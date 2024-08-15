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Новости Помощь Украине
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Украина с февраля 2022 года привлекла $98,7 млрд внешнего финансирования, - Минфин

Долар

С 24 февраля 2022 года прямая бюджетная поддержка от стран-доноров и международных финансовых организаций достигает около 98,7 млрд долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

На что направляется международное финансирование?

"Все поступления от партнеров Правительство направляет на социальные, гуманитарные и другие приоритетные невоенные расходы госбюджета. Внешняя финансовая помощь не может быть использована на обеспечение расходов безопасности и обороны", - отметили в Минфине.

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Привлеченные средства направляются на конкретные расходы, которые были определены с партнерами или на первоочередные расходы госбюджета согласно приоритетной очередности.

Бюджетная поддержка с целевым назначением

Привлеченные средства в рамках проектов Всемирного банка имеют исключительно целевое назначение, согласованное партнерами и Правительством Украины.

В общем, с февраля 2022 года через механизмы Всемирного банка Украина получила почти 40 млрд долларов США. Крупнейшие доноры - США, Япония, Великобритания.

С начала полномасштабной войны Всемирный банк начал 7 проектов для поддержки ключевых отраслей экономики Украины:

  • Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Возмещение расходов на выплату пенсий, части социальных пособий, заработной платы медикам, учителям, государственным служащим (кроме области безопасности и обороны) и сотрудникам ГСЧС. Через проект привлечено до 30 млрд долларов США.
  • Проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE). Социальная помощь незащищенным слоям населения и увеличение эффективности программ социальной поддержки (в частности, ВПЛ). В рамках проекта поступило около 1,2 млрд долларов США.

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  • "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE). Восстановление и поддержка агросектора (в частности, расширение доступа сельхозпроизводителей к программе кредитования 5-7-9). Привлечено 500 млн долларов США.
  • "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine). Улучшение доступа к медицинским услугам, удовлетворение насущных потребностей в услугах здравоохранения, обеспечение финансовой защиты в экстренных условиях. В рамках проекта уже поступило более 124,5 млн долларов США.
  • "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Мелкие и средние ремонты частично поврежденных частных и многоквартирных жилых домов. Уже привлечено около 150 млн долларов США.
  • Два займа на политику развития (DPL/DPO). Поддержка усилий Украины во внедрении повестки дня структурных реформ и предоставление критически важного финансирования. Общая выборка - 3 млрд долларов США.

Общая бюджетная поддержка

На приоритетные расходы государственного бюджета без привязки к конкретным направлениям направляются средства от ЕС (38 млрд евро), средства от МВФ (10,2 млрд долларов США), а также бюджетная поддержка от Правительства Канады (более 5 млрд долларов США).

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К ним относятся социальные и гуманитарные расходы, которые не покрываются бюджетной поддержкой с целевым назначением. А также поддержка энергосектора, обслуживание государственного долга, экономическое восстановление и прочее.

Автор: 

Минфин (1556) помощь (7770) финансирование (1795)


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Топ комментарии
+6
діточки! онучки наші!
все для вас.
вам виплачувати.
на уроках історії почитаєте, як все було у 2019.
і подякуєте своїм пращурам, що обрали, потужного зе!поца.
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15.08.2024 20:17
+1
по 4000$ на учителиць, учитильох та одну довічну педаюду, що приймав участь у створенні лідора без нацюцюрника.
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15.08.2024 20:36
+1
Офігенно! А "інвестняні" не можуть закрити цей борг? А цунамі інвестицій, що обіцяло найвеличніше, вже в Україні? Чи може збагачення найвеличнішого з 40млн до 600+млн (в долярах) за своє царювання (при зарплатні в десятки тис грн) - то норм?
Але це так - думки в голос і без аналітики
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15.08.2024 21:14
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Правила форума Совет форумчан
діточки! онучки наші!
все для вас.
вам виплачувати.
на уроках історії почитаєте, як все було у 2019.
і подякуєте своїм пращурам, що обрали, потужного зе!поца.
показать весь комментарий
15.08.2024 20:17 Ответить
Давайте перелік - на що пішли.
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15.08.2024 20:28 Ответить
по 4000$ на учителиць, учитильох та одну довічну педаюду, що приймав участь у створенні лідора без нацюцюрника.
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15.08.2024 20:36 Ответить
не здивуюсь, якщо при проведені аудіта дій зелених підарасів виявиться, що вчителя отримували зарплату 4000$
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15.08.2024 20:58 Ответить
Те, на що пішли ці гроші, сьогодні в суді перераховували, підозру кириленку формулюючи. Масштабуйте на кілька сотень дефективних ZEмародерів та сотні тисяч паразитів меншого калібра.
Насолоджуйтесь!
Копієчка в копієчку!
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15.08.2024 20:40 Ответить
Вчителям, бібліотекарям тощо
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15.08.2024 20:33 Ответить
Цікаве посилання в цій статті.
За словами фон дер Ляйєн, 108 млрд. невійськової допомоги з цих майже 99 млрд. Україні надав тільки ЄС. І це ще він не напружувався, бо "Найбільші донори - США, Японія, Велика Британія".
Патужна математика у випускників трускавецьких акадємійов!
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15.08.2024 20:34 Ответить
вдумайтесь 100 млрд пішло на зп дерслужбовців(крім військових) та розпил.
правду кажуть кому війна а кому...
Хрен з ним лярдів 25-30 тупі амери дали як гранти, а інші 70 яким хером будемо віддавати, хоча це вже будуть проблеми наступної(них) влади.
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15.08.2024 20:37 Ответить
допис від прогресивно загостреного хріном?
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15.08.2024 20:46 Ответить
дерслужбовець, ясно.
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15.08.2024 20:50 Ответить
значить не тупий як американці- це ж однозначно, а загострений?
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15.08.2024 21:00 Ответить
Майже 100 мільярдів.
Це майже річний ВВП України у роки, коли звітам Мінфіна та НБУ можна було довіряти.

А гривня у сраці...
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15.08.2024 20:37 Ответить
Не залучила, а дали народу Україні. Але зелені підараси половину цього вкрали, якщо не більше.
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15.08.2024 20:56 Ответить
А чому зовнішнє фінансування скачано роллами та перев'язано мотузочками?
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15.08.2024 21:11 Ответить
Офігенно! А "інвестняні" не можуть закрити цей борг? А цунамі інвестицій, що обіцяло найвеличніше, вже в Україні? Чи може збагачення найвеличнішого з 40млн до 600+млн (в долярах) за своє царювання (при зарплатні в десятки тис грн) - то норм?
Але це так - думки в голос і без аналітики
показать весь комментарий
15.08.2024 21:14 Ответить
 
 