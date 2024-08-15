Комитет ВР рекомендует принять закон о лишении государственных наград за поддержку РФ

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности 15 августа 2024 года на внеочередном заседании, во исполнение поручения Президента Украины, рекомендовал Парламенту безотлагательно рассмотреть и принять законы о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора и по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

По итогам заседания Комитет рекомендует Верховной Раде Украины принять с основу и в целом проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины (регистр. № 11410).

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Законопроект разработан с целью совершенствования законодательства Украины о лишении государственных наград лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, их представителей, или совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдание и признание правомерной оккупации территории Украины.

Для достижения указанной цели предлагается:

установить новый вид наказания - лишение государственной награды Украины;

предусмотреть, что лицо, осужденное за тяжкое или особо тяжкое преступление, уголовное правонарушение против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которое имеет государственную награду Украины, может быть лишено по обвинительному приговору суда этой государственной награды Украины;

ввести механизм обеспечения исполнения наказания в виде лишения государственной награды Украины;

установить, что лицо, лишенное государственных наград Украины, теряет право на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных такими наградами.

установить, что основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины, других форм награждения, может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины, и тому подобное.

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За годы независимости Украины государственными наградами было отмечено немало достойных людей. Однако среди награжденных лиц есть и те, которые публично поддержали аннексию Крыма, оправдывают оккупацию украинских территорий, публично отрицают вооруженную агрессию России против Украины, популяризируют руководство государства-агрессора и тому подобное. Следовательно, сохранение за такими гражданами государственных наград недопустимо.

Также Комитет рекомендовал парламенту принять со втором чтении и в целом как закон проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" относительно усовершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием (регистр. № 9538).