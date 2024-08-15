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Новости Помощь Украине
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США готовы отправить Украине ракеты большой дальности для F-16 JASSM, - Politico

F-16

Администрация президента США Джо Байдена "открыта" для предоставления Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия JASSM, что предоставит украинским истребителям F-16 большей боевой мощи. Ракетами JASSM США делились только с несколькими близкими союзниками.

Об этом говорится в публикации Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечает издание, о готовности Белого дома предоставить Украине ракеты класса "воздух-поверхность" появилась на фоне наземной операции ВСУ в Курской области РФ, которая продолжается уже вторую неделю.

Также читайте: В ближайшие дни США предоставят Украине пакеты военной помощи, - Белый дом

Окончательного решения об отправке ракеты еще не принято, но, по словам одного из чиновников администрации Байдена, они сейчас работают над сложными деталями.

Эти вопросы включают проверку передачи чувствительных технологий и обеспечение того, чтобы украинские самолеты могли запустить такую ракету.

В материале указано, что речь идет о JASSM - высокоточной крылатой ракете, которая предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей с дистанций вне зоны действия средств вражеской ПВО.

Благодаря таким ракетам у украинских Воздушных сил появится возможность атаковать вражеские цели на расстояние более 320 километров.

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Пока продолжаются переговоры в Белом доме и Пентагоне, представитель администрации предупредил, что впереди еще много работы, прежде чем какие-либо ракеты попадут в Украину. В частности, необходимо убедиться, что имеющиеся в Киеве самолеты советской эпохи и недавно поставленные F-16 смогут запустить подобную ракету.

По словам двух собеседников, Пентагон уже работает с Украиной над этими техническими вопросами.

Ракетами JASSM США очень редко делились только с несколькими близкими союзниками.

Автор: 

крылатые ракеты (878) помощь (7770) США (26471) F-16 (549)


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Топ комментарии
+25
Я б покищо розглядав цю новину, як рубрику "Цікаве поряд з нами".

Коли ці ракети вже будуть лягати по кацапським цілям, тоді і порадіємо.
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15.08.2024 19:53
+13
А стріляти по кацапії можна буде?
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15.08.2024 19:47
+10
Є кілька модифікацій цієї ракети.Але всі мають більшу дальність,ніж ATACMS.Ці ракети супер точні і мають потужну бойову частину.
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15.08.2024 19:51
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Правила форума Совет форумчан
Навіть, якщо дадуть ракеты, то як завжди, по території рашки заборонять бити.
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15.08.2024 19:33 Ответить
Не переймайся, коли почнуть бити, вашим не до вкидів на Цензорі буде
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15.08.2024 22:22 Ответить
типу коли кацапи будуть під Києвом, дозволять їх пускати на території України((
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16.08.2024 01:07 Ответить
дуже гарна новина...
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15.08.2024 19:36 Ответить
Так вони ж надали Ф - 16 - вони шо не знають на шо вони здатні
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15.08.2024 19:38 Ответить
Чудово, дуже чудово!
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15.08.2024 19:38 Ответить
Дуже потужно
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15.08.2024 19:46 Ответить
Operational range 230 mi (370.4 km) 🤣
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15.08.2024 19:42 Ответить
Слава ЗСУ!

​​На Амазон появилась книга Echoes of Tomorrow: Ukraine's Century of Change
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15.08.2024 19:42 Ответить
Готові... Чекаємо ще 2-3 роки!
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15.08.2024 19:44 Ответить
а ось це дійсно гарна новина 💪
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15.08.2024 19:45 Ответить
А стріляти по кацапії можна буде?
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15.08.2024 19:47 Ответить
Все просто! Пентагон дипломатично: "Україна сама вирішує як, де і якими засобами обороняти свою територію бо це їх право"! (п.с. Курська операція тому доказ...і не тільки!)...Менше піару (тринління українських "піджаків"!)- більше дій!
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15.08.2024 20:30 Ответить
Чудова ініціатива!
Це ж виходить, що стартувавши десь над українською Суджею, ця ракета зможе вразити ціль в Тулі чи Калузі!
А там і Таруса стане ціллю українського Тауруса А це вже ближня підмацковщина
Дійсно, який же невдалий наступ
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15.08.2024 19:49 Ответить
Ракетами JASSM США дуже рідко ділились лише з кількома близькими союзниками. Джерело:
То ми вже стратегічний партнер сши поза НАТИ чи ні?
Цікаво а всім іншим таким партнерам обмежують права на використання цієї зброї?

Може забороняють ізраЇлю бити американськими по ядерній державі Іран?
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15.08.2024 19:50 Ответить
Є кілька модифікацій цієї ракети.Але всі мають більшу дальність,ніж ATACMS.Ці ракети супер точні і мають потужну бойову частину.
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15.08.2024 19:51 Ответить
Я б покищо розглядав цю новину, як рубрику "Цікаве поряд з нами".

Коли ці ракети вже будуть лягати по кацапським цілям, тоді і порадіємо.
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15.08.2024 19:53 Ответить
хочеться порадіти сьогодні. Коли ви раділи останній раз?
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16.08.2024 01:08 Ответить
Кожен раз, коли закінчується повітряна тривога.
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16.08.2024 11:14 Ответить
На видео 9 БТР М113, 15 Хамви с ЗУ-23, 18 БТР М1117 и т.д. А теперь представьте поставленные США-Украина 600 М113, 2000+ Хамви, 270 М1117, 1000+ MRAP, 200 БТР Страйкер, 300 БМП "Брэдли"- видео такого парада длилось бы очень долго...
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15.08.2024 20:15 Ответить
Три десятки Leopard, ППО і гаубиці: Німеччина передасть ЗСУ великий пакет допомоги.
до грудня 2024 року
https://glavred.net/world/tri-desyatka-leopard-pvo-i-*******-germaniya-peredast-vsu-bolshoy-paket-pomoshchi-10588925.html
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15.08.2024 19:59 Ответить
сша готові відправити ракети, але .....(причина завжди знайдеться)
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15.08.2024 20:00 Ответить
То шо їх, су*а, стримує? Скільки можна тягнути кота за **** ?
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15.08.2024 20:08 Ответить
За сьогодні це вже друга обіцянка.
Що до проблем. Носії F-16C/D.
А що дали нам - ми не знаємо.
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15.08.2024 20:10 Ответить
зараз, верещук, звісно, під особистим контролем потужного зе!гундоса, покаже всьому, світу, що ми такі гуманні, такі рожеві, що готові повісити собі на шию, істот, що бажають нам смерті.
і, нам, щось знову пообіцяють.
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15.08.2024 20:11 Ответить
віталя, ти, коли небуть, бився на вулиці?
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15.08.2024 20:27 Ответить
А как же, только у нас союзники не гопари и не диктаторы,они зависят от избирателей,им нужна картинка благородных украинцев бьющихся за свободу и демократию с варварским режимом.
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15.08.2024 21:30 Ответить
Также JASSM находится на вооружении Королевских воздушных сил Австралии и Марокко.
Це щоби розуміти на якому ми місці з нашою Україною для США .
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15.08.2024 20:17 Ответить
...,,они работают над сложными деталями...,,---ну вот как читать подобное? Пальцем в жопе что ли ковыряются? А что сложного тут? Нюхать сложно---ковырятся нет! Идиоты. Вот бы Иран так поступал с кацапскими заказами и просьбами, или пуздро корейское? Там схода решается.
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15.08.2024 20:26 Ответить
Нехай ще нададуть кілька хімарсів. Бо там кацапи знищили одну нашу пускову у Сумській області.
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15.08.2024 20:28 Ответить
Каламутне відео.... Хоча не пускові головне.
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15.08.2024 21:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6EtNECBwemM Детальне відео про ракету тут

https://www.youtube.com/watch?v=6EtNECBwemM
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15.08.2024 20:35 Ответить
BBC

За словами виробника, Lockheed Martin, дальність польоту JASSM перевищує 926 км, ракета відрізняється високою точністю і несе бойову частину вагою близько 450 кг.
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15.08.2024 20:36 Ответить
Досі його отримували лише військові союзники США: він перебуває на озброєнні Польщі, Австралії та Фінляндії, його купували, але поки що не отримали Японія та Нідерланди.

Пентагон має запаси з 7200 таких ракет, а Lockheed Martin останнім часом значно наростила виробництво.
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15.08.2024 20:39 Ответить
Німеччина, Греція, Румунія та Данія також ведуть переговори про закупівлю ракет JASSM.

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16.08.2024 03:33 Ответить
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15.08.2024 20:40 Ответить
та давайте вже Томагавки ))
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15.08.2024 20:41 Ответить
і яз
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16.08.2024 01:09 Ответить
Оце те чого нам не вистачало щоб зупинити навалу орди. Як тільки США нададуть ці ракети - так зразу ЗСУ перестануть відступати.
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15.08.2024 20:43 Ответить
А я готовий вдути Тейлор Свіфт, і шо
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15.08.2024 20:49 Ответить
Шансы на успех почти такие же).
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15.08.2024 20:52 Ответить
А вот сейчас бьіло обидно.
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15.08.2024 21:06 Ответить
звичайна баба, шо там такого шо ти ще не бачив 😁
я б Ріані вдув але вона зара жирна стала
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16.08.2024 08:56 Ответить
Ні, я лише по білих.
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16.08.2024 09:27 Ответить
ЗСУ свою справу зробили - зламали всі червоні лінії і показали який Путін жалюгідний невдаха!!! На черзі, наступний крок за адміністрацією Байдена - вона має надати далекобійні ракети в неймовірній кількості, високоточні крилаті ракети JASSM для F-16 і 3 (три) авіносні групи ... про всяк випадок!!!
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15.08.2024 21:00 Ответить
Все-таки не хотят позорить F-16.
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15.08.2024 21:04 Ответить
Типова ситуація для байденовської адміністрації - вони "готові", але не зараз, і взагалі треба зробити багато складної роботи і тд...
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15.08.2024 21:24 Ответить
а там і фінансовий рік закінчиться. А потім новий президент. А потім ще щось...
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16.08.2024 01:10 Ответить
- А две можно?
- Можно.Сколько?
- Две мне и .....
далее по автору - четыре пцицы и люля-кебаб.
Дайте хоть попробовать!!!!
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15.08.2024 21:41 Ответить
Ля-ля, тру-ля-ля.
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15.08.2024 22:21 Ответить
Ключове:
Адміністрація президента США Джо Байдена + Камала "відкрита", но...
Остаточного рішення про відправку ракети ще не прийнято, але вони зараз працюють над складними деталями
необхідно переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету.

Могли би поставити F-16 котрі точно можуть запустити
а то дозволили іншим поставити 6шт літаків, проте тепер не знають, що вони можуть

1.5міс до кінця фінроку 2024, та залишок PDA 6.2млрд, котрий згорить якщо не підпишє Байден+Камала
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15.08.2024 22:25 Ответить
Так Вам же сказали "відкрита" в лапках...
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16.08.2024 10:22 Ответить
Прийнятна тільки умова від американців- бити виключно по аеродромах, від Моздока до Пітерських підворотень.
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15.08.2024 22:41 Ответить
То аеродроми в Курській області - це ж уже Україна (з урахуванням реалій), отже їм кірдик.
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15.08.2024 22:54 Ответить
Перемогою запахло в повітрі
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15.08.2024 23:59 Ответить
Вони повинні були вже бути, разом з літаками. А вони тільки "готові"... "підсилення ППО" -звичайно добре, але це значить, що ми і надалі "хлопчики для биття", можем тільки оборонятись. А потрібно нищити звідки це летить, де воно виготовляється... А ніззя, он брити вже сказали - штормами по рашці но-но, бо "ескалація". Так війну не виграти...
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16.08.2024 05:08 Ответить
Набагато більше потрібні ракети класу "повітря-повітря" великої дальності.
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16.08.2024 08:53 Ответить
фсбэшнику Елдаку и бениному Оманскомй Нарику такие ракеты не нужны как и списанные вертушки и самолеты с Австралии.....
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16.08.2024 09:28 Ответить
"переконатися, що наявні в Києві літаки радянської епохи і нещодавно поставлені F-16 зможуть запустити подібну ракету." - ну это какая-то полова, обсуждаемая ракета с данной дальностью выпускалась с 1986 года
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16.08.2024 09:30 Ответить
Матня блд коли потрібно клянчіть, і ще купу умов виставлять. Україна робила свої гарні ракети. де воно все???
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16.08.2024 10:09 Ответить
"Ми вам дамо, але бити ними не можна"... Ось так.
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16.08.2024 10:20 Ответить
Шо це за "велика" дальність?! Просіть Мінітмени, може, Томагавки дадуть.
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16.08.2024 13:08 Ответить
 
 