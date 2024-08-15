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Комитет ВР рекомендует принять закон о лишении государственных наград за поддержку РФ

Засідання комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, 15 серпня 2024 року

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности 15 августа 2024 года на внеочередном заседании, во исполнение поручения Президента Украины, рекомендовал Парламенту безотлагательно рассмотреть и принять законы о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора и по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

По итогам заседания Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять с основу и в целом проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины (регистр. № 11410).

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Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства Украины о лишении государственных наград лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, их представителей, или совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдание и признание правомерной оккупации территории Украины.

Для достижения указанной цели предлагается:

  • установить новый вид наказания - лишение государственной награды Украины;
  • предусмотреть, что лицо, осужденное за тяжкое или особо тяжкое преступление, уголовное правонарушение против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которое имеет государственную награду Украины, может быть лишено по обвинительному приговору суда этой государственной награды Украины;
  • ввести механизм обеспечения исполнения наказания в виде лишения государственной награды Украины;
  • установить, что лицо, лишенное государственных наград Украины, теряет право на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных такими наградами.
  • установить, что основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины, других форм награждения, может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины, и тому подобное.

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За годы независимости Украины государственными наградами было отмечено немало достойных людей. Однако среди награжденных лиц есть и те, которые публично поддержали аннексию Крыма, оправдывают оккупацию украинских территорий, публично отрицают вооруженную агрессию России против Украины, популяризируют руководство государства-агрессора и тому подобное. Следовательно, сохранение за такими гражданами государственных наград недопустимо.

Также Комитет рекомендовал парламенту принять со втором чтении и в целом как закон проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" относительно усовершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием (регистр. № 9538).

Автор: 

ВР (29229) законопроект (3219) награда (1796) почетное звание (39) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+5
А що такого закону ще немає? Думав у 2015 році такий закон вже ухвалили, тоді ж всі казали що такий закон дуже потрібен. Дивно...
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15.08.2024 20:33
+5
Бойко і Гадя в списку? 🤔
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15.08.2024 20:36
+5
боже! зе!гундос такий молодчинка.
закони їбашить, що німий.
і такі, і такі. і десь єрмачину сховав.
****, а що трапилось?
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15.08.2024 20:40
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Медаль УБД відберуть за те, що "Послєдній гєрой" співаю?
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15.08.2024 20:32 Ответить
А що такого закону ще немає? Думав у 2015 році такий закон вже ухвалили, тоді ж всі казали що такий закон дуже потрібен. Дивно...
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15.08.2024 20:33 Ответить
Та законів можна висрати в день по 100 штук, але якшо немає змін в УПК, а тим більше, в Кримінально-Процесуальному Кодексі (КПК), то всё лише шоу, де шуму дох, а результату по умолчанію нєх
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15.08.2024 20:54 Ответить
Бойко і Гадя в списку? 🤔
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15.08.2024 20:36 Ответить
Вместо лишения свободы, лишение ордена. Прекрасно. Путин новые медали выдаст.
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15.08.2024 20:37 Ответить
боже! зе!гундос такий молодчинка.
закони їбашить, що німий.
і такі, і такі. і десь єрмачину сховав.
****, а що трапилось?
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15.08.2024 20:40 Ответить
Та ви шо? ото тепер за "один народ", " за один язик".... будуть позбавляти всього?
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15.08.2024 20:43 Ответить
Хто здав спеуоперацію по вагнеровцям, хто пускав шаттли і розминував Чонгар, хто приймав участь в оманських ї турецьких договорняках, хто під час такої війни крадеть так шо не видно цьому краю і все інше чого не перелічити ї що ой как на руку кремлю..
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15.08.2024 20:43 Ответить
А вам невідомо, що існують старі як мамонт машини розмінування ще за часів СРСР?
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15.08.2024 20:48 Ответить
праізвадітєльнасть назавітє за суткі, пліз
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15.08.2024 20:55 Ответить
назавіте длину сакрального переходу Чонгар
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15.08.2024 21:34 Ответить
краще ти назви сакральний час підриву мостів на Чонгарі, бо Подоляк киздонув, шо вони з 4 ранку до 11 вечора не рішались підірвати шось, бо не вірили
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15.08.2024 21:47 Ответить
Він бреше, мост підривали, але завадила кацапська реб.
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16.08.2024 08:14 Ответить
А шо се сталося? А я також підтримую РФ, нема вишколених військ у курській області, то й ладно, хай будуть срочники, щоб здавалися купами.
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15.08.2024 20:43 Ответить
Петиція про

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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15.08.2024 20:46 Ответить
не тіште себе надією.

у війні по савєцкі расходують тих, кого не жалко.

не тих беруть, хто може, а тих, кого не жалко
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15.08.2024 21:49 Ответить
Так ясно уявляю собі паніку та відчай колаборантів!
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15.08.2024 20:51 Ответить
...та ти шо....та цього не може бути...десь щось трапилося...хтось на щось наштовхнувся.? ....О...! О,,,!О...!
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15.08.2024 21:04 Ответить
Це треба було зробити ще на початку вторгнення ,до речі там багато і слуг.
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15.08.2024 21:16 Ответить
Не примуть! Бо там список ой-йой-ой!!!! Дєньді з дєньов!
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15.08.2024 21:57 Ответить
ОПа мавпує з кацапів., а ті за спадковістю від Сталіна перейняли. У Сталіна, правда,було вчинення всякого умисного кримінального проступку. Розмежування тяжкості йде з 1984 року.
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15.08.2024 22:05 Ответить
З нагородами все зовсім сумно. Кожна нова влада роздавала їх наліво і направо,-лояльним, друзям та наближеним. Одних Героїв України "переберіть" і подивіться, за які такі подвиги і жертовність давали їм це найвище звання, думаю будете вражені і здивовані.
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16.08.2024 04:46 Ответить
 
 