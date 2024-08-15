Немецкий генерал Фрейдинг о наступлении в Курской области: Украина знает, что делает

Главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг после визита в Киев выразил убеждение, что военное руководство Украины знает, что делает в Курской области.

Об этом генерал заявил 15 августа в видеоподкасте Минобороны Enquired, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Там, где военный руководитель имеет возможность проявить инициативу, он должен ею воспользоваться. Из моих впечатлений и из моих разговоров, украинцы хорошо осознают риск, на который они идут в этой операции, но это может привести к значительной динамике, если эта операция будет проведена успешно", - сказал Фройдинг, который на днях провел переговоры в украинской столице.

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Фройдинг находился в Украине для переговоров. По его словам, продвижение на Курщине является "хорошим показателем того, что украинские вооруженные силы продолжают иметь волю и способность достичь успеха и выиграть эту войну".

Фройдинг также остановился на некоторых деталях. Так, глубина "взятой" территории, по его данным, составляет около 30 километров, ширина - около 65 километров. "Мы оцениваем общую территорию, на которой действуют украинские силы - не контролируют, а именно действуют - в около 1000 квадратных километров. Это интересно, потому что это примерно тот размер, который украинские вооруженные силы потеряли (в боях с. - Ред.) российскими вооруженными силами с начала года", - сказал генерал.

Он предположил, что ВСУ взяли примерно "трехзначное, если не четырехзначное количество военнопленных".

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Фройдинг отметил, что россияне пытались противостоять украинской атаке пехотой, бронетехникой, а также спецназом, применяли мощную артиллерию и поддержку с воздуха, "однако это пока не увенчалось успехом", ведь украинцы имели хорошую разведку и наткнулись на слабых противников.

Говоря о целях операции, генерал назвал несколько. В частности, попытки облегчить ситуацию для ВСУ на Донбассе; перенести войну на территорию России и продемонстрировать таким образом собственному населению способность перейти в наступление; использовать захваченную территорию как монету в политическом торге.

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В то же время представитель Бундесвера признал, что россияне пока не перебрасывают бойцов с Донбасса, из центральной зоны боевых действий, но пытаются задействовать другие резервы.