для F-16 JASSM, - Politico
Администрация президента США Джо Байдена "открыта" для предоставления Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM, что предоставит украинским истребителям F-16 большей боевой мощи. Ракетами JASSM США делились только с несколькими близкими союзниками.
Об этом говорится в публикации Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечает издание, о готовности Белого дома предоставить Украине ракеты класса "воздух-поверхность" появилась на фоне наземной операции ВСУ в Курской области РФ, которая продолжается уже вторую неделю.
Окончательного решения об отправке ракеты еще не принято, но, по словам одного из чиновников администрации Байдена, они сейчас работают над сложными деталями.
Эти вопросы включают проверку передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запустить такую ракету.
В материале указано, что речь идет о JASSM - высокоточной крылатой ракете, которая предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей с дистанций вне зоны действия средств вражеской ПВО.
Благодаря таким ракетам у украинских Воздушных сил появится возможность атаковать вражеские цели на расстояние более 320 километров.
Пока продолжаются переговоры в Белом доме и Пентагоне, представитель администрации предупредил, что впереди еще много работы, прежде чем какие-либо ракеты попадут в Украину. В частности, необходимо убедиться, что имеющиеся в Киеве самолеты советской эпохи и недавно поставленные F-16 смогут запустить подобную ракету.
По словам двух собеседников, Пентагон уже работает с Украиной над этими техническими вопросами.
Ракетами JASSM США очень редко делились только с несколькими близкими союзниками.
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На Амазон появилась книга Echoes of Tomorrow: Ukraine's Century of Change
Це ж виходить, що стартувавши десь над українською Суджею, ця ракета зможе вразити ціль в Тулі чи Калузі!
А там і Таруса стане ціллю українського Тауруса А це вже ближня підмацковщина
Дійсно, який же невдалий наступ
То ми вже стратегічний партнер сши поза НАТИ чи ні?
Цікаво а всім іншим таким партнерам обмежують права на використання цієї зброї?
Може забороняють ізраЇлю бити американськими по ядерній державі Іран?
Коли ці ракети вже будуть лягати по кацапським цілям, тоді і порадіємо.
до грудня 2024 року
https://glavred.net/world/tri-desyatka-leopard-pvo-i-*******-germaniya-peredast-vsu-bolshoy-paket-pomoshchi-10588925.html
Що до проблем. Носії F-16C/D.
А що дали нам - ми не знаємо.
і, нам, щось знову пообіцяють.
Це щоби розуміти на якому ми місці з нашою Україною для США .
https://www.youtube.com/watch?v=6EtNECBwemM
За словами виробника, Lockheed Martin, дальність польоту JASSM перевищує 926 км, ракета відрізняється високою точністю і несе бойову частину вагою близько 450 кг.
Пентагон має запаси з 7200 таких ракет, а Lockheed Martin останнім часом значно наростила виробництво.
я б Ріані вдув але вона зара жирна стала
- Можно.Сколько?
- Две мне и .....
далее по автору - четыре пцицы и люля-кебаб.
Дайте хоть попробовать!!!!
Адміністрація президента США Джо Байдена + Камала "відкрита", но...
Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але вони зараз працюють над складними деталями
необхідно переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету.
Могли би поставити F-16 котрі точно можуть запустити
а то дозволили іншим поставити 6шт літаків, проте тепер не знають, що вони можуть
1.5міс до кінця фінроку 2024, та залишок PDA 6.2млрд, котрий згорить якщо не підпишє Байден+Камала