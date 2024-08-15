Украина с февраля 2022 года привлекла $98,7 млрд внешнего финансирования, - Минфин

С 24 февраля 2022 года прямая бюджетная поддержка от стран-доноров и международных финансовых организаций достигает около 98,7 млрд долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Цензор.НЕТ.

На что направляется международное финансирование?

"Все поступления от партнеров Правительство направляет на социальные, гуманитарные и другие приоритетные невоенные расходы госбюджета. Внешняя финансовая помощь не может быть использована на обеспечение расходов безопасности и обороны", - отметили в Минфине.

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Привлеченные средства направляются на конкретные расходы, которые были определены с партнерами или на первоочередные расходы госбюджета согласно приоритетной очередности.

Бюджетная поддержка с целевым назначением

Привлеченные средства в рамках проектов Всемирного банка имеют исключительно целевое назначение, согласованное партнерами и Правительством Украины.

В общем, с февраля 2022 года через механизмы Всемирного банка Украина получила почти 40 млрд долларов США. Крупнейшие доноры - США, Япония, Великобритания.

С начала полномасштабной войны Всемирный банк начал 7 проектов для поддержки ключевых отраслей экономики Украины:

Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Возмещение расходов на выплату пенсий, части социальных пособий, заработной платы медикам, учителям, государственным служащим (кроме области безопасности и обороны) и сотрудникам ГСЧС. Через проект привлечено до 30 млрд долларов США.

Проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE). Социальная помощь незащищенным слоям населения и увеличение эффективности программ социальной поддержки (в частности, ВПЛ). В рамках проекта поступило около 1,2 млрд долларов США.

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"Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE). Восстановление и поддержка агросектора (в частности, расширение доступа сельхозпроизводителей к программе кредитования 5-7-9). Привлечено 500 млн долларов США.

"Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine). Улучшение доступа к медицинским услугам, удовлетворение насущных потребностей в услугах здравоохранения, обеспечение финансовой защиты в экстренных условиях. В рамках проекта уже поступило более 124,5 млн долларов США.

"Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Мелкие и средние ремонты частично поврежденных частных и многоквартирных жилых домов. Уже привлечено около 150 млн долларов США.

Два займа на политику развития (DPL/DPO). Поддержка усилий Украины во внедрении повестки дня структурных реформ и предоставление критически важного финансирования. Общая выборка - 3 млрд долларов США.

Общая бюджетная поддержка

На приоритетные расходы государственного бюджета без привязки к конкретным направлениям направляются средства от ЕС (38 млрд евро), средства от МВФ (10,2 млрд долларов США), а также бюджетная поддержка от Правительства Канады (более 5 млрд долларов США).

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К ним относятся социальные и гуманитарные расходы, которые не покрываются бюджетной поддержкой с целевым назначением. А также поддержка энергосектора, обслуживание государственного долга, экономическое восстановление и прочее.